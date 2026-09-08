Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα: Τριπλή ισοβαθμία στην κορυφή της Serie A, διπλό με δέκα παίκτες για τη Σοσιεδάδ

Ρόμα, Λάτσιο και Ίντερ μοιράζονται την κορυφή της βαθμολογίας στη Serie A με τρεις νίκες στις ισάριθμες πρώτες αγωνιστικές. Η Λάτσιο πραγματοποίησε ανατροπή απέναντι στην Ουντινέζε, ενώ η Κάλιαρι επικράτησε της Λέτσε. Στη La Liga, η Σοσιεδάδ κέρδισε εκτός έδρας την Έλτσε αγωνιζόμενη με δέκα παίκτες, ενώ Χετάφε και Θέλτα αναδείχθηκαν ισόπαλες.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τρεις ομάδες συνεχίζουν χωρίς απώλεια στη Serie A, καθώς Ρόμα, Λάτσιο και Ίντερ μετρούν από τρεις νίκες στις ισάριθμες πρώτες αγωνιστικές και μοιράζονται την κορυφή της βαθμολογίας.
  • Η Λάτσιο χρειάστηκε να κάνει ανατροπή απέναντι στην Ουντινέζε, ενώ η Κάλιαρι επικράτησε 1-0 της Λέτσε και ανέβηκε στους έξι βαθμούς.
  • Σπουδαίο διπλό πήρε η Σοσιεδάδ, επικρατώντας 3-2 της Έλτσε, παρότι αγωνίστηκε με δέκα παίκτες, ενώ Χετάφε και Θέλτα έμειναν στο 1-1.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τρεις ομάδες συνεχίζουν χωρίς απώλεια στη Serie A, καθώς Ρόμα, Λάτσιο και Ίντερ μετρούν από τρεις νίκες στις ισάριθμες πρώτες αγωνιστικές και μοιράζονται την κορυφή της βαθμολογίας.

Η Λάτσιο χρειάστηκε να κάνει ανατροπή απέναντι στην Ουντινέζε. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν, όμως ο Φρατέζι βρήκε ξανά δίχτυα, ενώ ο Γκούντμουντσον με κεφαλιά ολοκλήρωσε την ανατροπή, χαρίζοντας στην ομάδα του Τζενάρο Γκατούζο το πολύτιμο τρίποντο.

Στο άλλο παιχνίδι της Serie A, η Κάλιαρι επικράτησε 1-0 της Λέτσε και ανέβηκε στους έξι βαθμούς. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημείωσε στο 29ο λεπτό ο Ντάνιελ Μαλντίνι.

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Στη LaLiga, σπουδαίο διπλό πήρε η Ρεάλ Σοσιεδάδ, επικρατώντας 3-2 της Έλτσε, παρότι αγωνίστηκε με δέκα παίκτες από το 64’. Ο Οτσιένγκ (11’) και ο Ερέρα (31’) έδωσαν προβάδισμα δύο τερμάτων στους Βάσκους, όμως η Έλτσε ισοφάρισε με τους Λεμάρ (67’) και Νίνιο (74’). Τη νίκη στη Σοσιεδάδ χάρισε στο 90’ ο Σούτσιτς με εξαιρετικό τελείωμα.

Νωρίτερα, Χετάφε και Θέλτα έμειναν στο 1-1. Οι γηπεδούχοι πήραν το προβάδισμα με τον Σατριάνο στο 21’, όμως η Θέλτα ισοφάρισε με τον Στάρφελτ στο 57’. Η Χετάφε αγωνίστηκε με δέκα παίκτες από το 67’, όταν αποβλήθηκε ο Ρομέρο, χωρίς ωστόσο να αλλάξει το αποτέλεσμα.

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