Πάρος: Αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε πάρκινγκ ενοικιαζόμενων δωματίων και κατέστρεψε την πέργκολα της επιχείρησης – ΒΙΝΤΕΟ

Την ανεξέλεγκτη πορεία ενός αυτοκινήτου, το οποίο κατέληξε σε πάρκινγκ ενοικιαζόμενων δωματίων στην Πούντα της Πάρου, κατέγραψε κάμερα ασφαλείας τα ξημερώματα της Κυριακής.

Στο βίντεο-ντοκουμέντο, που έφερε στο φως το Mega, φαίνεται το όχημα να εισέρχεται με μεγάλη ταχύτητα στον χώρο στάθμευσης, να παρασύρει αντικείμενα που βρίσκονται στην πορεία του και να καταστρέφει την πέργκολα της επιχείρησης. Στη συνέχεια, προσκρούει σε σταθμευμένο ενοικιαζόμενο Ι.Χ. και ακινητοποιείται πάνω σε τοίχο.

Μετά την πρόσκρουση, η οδηγός φαίνεται να κοιτάζει δεξιά και αριστερά, προκειμένου να διαπιστώσει εάν βρίσκεται κάποιος στο σημείο. Ακολούθως, κάνει όπισθεν με το αυτοκίνητο και απομακρύνεται από τον χώρο.

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Στα χέρια της Αστυνομίας το βίντεο

Το βιντεοληπτικό υλικό βρίσκεται ήδη στη διάθεση της Αστυνομίας, ενώ, όπως αναφέρουν αστυνομικοί, η ταυτοποίηση της οδηγού θεωρείται θέμα χρόνου.

Οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού και εξετάζουν ως επικρατέστερα ενδεχόμενα είτε η οδηγός να βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ είτε να αποκοιμήθηκε ενώ βρισκόταν στο τιμόνι.