Καιρός: Μικρή πτώση της θερμοκρασίας και άνεμοι μέχρι 7 μποφόρ στο Αιγαίο – Αναλυτική πρόγνωση

Μικρή υποχώρηση της θερμοκρασίας αναμένεται σήμερα, Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, με τον καιρό να παραμένει γενικά αίθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα ενισχυθούν, φτάνοντας τοπικά τα 7 μποφόρ, κυρίως στις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις, οι οποίες θα αναπτυχθούν κυρίως στα ορεινά κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Τις νυχτερινές ώρες και νωρίς το πρωί, περιορισμένη θα είναι κατά τόπους η ορατότητα στα δυτικά.

Στο Αιγαίο θα επικρατήσουν βόρειοι άνεμοι 4 έως 6 μποφόρ, με τοπικά 7 μποφόρ στις Κυκλάδες και την Κρήτη. Στο Ιόνιο θα πνέουν κυρίως δυτικοί άνεμοι, εντάσεως 3 έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 36 βαθμούς Κελσίου, ανάλογα με την περιοχή. Οι υψηλότερες τιμές, έως 34-36 βαθμούς, αναμένονται στη δυτική και νότια χώρα, ενώ στις Κυκλάδες η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ.

Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι-απόγευμα στα γύρω ορεινά, όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι-απόγευμα στα γύρω ορεινά, όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με παροδικές νεφώσεις στη Μακεδονία τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

Γενικά αίθριος, με παροδικές νεφώσεις στη Μακεδονία τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά. Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 19 έως 34 τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με παροδικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

Γενικά αίθριος, με παροδικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά. Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και βαθμιαία στο Ιόνιο βορειοδυτικοί έως 4 μποφόρ.

Μεταβλητοί 2 με 3 και βαθμιαία στο Ιόνιο βορειοδυτικοί έως 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι-απόγευμα στα ορεινά.

Γενικά αίθριος, με λίγες παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι-απόγευμα στα ορεινά. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και τοπικά στα ανατολικά βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ.

Μεταβλητοί 3 με 4 και τοπικά στα ανατολικά βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Αίθριος. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 και στη νότια Κρήτη τοπικά 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