Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν: «Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να παρέμβει στις υποθέσεις μας»

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Προειδοποιητικό μήνυμα προς όσους, όπως ανέφερε, επιχειρούν να παρέμβουν στις υποθέσεις της Τουρκίας έστειλε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

Ο Τούρκος πρόεδρος υπογράμμισε ότι η στάση της Άγκυρας δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως αδυναμία, διαμηνύοντας ότι η χώρα του δεν πρόκειται να παραμείνει αδρανής απέναντι σε ενέργειες που χαρακτηρίζει εχθρικές στην ευρύτερη περιοχή.

«Θέλω να το δηλώσω ξεκάθαρα και κατηγορηματικά: Η ήπια συμπεριφορά μας δεν πρέπει να παρασύρει κανέναν σε ψεύτικες ελπίδες. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να παρέμβει στις υποθέσεις μας. Δεν θα μείνουμε άπραγοι να παρακολουθούμε εχθρικές ενέργειες στην περιοχή μας», ανέφερε.

«Κανείς δεν έχει τη δύναμη να αλλάξει την πορεία της ιστορίας»

Συνεχίζοντας, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία δεν τρέφει εχθρότητα απέναντι σε κανέναν, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι όσοι ενοχλούνται από την ενίσχυση της χώρας δεν μπορούν να ανακόψουν την πορεία της.

«Δεν τρέφουμε καμία εχθρότητα προς κανέναν. Όσοι ενοχλούνται από την ενίσχυση της χώρας μας δεν μπορούν να μας αποτρέψουν από την πορεία μας. Κανείς δεν έχει τη δύναμη να αλλάξει την πορεία της ιστορίας», συνέχισε.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Τούρκος πρόεδρος ανέφερε ότι «η Τουρκία θα ενωθεί ξανά με τους αδελφούς και τις αδελφές της», προσθέτοντας ότι «όσοι είναι φίλοι της Τουρκίας θα κερδίσουν και όσοι είναι εχθροί θα χάσουν».