Ιράκ: Αναζητά εναλλακτικές διαδρομές για τις εξαγωγές πετρελαίου, μακριά από τα Στενά του Ορμούζ

Το Ιράκ εξετάζει εναλλακτικές διαδρομές για τις εξαγωγές πετρελαίου του, με στόχο να μειώσει την εξάρτησή του από τα Στενά του Ορμούζ και να προστατεύσει τα έσοδά του από την περιφερειακή κρίση. Η δημιουργία αγωγών και η εξεύρεση νέων οδών αποτελεί μέρος της κρατικής στρατηγικής για την απομάκρυνση της πετρελαϊκής πολιτικής από τις γεωπολιτικές εντάσεις.

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Διεθνή Νέα

Ιράκ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Εναλλακτικές διαδρομές για τις εξαγωγές πετρελαίου εξετάζει το Ιράκ, με στόχο να περιορίσει την εξάρτησή του από τα Στενά του Ορμούζ και να προστατεύσει την κύρια πηγή εσόδων του από τις επιπτώσεις της περιφερειακής κρίσης.
  • Η δημιουργία αγωγών και η εξεύρεση εναλλακτικών διαδρομών αποτελεί μέρος της κρατικής στρατηγικής, με στόχο την απομάκρυνση της πετρελαϊκής πολιτικής και των εξαγωγών από τις γεωπολιτικές εντάσεις.
  • Βασική προτεραιότητα της Βαγδάτης είναι πλέον να διασφαλίσει αντίστοιχους όγκους εξαγωγών μέσω εναλλακτικών διαδρομών, καθώς σε περίπτωση συνέχισης των διαταραχών θα χρειαστεί να στηριχθεί σε γειτονικές χώρες.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Εναλλακτικές διαδρομές για τις εξαγωγές πετρελαίου εξετάζει το Ιράκ, με στόχο να περιορίσει την εξάρτησή του από τα Στενά του Ορμούζ και να προστατεύσει την κύρια πηγή εσόδων του από τις επιπτώσεις της συνεχιζόμενης περιφερειακής κρίσης.

Όπως δήλωσε ο οικονομικός σύμβουλος του Ιρακινού πρωθυπουργού, Μαζχάρ Μοχάμεντ Σάλεχ, η κυβέρνηση έχει περάσει από την προσπάθεια περιορισμού των συνεπειών της κρίσης στη λήψη ενεργών μέτρων για τη διαχείρισή της.

«Η δημιουργία αγωγών και η εξεύρεση εναλλακτικών διαδρομών αποτελεί μέρος της κρατικής στρατηγικής», ανέφερε στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων INA, εξηγώντας ότι στόχος είναι η πετρελαϊκή πολιτική και οι εξαγωγές να απομακρυνθούν από τις γεωπολιτικές εντάσεις.

Στο επίκεντρο οι εξαγωγές

Πριν από τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν, το Ιράκ εξήγαγε περίπου 3,4 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου ημερησίως, με το 80% έως 85% των ποσοτήτων να διακινείται μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Βασική προτεραιότητα της Βαγδάτης είναι πλέον να διασφαλίσει αντίστοιχους όγκους εξαγωγών μέσω εναλλακτικών διαδρομών.

Εξάρτηση από γειτονικές χώρες

Ο Σάλεχ προειδοποίησε ότι, εφόσον οι διαταραχές στη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ συνεχιστούν, το Ιράκ θα χρειαστεί να στηριχθεί σε σημαντικό βαθμό σε γειτονικές χώρες και στις υποδομές διαμετακόμισης που διαθέτουν.

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