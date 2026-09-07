Φωτιά σε δασική έκταση στην Καλαμπάκα – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

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Φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Ασπροκκλησιά Καλαμπάκας εκδηλώθηκε το βράδυ της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου 2026.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 21:15. Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα.

Επίσης κινητοποιήθηκε ο Δήμος Καλαμπάκας προκειμένου να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Τρικάλων .