Ιράκ: Αναζητά εναλλακτικές διαδρομές για τις εξαγωγές πετρελαίου, μακριά από τα Στενά του Ορμούζ

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Εναλλακτικές διαδρομές για τις εξαγωγές πετρελαίου εξετάζει το Ιράκ, με στόχο να περιορίσει την εξάρτησή του από τα Στενά του Ορμούζ και να προστατεύσει την κύρια πηγή εσόδων του από τις επιπτώσεις της συνεχιζόμενης περιφερειακής κρίσης.

Όπως δήλωσε ο οικονομικός σύμβουλος του Ιρακινού πρωθυπουργού, Μαζχάρ Μοχάμεντ Σάλεχ, η κυβέρνηση έχει περάσει από την προσπάθεια περιορισμού των συνεπειών της κρίσης στη λήψη ενεργών μέτρων για τη διαχείρισή της.

«Η δημιουργία αγωγών και η εξεύρεση εναλλακτικών διαδρομών αποτελεί μέρος της κρατικής στρατηγικής», ανέφερε στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων INA, εξηγώντας ότι στόχος είναι η πετρελαϊκή πολιτική και οι εξαγωγές να απομακρυνθούν από τις γεωπολιτικές εντάσεις.

Στο επίκεντρο οι εξαγωγές

Πριν από τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν, το Ιράκ εξήγαγε περίπου 3,4 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου ημερησίως, με το 80% έως 85% των ποσοτήτων να διακινείται μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Βασική προτεραιότητα της Βαγδάτης είναι πλέον να διασφαλίσει αντίστοιχους όγκους εξαγωγών μέσω εναλλακτικών διαδρομών.

Εξάρτηση από γειτονικές χώρες

Ο Σάλεχ προειδοποίησε ότι, εφόσον οι διαταραχές στη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ συνεχιστούν, το Ιράκ θα χρειαστεί να στηριχθεί σε σημαντικό βαθμό σε γειτονικές χώρες και στις υποδομές διαμετακόμισης που διαθέτουν.