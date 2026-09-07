Πάρος: Αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε πάρκινγκ ενοικιαζόμενων δωματίων και κατέστρεψε την πέργκολα της επιχείρησης – ΒΙΝΤΕΟ

Αυτοκίνητο εισήλθε με μεγάλη ταχύτητα σε πάρκινγκ ενοικιαζόμενων δωματίων στην Πούντα της Πάρου, προκαλώντας ζημιές και προσκρούοντας σε σταθμευμένο Ι.Χ. Η οδηγός αποχώρησε από το σημείο, ενώ το περιστατικό διερευνά η Αστυνομία.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τα ξημερώματα της Κυριακής την ανεξέλεγκτη πορεία ενός αυτοκινήτου που εισέβαλε σε πάρκινγκ ενοικιαζόμενων δωματίων στην Πάρο. Το όχημα κατέστρεψε την πέργκολα της επιχείρησης και προσέκρουσε σε σταθμευμένο Ι.Χ.
  • Μετά την πρόσκρουση, η οδηγός απομακρύνθηκε από τον χώρο, αφού πρώτα κοίταξε δεξιά και αριστερά για να διαπιστώσει εάν υπήρχε κάποιος στο σημείο.
  • Το βίντεο βρίσκεται στα χέρια της Αστυνομίας, η οποία διερευνά τις συνθήκες του περιστατικού. Η ταυτοποίηση της οδηγού θεωρείται θέμα χρόνου, ενώ εξετάζονται ενδεχόμενα όπως η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ ή ο ύπνος στο τιμόνι.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Την ανεξέλεγκτη πορεία ενός αυτοκινήτου, το οποίο κατέληξε σε πάρκινγκ ενοικιαζόμενων δωματίων στην Πούντα της Πάρου, κατέγραψε κάμερα ασφαλείας τα ξημερώματα της Κυριακής.

Στο βίντεο-ντοκουμέντο, που έφερε στο φως το Mega, φαίνεται το όχημα να εισέρχεται με μεγάλη ταχύτητα στον χώρο στάθμευσης, να παρασύρει αντικείμενα που βρίσκονται στην πορεία του και να καταστρέφει την πέργκολα της επιχείρησης. Στη συνέχεια, προσκρούει σε σταθμευμένο ενοικιαζόμενο Ι.Χ. και ακινητοποιείται πάνω σε τοίχο.

Μετά την πρόσκρουση, η οδηγός φαίνεται να κοιτάζει δεξιά και αριστερά, προκειμένου να διαπιστώσει εάν βρίσκεται κάποιος στο σημείο. Ακολούθως, κάνει όπισθεν με το αυτοκίνητο και απομακρύνεται από τον χώρο.

Στα χέρια της Αστυνομίας το βίντεο

Το βιντεοληπτικό υλικό βρίσκεται ήδη στη διάθεση της Αστυνομίας, ενώ, όπως αναφέρουν αστυνομικοί, η ταυτοποίηση της οδηγού θεωρείται θέμα χρόνου.

Οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού και εξετάζουν ως επικρατέστερα ενδεχόμενα είτε η οδηγός να βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ είτε να αποκοιμήθηκε ενώ βρισκόταν στο τιμόνι.

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