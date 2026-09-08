Σύγκρουση Τουρκίας vs Ισραήλ; – Το σενάριο που μπορεί να φέρει την Ελλάδα μπροστά στο πιο δύσκολο στρατηγικό δίλημμα

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Μπορεί η σημερινή ένταση μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας να εξελιχθεί σε απευθείας στρατιωτική σύγκρουση; Και, εάν αυτό συμβεί, πόσο μακριά θα μπορούσε να φτάσει; Θα μπορούσε να μεταφερθεί από τη Συρία στην Ανατολική Μεσόγειο, να αγγίξει την Κύπρο (Κατεχόμενα) ή ακόμη και τουρκικό έδαφος;

Μέχρι πρόσφατα, ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα μπορούσε εύκολα να θεωρηθεί ακραίο σενάριο. Σήμερα, όμως, αξίζει να εξεταστεί σοβαρά.

Όχι επειδή ένας πόλεμος Ισραήλ–Τουρκίας είναι αναπόφευκτος. Αλλά επειδή σε μια περιοχή όπως η Μέση Ανατολή και η Ανατολική Μεσόγειος, η κλιμάκωση δεν χρειάζεται πάντοτε να ξεκινήσει από μια πολιτική απόφαση για γενικευμένο πόλεμο. Μπορεί να ξεκινήσει από ένα επεισόδιο.

Η Συρία μπορεί να γίνει το πρώτο σημείο ανάφλεξης

Η Συρία μπορεί να γίνει το πρώτο σημείο ανάφλεξης. Είναι ίσως το πιο πιθανό πεδίο όπου θα μπορούσαν να διασταυρωθούν άμεσα τα ισραηλινά και τα τουρκικά συμφέροντα.

Η Τουρκία διατηρεί στρατιωτική παρουσία στη Συρία και εξακολουθεί να θεωρεί τη χώρα κρίσιμο χώρο ασφαλείας.

Το Ισραήλ, από την πλευρά του, δεν επιθυμεί τη δημιουργία μιας στρατιωτικής πραγματικότητας στη Συρία που θα μπορούσε να εξελιχθεί σε απειλή για την ασφάλειά του.

Έτσι, οι δύο χώρες θα μπορούσαν να βρεθούν αντιμέτωπες ακόμη και χωρίς καμία από τις δύο να έχει αποφασίσει εξαρχής ότι θέλει έναν πόλεμο.

Ένα περιστατικό μπορεί να είναι αρκετό. Ένα τουρκικό αεροσκάφος. Μια τουρκική στρατιωτική εγκατάσταση. Μια ισραηλινή επιχείρηση που προκαλεί τουρκικές απώλειες.

Και στη συνέχεια τουρκικά αντίποινα. Από εκεί και πέρα, το πρόβλημα δεν είναι μόνο η αρχική ενέργεια. Είναι η δυναμική της κλιμάκωσης.

Η Κύπρος

Το επόμενο ερώτημα είναι εάν μια τέτοια σύγκρουση θα μπορούσε να μεταφερθεί στην Ανατολική Μεσόγειο. Και εδώ βρίσκεται η Κύπρος.

Στα Κατεχόμενα υπάρχει σημαντική τουρκική στρατιωτική παρουσία. Εάν, σε μια υποθετική ισραηλινοτουρκική σύγκρουση, κάποια στρατιωτική εγκατάσταση ή άλλο στρατιωτικό μέσο στα κατεχόμενα χρησιμοποιούνταν άμεσα για επιχειρήσεις εναντίον του Ισραήλ, τότε η συγκεκριμένη υποδομή θα αποκτούσε διαφορετική επιχειρησιακή σημασία.

