«Καμπανάκι» Ρεζαΐ προς ΗΠΑ: «Ο οικονομικός πόλεμος θα απαντηθεί με θαλάσσιο αποκλεισμό»

Η προειδοποίηση ανώτατου Ιρανού αξιωματούχου ασφαλείας για ενδεχόμενο θαλάσσιο αποκλεισμό στον Περσικό Κόλπο και γύρω από τα Στενά του Ορμούζ σηματοδοτεί νέα κλιμάκωση στις σχέσεις Ιράν και ΗΠΑ. Ο Μοχσέν Ρεζαΐ υποστήριξε ότι η Τεχεράνη θα επιβάλει ζώνη αποκλεισμού ως απάντηση στις αμερικανικές οικονομικές κυρώσεις, χαρακτηρίζοντας τις πρόσφατες πυραυλικές εκτοξεύσεις «σαφή προειδοποίηση». Η απειλή αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική για την παγκόσμια ενεργειακή αγορά λόγω της κρισιμότητας των Στενών του Ορμούζ για τη διακίνηση πετρελαίου.

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Διεθνή Νέα

Ρεζαΐ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νέα κλιμάκωση στις σχέσεις Ιράν και ΗΠΑ προμηνύει η προειδοποίηση ανώτατου Ιρανού αξιωματούχου ασφαλείας για ενδεχόμενο θαλάσσιο αποκλεισμό στον Περσικό Κόλπο και γύρω από τα Στενά του Ορμούζ.
  • Ο Μοχσέν Ρεζαΐ, γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, υποστήριξε ότι η Τεχεράνη προετοιμάζεται να επιβάλει ζώνη αποκλεισμού ως απάντηση στις αμερικανικές οικονομικές κυρώσεις.
  • Ο ίδιος χαρακτήρισε τις πρόσφατες πυραυλικές εκτοξεύσεις του Ιράν «σαφή προειδοποίηση» προς την Ουάσινγκτον, ενώ τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν κρίσιμο πέρασμα για τη διεθνή διακίνηση πετρελαίου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Νέα κλιμάκωση στις σχέσεις Ιράν και ΗΠΑ προμηνύει η προειδοποίηση ανώτατου Ιρανού αξιωματούχου ασφαλείας για ενδεχόμενο θαλάσσιο αποκλεισμό στον Περσικό Κόλπο και γύρω από τα Στενά του Ορμούζ.

Ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζαΐ, υποστήριξε μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα X ότι η Τεχεράνη προετοιμάζεται να επιβάλει ζώνη αποκλεισμού ως απάντηση στις αμερικανικές οικονομικές κυρώσεις.

Ο ίδιος χαρακτήρισε τις πρόσφατες πυραυλικές εκτοξεύσεις του Ιράν «σαφή προειδοποίηση» προς την Ουάσινγκτον, προειδοποιώντας ότι η οικονομική πίεση θα αντιμετωπιστεί με μέτρα στη θάλασσα.

Παράλληλα, ο Ρεζάι ανέφερε ότι η επιχειρησιακή στάση του Ιράν απέναντι σε αμερικανικά πολεμικά πλοία και στρατιωτικές βάσεις έχει «αναπροσαρμοστεί θεμελιωδώς», εντείνοντας την ανησυχία για περαιτέρω κλιμάκωση στην περιοχή.

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν κρίσιμο θαλάσσιο πέρασμα για τη διεθνή διακίνηση πετρελαίου, γεγονός που καθιστά οποιαδήποτε απειλή περιορισμού της ναυσιπλοΐας ιδιαίτερα σημαντική για την παγκόσμια ενεργειακή αγορά.

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