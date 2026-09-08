Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα: Τριπλή ισοβαθμία στην κορυφή της Serie A, διπλό με δέκα παίκτες για τη Σοσιεδάδ

Τρεις ομάδες συνεχίζουν χωρίς απώλεια στη Serie A, καθώς Ρόμα, Λάτσιο και Ίντερ μετρούν από τρεις νίκες στις ισάριθμες πρώτες αγωνιστικές και μοιράζονται την κορυφή της βαθμολογίας.

Η Λάτσιο χρειάστηκε να κάνει ανατροπή απέναντι στην Ουντινέζε. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν, όμως ο Φρατέζι βρήκε ξανά δίχτυα, ενώ ο Γκούντμουντσον με κεφαλιά ολοκλήρωσε την ανατροπή, χαρίζοντας στην ομάδα του Τζενάρο Γκατούζο το πολύτιμο τρίποντο.

Στο άλλο παιχνίδι της Serie A, η Κάλιαρι επικράτησε 1-0 της Λέτσε και ανέβηκε στους έξι βαθμούς. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημείωσε στο 29ο λεπτό ο Ντάνιελ Μαλντίνι.

Standings provided by Sofascore

Στη LaLiga, σπουδαίο διπλό πήρε η Ρεάλ Σοσιεδάδ, επικρατώντας 3-2 της Έλτσε, παρότι αγωνίστηκε με δέκα παίκτες από το 64’. Ο Οτσιένγκ (11’) και ο Ερέρα (31’) έδωσαν προβάδισμα δύο τερμάτων στους Βάσκους, όμως η Έλτσε ισοφάρισε με τους Λεμάρ (67’) και Νίνιο (74’). Τη νίκη στη Σοσιεδάδ χάρισε στο 90’ ο Σούτσιτς με εξαιρετικό τελείωμα.

Νωρίτερα, Χετάφε και Θέλτα έμειναν στο 1-1. Οι γηπεδούχοι πήραν το προβάδισμα με τον Σατριάνο στο 21’, όμως η Θέλτα ισοφάρισε με τον Στάρφελτ στο 57’. Η Χετάφε αγωνίστηκε με δέκα παίκτες από το 67’, όταν αποβλήθηκε ο Ρομέρο, χωρίς ωστόσο να αλλάξει το αποτέλεσμα.