Το κρίσιμο ερώτημα δεν θα ήταν απλώς: «Υπάρχουν Τούρκοι στρατιώτες στα κατεχόμενα;»

Το κρίσιμο ερώτημα θα ήταν: «Χρησιμοποιείται η συγκεκριμένη υποδομή για στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του Ισραήλ;»

Εάν η απάντηση είναι καταφατική, ένα ισραηλινό πλήγμα δεν θα ήταν πλέον αδιανόητο. Θα ήταν όμως εξαιρετικά επικίνδυνο πολιτικά και στρατηγικά.

Γιατί δεν θα αφορούσε απλώς μια τουρκική στρατιωτική εγκατάσταση. Θα αφορούσε περιοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας που τελεί υπό τουρκική κατοχή.

Και τότε η κρίση θα αποκτούσε μια εντελώς διαφορετική διάσταση. Ισραήλ – Τουρκία – Κυπριακή Δημοκρατία.

Και στο βάθος θα βρισκόταν η Ελλάδα. Το ΝΑΤΟ μπαίνει στο κάδρο

Τι θα έκανε, η Τουρκία εάν δεχόταν ισραηλινό πλήγμα;

Το Άρθρο 4 θα μπορούσε να αποτελέσει το πρώτο βήμα: διαβουλεύσεις μεταξύ των Συμμάχων όταν η ασφάλεια, η εδαφική ακεραιότητα ή η πολιτική ανεξαρτησία ενός μέλους θεωρείται ότι απειλείται.

Εάν, όμως, η σύγκρουση εξελισσόταν σε πραγματική ένοπλη επίθεση κατά της Τουρκίας, τότε η Άγκυρα θα μπορούσε να θέσει ζήτημα Άρθρου 5.

Εδώ βρίσκεται μια κρίσιμη λεπτομέρεια που συχνά παραβλέπεται.

Άρθρο 5 δεν σημαίνει αυτομάτως «ΝΑΤΟ εναντίον Ισραήλ».

Η Συνθήκη προβλέπει συλλογική άμυνα, αλλά κάθε Σύμμαχος λαμβάνει τα μέτρα που θεωρεί αναγκαία. Η συνδρομή μπορεί να περιλαμβάνει στρατιωτική δράση, αλλά δεν υπάρχει ένας αυτόματος μηχανισμός που να υποχρεώνει κάθε κράτος-μέλος να συμμετάσχει σε κοινή πολεμική επιχείρηση.

Αυτό σημαίνει ότι μια τουρκική επίκληση του Άρθρου 5 θα μπορούσε να προκαλέσει μια εξαιρετικά δύσκολη πολιτική διαπραγμάτευση στο εσωτερικό της Συμμαχίας.

Και στη Σύνοδο της Άγκυρας, τον Ιούλιο του 2026, οι ηγέτες των Συμμάχων επανεπιβεβαίωσαν τη «σιδηρά» δέσμευσή τους στη συλλογική άμυνα.

Και εδώ αρχίζει το ελληνικό θέμα .

Εδώ βρίσκεται ίσως το πιο δύσκολο σημείο του σεναρίου.

Η Ελλάδα είναι σύμμαχος της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ.

Ταυτόχρονα, η στρατηγική σχέση Ελλάδας–Ισραήλ έχει αναβαθμιστεί σημαντικά. Η συμφωνία της 31ης Αυγούστου 2026 για την Ασπίδα του Αχιλλέα (Achilles Shield), ύψους περίπου 3 δισ. ευρώ, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του βάθους αυτής της αμυντικής συνεργασίας.

Εάν, λοιπόν, το Ισραήλ επιτεθεί στην Τουρκία και η Άγκυρα ζητήσει ενεργοποίηση του Άρθρου 5, η Αθήνα θα βρεθεί μπροστά σε ένα πρωτοφανές στρατηγικό δίλημμα:

Πώς στηρίζεις τη συμμαχική σου υποχρέωση χωρίς να εμπλακείς σε στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ισραήλ;

Η απάντηση δεν είναι υποχρεωτικά «το ένα ή το άλλο».

