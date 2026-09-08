Ηρώ Μουκίου: «Σήμερα υπάρχει μια οργή, τα πάντα είναι ρημαγμένα»

Τον καθοριστικό ρόλο της οικογένειας στη διαμόρφωση του χαρακτήρα των παιδιών, αλλά και τη δύσκολη κοινωνική πραγματικότητα που βιώνουν ιδιαίτερα οι νέοι, ανέδειξε η Ηρώ Μουκίου σε συνέντευξή της στο «Enjoy» και την Μαρία Ανδρέου.

Η γνωστή ηθοποιός υπογράμμισε ότι η οικογένεια αποτελεί τη βάση για τη διαμόρφωση ενός ισχυρού κώδικα αξιών στα παιδιά. Όπως σημείωσε, μέσα από το παράδειγμα των γονέων τα παιδιά μαθαίνουν την ευγένεια, τον σεβασμό και τη σημασία της συνύπαρξης, αποκτώντας τις απαραίτητες αρχές που θα αποτελέσουν σημείο αναφοράς και στην ενήλικη ζωή τους.

«Τα παιδιά είναι μιμητικά. Αν οι γονείς είναι αδιάφοροι, αδιάφορα θα γίνουν και τα παιδιά. Στα παιδιά πρέπει να μάθουμε την ευγένεια. Τι σημαίνει άνθρωπος, τι σημαίνει συνάνθρωπος, τι σημαίνουν οι καλοί τρόποι συμπεριφοράς. Για να μη χάσει μετά το παιδί τον προσανατολισμό του, όταν βγει έξω στην κοινωνία. Να έχει έναν ισχυρό κώδικα αξιών, ο οποίος στη συνέχεια θα ενισχυθεί μέσα από το σχολείο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, μίλησε για την οργή και την ανασφάλεια που, όπως εκτίμησε, χαρακτηρίζουν τη σύγχρονη κοινωνία.

«Σήμερα υπάρχει μια οργή. Τα πάντα είναι ρημαγμένα, δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Αν δεν έχεις να φας, δεν έχεις νεύρα, άγχος; Όταν είσαι νέος και βράζει το αίμα σου, δεν αντέχεις αυτή την κοινωνική αδικία. Κάποια στιγμή το ποτήρι ξεχειλίζει. Αν δεν σε αφήνουν να τρέξεις σε έναν κόσμο που κινείται με ταχύτητα, θα εκραγείς. Σήμερα σε τρομοκρατούν για να μείνεις μέσα στο σπίτι. Υπάρχει ένας διάχυτος φόβος, ένας τρόμος. Τι έγινε, για παράδειγμα, με τους λαγοκέφαλους; Χάσαμε τα μπάνια μας. Έγινε υπερθέρμανση των θαλασσών λόγω της κλιματικής αλλαγής, ήρθαν και οι λαγοκέφαλοι στην Ελλάδα. Ήρθαν και οι 40 βαθμοί. Έγινε κι αυτό», σημείωσε η ηθοποιός.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις περιβαλλοντικές προκλήσεις, από την κλιματική αλλαγή και τις υψηλές θερμοκρασίες μέχρι τις πυρκαγιές, τις πλημμύρες, την ξηρασία και την έλλειψη τροφής, ενώ ταυτόχρονα δεν δίστασε να εκφράσει τον προβληματισμό της για τις πολεμικές συγκρούσεις και τα συμφέροντα που, όπως ανέφερε, διαμορφώνουν τη σημερινή παγκόσμια πραγματικότητα.

«Πολλοί οι πόλεμοι στη Γη. Πουλάνε όπλα, κάνουν πολέμους, μειώνουν τον πληθυσμό της Γης. Πολλές οι φωτιές, οι καταστροφές, οι πλημμύρες, οι ξηρασίες, η έλλειψη τροφής, από το ξερό έδαφος, το σαθρό, το άνυδρο. Η κλιματική αλλαγή, τα συμφέροντα», κατέληξε.