Βραζιλία: Ισόπαλοι στο 41% Λούλα και Φλάβιο Μπολσονάρου σε πιθανό δεύτερο γύρο

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Ισόπαλοι στο 41% εμφανίζονται ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, και ο γερουσιαστής Φλάβιο Μπολσονάρου σε ενδεχόμενο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση της Quaest.

Η μέτρηση, που δημοσιοποιήθηκε τη Δευτέρα, καταγράφει μια ιδιαίτερα αμφίρροπη αναμέτρηση μεταξύ των δύο πολιτικών, καθώς συγκεντρώνουν ακριβώς το ίδιο ποσοστό στην προσομοίωση του δεύτερου γύρου.

Ο Φλάβιο Μπολσονάρου, μεγαλύτερος γιος του πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου, εμφανίζεται έτσι να βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από τον Λούλα, σε ένα υποθετικό εκλογικό σκηνικό που προμηνύει σκληρή μάχη.

Η νέα μέτρηση δείχνει μικρή μεταβολή σε σχέση με την προηγούμενη δημοσκόπηση της Quaest, η οποία είχε δημοσιευθεί στις 2 Σεπτεμβρίου και έδινε στον Λούλα οριακό προβάδισμα, με 42% έναντι 41% του Φλάβιο Μπολσονάρου.

Η έρευνα της Quaest πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του δικτύου Globo, με τη συμμετοχή 2.004 πολιτών, κατά το διάστημα από τις 3 έως τις 6 Σεπτεμβρίου.

Το περιθώριο στατιστικού σφάλματος της δημοσκόπησης ανέρχεται στις δύο ποσοστιαίες μονάδες, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι η διαφορά μεταξύ των δύο πολιτικών βρίσκεται εντός των ορίων του στατιστικού σφάλματος και η αναμέτρηση παραμένει ανοιχτή.