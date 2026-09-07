Κανακαρά: Ξεκίνησαν τα γυρίσματα της νέας συγκλονιστικής σειράς του Mega με Καραμίχο- Ασουάντ

Με έναν τίτλο άγνωστο για τους περισσότερους και μια υπόθεση εμπνευσμένη από αλήθειες της Ελλάδας του ’50 η “Κανακαρά” προβλέπεται να καθηλώσει το τηλεοπτικό κοινό.

Νάντια Ρηγάτου

Πριν λίγο καιρό σας είχα γράψει πως η βραβευμένη με το βραβείο Μελίνα Μερκούρη Έβελυν Ασουάντ -που την απολαύσαμε και τηλεοπτικά πέρσι στο “Σπίτι δίπλα στο ποτάμι” στο ρόλο της Ασπασίας, θα πρωταγωνιστούσε σε μια νέα σειρά του Mega.

Η ταλαντούχα ηθοποιός αναλαμβάνει να μας μάθει -σε όσους δεν γνωρίζουμε- τι σημαίνει “Κανακαρά” στη νέα σειρά εποχής που θα προβληθεί στο Mega.

Το συγκλονιστικό σενάριο υπογράφουν η Σοφία Καζαντζιάν και ο Μάριος Ιορδάνου ενώ τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Στάμος Τσάμης.

Η ιστορία είναι εμπνευσμένη από αληθινά γεγονότα μιας ιδιαίτερης ελληνικής παράδοσης που καθόριζε επί δεκαετίες τη μοίρα ολόκληρων οικογενειών.

Τα γυρίσματα ξεκίνησαν σήμερα και θα μοιραστούν ανάμεσα σε Αθήνα και Σύμη.

Η σειρά θα βγει στον τηλεοπτικό αέρα τον Ιανουάριο- ίσως και νωρίτερα και το πιο πιθανό είναι να προβάλλεται δυο φορές την εβδομάδα.

Το αρχικό πλάνο είναι να γυριστούν 72 συνολικά επεισόδια κάτι που σημαίνει πως θα ολοκληρωθεί σε δυο κύκλους.

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους μαζί με την Έβελυν Ασουάντ, η Εριφύλη Κιτζόγλου, ο Νίκος Λεκάκης και ο Γιώργος Καραμίχος.

Η ιστορία

Η σειρά μεταφέρει τον τηλεθεατή στα Δωδεκάνησα της δεκαετίας του ’50. Σε έναν τόπο όπου η μητριαρχία αποτελούσε τρόπο ζωής, η πρωτότοκη κόρη κληρονομούσε το σπίτι, την περιουσία και την ευθύνη για την ευημερία όλων.

Ήταν η Κανακαρά της οικογένειας. Αντίθετα, η μικρότερη αδελφή όφειλε να μείνει στο πλευρό της, δεμένη σαν σκιά, μέχρι να δημιουργήσει το δικό της σπιτικό.

Στη νέα μεγάλη παραγωγή μυθοπλασίας του MEGA, οι δίδυμες αδελφές Ερινιά και Σοφία γεννιούνται με διαφορά λίγων λεπτών. Λίγα λεπτά που αρκούν για να χαράξουν δύο εντελώς διαφορετικές ζωές.

Όταν η Ερινιά συνειδητοποιεί πως αδυνατεί να αποκτήσει παιδί, ζητά από τη Σοφία μια θυσία που ξεπερνά κάθε όριο. Η επιθυμία αυτή της πρωτότοκης θα δοκιμάσει τα όρια της αγάπης και θα κλονίσει τον δεσμό των δύο αδελφών.

Μυστικά θαμμένα για δεκαετίες βγαίνουν στο φως. Παλιά πάθη ξυπνούν και πληγές περνούν από γενιά σε γενιά. Οι ήρωες καλούνται να διαλέξουν ανάμεσα σε αυτό που επιβάλεται κι εκείνο που επιθυμούν. Γιατί στην «Κανακαρά» η αγάπη και η εξουσία έχουν πάντα ένα τίμημα.

Σε σκηνοθεσία Στάμου Τσάμη και σενάριο Σοφίας Καζαντζιάν και Μάριου Ιορδάνου, η νέα μεγάλη παραγωγή του MEGA έρχεται να φωτίσει μια αθέατη πτυχή της ελληνικής παράδοσης, μέσα από μια ιστορία όπου o άγραφος νόμος γίνεται πεπρωμένο.

Με κινηματογραφική αισθητική και ένα ξεχωριστό καστ πρωταγωνιστών, η «Κανακαρά» φιλοδοξεί να αποτελέσει μία από τις πιο πολυσυζητημένες σειρές της νέας τηλεοπτικής σεζόν.

«Το σπίτι χρειάζεται ρίζα για να στεριώσει και η ρίζα αυτή είναι η Κανακαρά!»

Πρωταγωνιστούν (αλφαβητικά): Χριστίνα Αλεξανιάν, Νίκος Αρβανίτης, Ελένη Βεργέτη, Στέλλα Γκίκα, Μάριος Ιορδάνου, Σοφία Καζαντζιάν, Σταύρος Καραγιάννης, Θανάσης Καφενταράκης, Ελένη Κοκκίδου, Νεφέλη Κουρή, Λήδα Κουτσοδασκάλου, Κατερίνα Κούτχια, Στέφανος Κυριακίδης, Νίκος Νικολάου, Σταυριανός Ξενουδάκης, Μιχάλης Οικονόμου, Ιωάννης Παπαζήσης, Βλάσης Πασιούδης, Τίτος Πίνακας, Σπύρος Τσεκούρας