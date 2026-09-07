Τανάγρα: Βίντεο ντοκουμέντο με τη δοκιμαστική πτήση του μοιραίου Phantom μία ημέρα πριν από την τραγωδία

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Δύο ημέρες μετά την τραγωδία στην Τανάγρα, όπου ένα Phantom κατέπεσε και συνετρίβη με αποτέλεσμα να σκοτωθούν οι δύο πιλότοι – χειριστές του, στο πλαίσιο του Athens Flying Week, οι ειδικοί που “τρέχουν” τις έρευνες για το δυστύχημα, επιχειρούν να εντοπίσουν τα αίτια της θανατηφόρας πτώσης, το μεσημέρι του Σαββάτου.

Παράλληλα, ο πόνος των οικογενειών, συγγενών και φίλων των δύο πιλότων είναι ανείπωτος.

Ο τηλεοπτικός σταθμός ANT1 παρουσίασε, στο κεντρικό του δελτίο ειδήσεων με τον Νίκο Χατζηνικολάου, αποκλειστικό βίντεο από τη δοκιμαστική πτήση του Phantom 24 ώρες πριν από την τραγωδία.

Στο οπτικό βίντεο του σταθμού φαίνεται το αεροσκάφος να πραγματοποιεί εντυπωσιακούς και επικίνδυνους ελιγμούς, ακριβώς μία ημέρα πριν από τη συντριβή. Όλα λειτουργούσαν άψογα. Το Phantom έκανε περιστροφές στον αιθέρα, έκοβε απότομα, πραγματοποιούσε ελιγμούς με τα G να αυξάνονται στιγμιαία.

Οι πιλότοι είχαν κάνει όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις και ήξεραν τέλεια το ανάγλυφο της περιοχής. Έκαναν περάσματα και το αεροσκάφος ανταποκρινόταν τέλεια. Μετά τη δοκιμαστική πτήση, ακολούθησε ο τεχνικός έλεγχος και δεν εντοπίστηκε κανένα πρόβλημα.

«Αυτό που είμαι κάθετος είναι ότι δεν πετάει τίποτα στην Πολεμική Αεροπορία αν δεν είναι απολύτως έτοιμο και αξιόπιστο να πραγματοποιήσει την αποστολή» τόνισε ο επίτιμος αρχηγός ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνος Φλώρος