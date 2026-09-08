Ουκρανία: Ρωσική αεροπορική επιδρομή μετά από τρεις ημέρες «παύσης»

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Συναγερμός για ρωσική αεροπορική επιδρομή σήμανε τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο, με την αντιαεροπορική άμυνα της ουκρανικής πρωτεύουσας να τίθεται σε λειτουργία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Η επίθεση σημειώθηκε μετά από τρεις ημέρες χωρίς ρωσικά πλήγματα στην περιοχή, διάστημα που συνέπεσε με την επίσκεψη των Αμερικανών απεσταλμένων Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ.

Σύμφωνα με την ουκρανική υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων, νωρίτερα είχαν καταγραφεί πλήγματα σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις στις περιοχές Μπορίσπιλ και Φάστιβ, στα περίχωρα του Κιέβου. Από τις επιθέσεις προκλήθηκαν ζημιές σε οχήματα και ξέσπασαν πυρκαγιές.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστός ο συνολικός απολογισμός των ζημιών ή τυχόν θυμάτων.