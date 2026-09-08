«Κουμπαράς για τη Νέα Γενιά»: Πώς και πότε θα λειτουργήσει το καινοτόμο αποταμιευτικό πρόγραμμα για παιδιά έως 18 ετών – Αναλυτικά όλες οι πληροφορίες

Στις αρχές του 2027, και εκτός μεγάλου απροόπτου τον Ιανουάριο, αναμένεται να τεθεί σε ισχύ ο «Κουμπαράς για τη Νέα Γενιά», ένα νέο μέτρο που εξήγγειλε το Σάββατο από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Πρόκειται κατά κοινή ομολογία για το πιο καινοτόμο μέτρο που εξήγγειλε o Πρωθυπουργός, με στόχο να μπορεί να συγκεντρώνεται ένα ικανό κεφάλαιο όταν τα παιδιά ενηλικιωθούν προκειμένου να έχουν μια οικονομική βοήθεια για τα πρώτα τους βήματα.

Πώς θα λειτουργεί ο «κουμπαράς»

Οι γινείς θα έχουν την δυνατότητα να δημιουργούν τον «Κουμπαρά για τη Νέα Γενιά», στα 2 πρώτα χρόνια από την γέννηση του παιδιού. Οι γονείς θα καταθέτουν όποιο ποσό επιθυμούν και το κράτος θα καταθέτει το ποσό που θα καταθέτουν οι γονείς και έως 1.200 ευρώ ετησίως. Μάλιστα το όριο θα αυξάνεται 10% ανά πενταετία.

Παράδειγμα

Για παράδειγμα εάν ένας γονέας αποταμιεύει στον λογαριασμό του παιδιού του 10 ευρώ τον μήνα θα συγκεντρωθούν 6.414 ευρώ στα 18 έτη. Μάλιστα εάν ο γονέας διαλέξει ένα πρόγραμμα με μεγαλύτερο ρίσκο και ευνοηθεί από αυτό, τότε το ποσό μπορεί να είναι μεγαλύτερο.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς ανέφερε ότι «ο λογαριασμός αυτός δεν είναι απλά αποταμιευτικός, είναι επενδυτικός. Υποχρεωτικά, όλα τα ποσά θα επενδύονται σε ομόλογα, αμοιβαία, μετοχές, ώστε να δοθεί και ανάπτυξη στην ελληνική οικονομία. Και να έχουν και μεγαλύτερες αποδόσεις». Ουσιαστικά σύμφωνα με τον κ. Πετραλιά ότι ποσό βάζει ο γονέας ή ο παππούς ή ο νονός στον λογαριασμό αυτό, θα έρχεται το κράτος, θα βάζει ίδιο ποσό κάθε έτος, ως 1.200 ευρώ τον χρόνο ακριβώς, γιατί δεν θέλουν να γίνει όχημα απόκρυψης πλούτου ή κάποιων τέτοιων να το εκμεταλλευτούν».

Σκοπός, σύμφωνα με τον υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών είναι να ξεκινήσει για παιδιά που έχουν γεννηθεί, δηλαδή όταν τη στιγμή που θα πάει ο γονέας να ανοίξει τον λογαριασμό, θα πρέπει το παιδί να είναι έως 2 ετών. Η λογική είναι ότι, πώς λειτουργεί ο λογαριασμός; Με τον ανατοκισμό. Για να αποφέρει πραγματικά αποτελέσματα, θα πρέπει να κλείσουν 15-16 έτη από τότε που θα ξεκινήσουν.

Με ρίσκο ή χωρίς

Σύμφωνα με τον κ. Πετραλιά “θα πιστοποιήσουμε τα προϊόντα αυτά με διάφορες δικλείδες ασφαλείας κτλ. και κοινούς όρους, ώστε να είναι διαθέσιμα. Τι λέμε, λοιπόν: Ελάτε, καταθέστε έστω και 50 ευρώ όλο τον χρόνο. Εγώ παροτρύνω τους γονείς, τους νέους γονείς, να ανοίξουν τον λογαριασμό καταρχήν. Μπορεί με 10 ευρώ να τον ανοίξει κανείς, έτσι; Μπορεί φέτος να μην έχεις χρήματα. Θα μείνει εκεί. Την επόμενη χρονιά να έχεις χρήματα”.

Το πρόγραμμα δεν θα μπορεί να σπάσει παρά μόνο σε ακραίες εξαιρέσεις, δηλαδή αν υπάρξει θάνατος είτε ενός γονέα είτε του παιδιού, οπότε προφανώς το παίρνει ο γονέας, είτε έχουμε λόγους σοβαρούς υγείας του παιδιού.

Στην ερώτηση εάν τα χρήματα που θα αποταμιεύουν οι γονείς είναι εγγυημένα ο κ. Πετραλιάς τόνισε ότι “όλα τα τραπεζικά ιδρύματα και οι ασφαλιστικές εταιρείες που θα μπορούν να συμμετάσχουν και αμοιβαία κεφάλαια θα πρέπει να προσφέρουν τουλάχιστον ένα από τα προϊόντα τους με εγγυημένο κεφάλαιο. Αυτό θα είναι υποχρεωτικό. Από εκεί και πέρα, θα έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν και υψηλότερου ρίσκου και αποδόσεων προϊόντα, το οποίο επαφίεται στην επιλογή του γονέα, αλλά εμείς έχουμε βάλει την υποχρέωση τουλάχιστον τα βασικά προϊόντα να είναι εγγυημένα, που θα προσφέρουν”.

Αναφορικά γιατί δεν μπαίνουν εισοδηματικά κριτήρια, ο υφυπουργός ανέφερε ότι τα χρήματα είναι του παιδιού και όχι του γονέα.