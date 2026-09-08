Συναγερμός στο κέντρο της Αθήνας: Εκρήξεις με διαφορά 30 λεπτών σε δύο επιχειρήσεις σε Αχαρνών και Πλατεία Αμερικής

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Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα σε Ομόνοια και Άγιο Παντελεήμονα όταν ακούστηκαν δύο εκρήξεις σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 4:25, επί της Αχαρνών, στο ύψος του αριθμού 70, στην ευρύτερη περιοχή της Ομόνοιας. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, άγνωστος δράστης προσέγγισε καφετέρια, που εκείνη την ώρα ήταν κλειστή, και χρησιμοποιώντας τη σχάρα από φρεάτιο έσπασε την τζαμαρία του καταστήματος.

Σύμφωνα με το ERTNews, στη συνέχεια πέταξε στο εσωτερικό ένα αντικείμενο, πιθανότατα χειροβομβίδα, προκαλώντας έκρηξη.

Δεύτερο περιστατικό με διαφορά 30 λεπτών

Περίπου μισή ώρα αργότερα, στις 4:55, σημειώθηκε παρόμοιο περιστατικό στη συμβολή των οδών Μηθύμνης και στην πλατεία Αμερικής, στον Άγιο Παντελεήμονα.

Και σε αυτή την περίπτωση, άγνωστος φέρεται να έσπασε την τζαμαρία καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος χρησιμοποιώντας σχάρα φρεατίου και στη συνέχεια να πέταξε στο εσωτερικό εκρηκτικό αντικείμενο, προκαλώντας έκρηξη.

Για το δεύτερο περιστατικό δεν υπάρχει μέχρι στιγμής εκτίμηση για το εάν το αντικείμενο ήταν χειροβομβίδα ή αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός.

Στα δύο σημεία έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, ενώ κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών μετέβη στο σημείο προκειμένου να ασφαλίσει τον χώρο και να προχωρήσει στην εξέταση και ανάλυση των ευρημάτων.

Οι έρευνες για την ταυτότητα του δράστη ή των δραστών βρίσκονται σε εξέλιξη.