Η Ελλάδα θα μπορούσε να συμμετάσχει σε μορφές συλλογικής άμυνας χωρίς να συμμετάσχει σε επιθετικές επιχειρήσεις κατά του Ισραήλ.

Αυτό θα μπορούσε, ανάλογα με τις αποφάσεις των Συμμάχων και τις συγκεκριμένες συνθήκες, να σημαίνει επιτήρηση, ανταλλαγή πληροφοριών, προστασία υποδομών, αεράμυνα ή άλλες αμυντικές αποστολές.

Με άλλα λόγια, το πραγματικό δίλημμα δεν θα ήταν κατ’ ανάγκη: «Με ποιον είμαστε;»

Θα μπορούσε να είναι πολύ πιο σύνθετο: «Μέχρι πού φτάνει η υποχρέωση συλλογικής άμυνας και πού αρχίζει η επιλογή της εθνικής εμπλοκής;»

Αλληλουχία γεγονότων

Το πιο επικίνδυνο σενάριο θα μπορούσε να εξελιχθεί σε μια αλληλουχία γεγονότων:

Σύγκρουση Ισραήλ–Τουρκίας στη Συρία

↓

Τουρκικά αντίποινα

↓

Επέκταση της αντιπαράθεσης στην Ανατολική Μεσόγειο

↓

Χρήση τουρκικών στρατιωτικών υποδομών από τα κατεχόμενα

↓

Ισραηλινό πλήγμα σε συγκεκριμένο τουρκικό στρατιωτικό στόχο στην κατεχόμενη Κύπρο

↓

Τουρκική επίκληση του Άρθρου 5

↓

Κρίση μέσα στο ίδιο το ΝΑΤΟ

Και τότε η Ελλάδα θα βρεθεί στο κέντρο της κρίσης.

Όχι μόνο επειδή είναι ΝΑΤΟϊκός σύμμαχος της Τουρκίας και στρατηγικός εταίρος του Ισραήλ.

Αλλά επειδή είναι εγγυήτρια δύναμη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτό είναι που κάνει την Ανατολική Μεσόγειο τόσο ευαίσθητη. Το ζητούμενο δεν είναι να προβλέψουμε τον πόλεμο.

Δεν χρειάζεται να υπάρξει εξαρχής απόφαση ούτε του Ισραήλ ούτε της Τουρκίας για έναν γενικευμένο πόλεμο. Αρκεί μια αλυσίδα στρατιωτικών ενεργειών, απωλειών, αντιποίνων και λανθασμένων υπολογισμών.

Η Συρία είναι το πιθανότερο σημείο ανάφλεξης. Τα Κατεχόμενα θα μπορούσαν να αποτελέσουν τον μεγάλο πολλαπλασιαστή της κρίσης. Η Τουρκία θα μπορούσε να μεταφέρει το ζήτημα στο ΝΑΤΟ.

Και τότε η Ελλάδα θα βρεθεί μπροστά σ’ ένα από τα πιο δύσκολα στρατηγικά διλήμματα που μπορεί να αντιμετωπίσει ένα κράτος-μέλος της Συμμαχίας:

Πώς υπερασπίζεσαι τη συμμαχική σου υποχρέωση χωρίς να βρεθείς σε πόλεμο με έναν άλλο στρατηγικό σου εταίρο;

Το ζητούμενο, επομένως, δεν είναι να προβλέψουμε εάν θα γίνει πόλεμος.

Το ζητούμενο είναι να έχουμε εξετάσει τι θα κάνουμε εάν η κλιμάκωση ξεφύγει από τον έλεγχο.

Γιατί σε μια κρίση αυτού του μεγέθους, η Ελλάδα δεν θα έχει την πολυτέλεια να αναζητήσει τη θέση της εκ των υστέρων.

Η Αθήνα οφείλει να έχει ήδη κάνει τους υπολογισμούς της από τώρα.

Γράφει ο Δρ. Δημήτρης Σταθακόπουλος