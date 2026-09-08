«Καμπανάκι» Ρεζαΐ προς ΗΠΑ: «Ο οικονομικός πόλεμος θα απαντηθεί με θαλάσσιο αποκλεισμό»

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Νέα κλιμάκωση στις σχέσεις Ιράν και ΗΠΑ προμηνύει η προειδοποίηση ανώτατου Ιρανού αξιωματούχου ασφαλείας για ενδεχόμενο θαλάσσιο αποκλεισμό στον Περσικό Κόλπο και γύρω από τα Στενά του Ορμούζ.

Ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζαΐ, υποστήριξε μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα X ότι η Τεχεράνη προετοιμάζεται να επιβάλει ζώνη αποκλεισμού ως απάντηση στις αμερικανικές οικονομικές κυρώσεις.

Ο ίδιος χαρακτήρισε τις πρόσφατες πυραυλικές εκτοξεύσεις του Ιράν «σαφή προειδοποίηση» προς την Ουάσινγκτον, προειδοποιώντας ότι η οικονομική πίεση θα αντιμετωπιστεί με μέτρα στη θάλασσα.

Παράλληλα, ο Ρεζάι ανέφερε ότι η επιχειρησιακή στάση του Ιράν απέναντι σε αμερικανικά πολεμικά πλοία και στρατιωτικές βάσεις έχει «αναπροσαρμοστεί θεμελιωδώς», εντείνοντας την ανησυχία για περαιτέρω κλιμάκωση στην περιοχή.

In recent days,Washington has received a clear warning from Iran’s new missiles. Economic warfare will be met by a maritime exclusion zone across the Persian Gulf to the blockade perimeter.The operational posture toward U.S. warships and bases has been fundamentally recalibrated. — محسن رضایی (@ir_rezaee) September 7, 2026

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν κρίσιμο θαλάσσιο πέρασμα για τη διεθνή διακίνηση πετρελαίου, γεγονός που καθιστά οποιαδήποτε απειλή περιορισμού της ναυσιπλοΐας ιδιαίτερα σημαντική για την παγκόσμια ενεργειακή αγορά.