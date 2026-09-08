Χούθι: Πλήγματα με drones και πυραύλους στη νοτιοδυτική Σαουδική Αραβία – Στο στόχαστρο εγκαταστάσεις της ARAMCO

Το υεμενίτικο κίνημα των Χούθι ανακοίνωσε ότι έπληξε στόχους στη νοτιοδυτική Σαουδική Αραβία, συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων της πετρελαϊκής εταιρείας ARAMCO, ως αντίποινα για τις σαουδαραβικές αεροπορικές επιδρομές στην Υεμένη. Οι Χούθι ανέφεραν τη χρήση drones και πυραύλων κατά του διεθνούς αεροδρομίου της Άμπχα, της αεροπορικής βάσης Βασιλιάς Χαλίντ και εγκαταστάσεων της ARAMCO σε Άμπχα και Τζιζάν, ενώ νωρίτερα είχαν ανακοινώσει θύματα από σαουδαραβικές επιδρομές στην Υεμένη.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Διεθνή Νέα

Χούθι
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στόχους στη νοτιοδυτική Σαουδική Αραβία, μεταξύ των οποίων και εγκαταστάσεις της πετρελαϊκής εταιρείας ARAMCO, ανακοίνωσε ότι έπληξε το υεμενίτικο κίνημα των Χούθι.
  • Οι Χούθι έπληξαν με drones και πυραύλους το διεθνές αεροδρόμιο της Άμπχα, την αεροπορική βάση Βασιλιάς Χαλίντ και εγκαταστάσεις της ARAMCO, κάνοντας λόγο για αντίποινα στις σαουδαραβικές αεροπορικές επιδρομές στην Υεμένη.
  • Νωρίτερα, 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν από σαουδαραβικές αεροπορικές επιδρομές στο βορειοδυτικό τμήμα της Υεμένης, σύμφωνα με τους Χούθι. Ο εκπρόσωπος του κινήματος δήλωσε ότι οι επιθέσεις της Σαουδικής Αραβίας «δεν θα μείνουν αναπάντητες».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Στόχους στη νοτιοδυτική Σαουδική Αραβία, μεταξύ των οποίων και εγκαταστάσεις της πετρελαϊκής εταιρείας ARAMCO, ανακοίνωσε ότι έπληξε το υεμενίτικο κίνημα των Χούθι, κάνοντας λόγο για αντίποινα στις σαουδαραβικές αεροπορικές επιδρομές στην Υεμένη.

Το κίνημα Ανσαραλά, που πρόσκειται στο Ιράν και είναι ευρύτερα γνωστό ως Χούθι, ανέφερε μέσω Telegram ότι χρησιμοποίησε drones και πυραύλους για να πλήξει το διεθνές αεροδρόμιο της Άμπχα, την αεροπορική βάση Βασιλιάς Χαλίντ, καθώς και εγκαταστάσεις της ARAMCO στην Άμπχα και την Τζιζάν.

«Drones και πύραυλοι της Υεμένης σφυροκοπούν τον σαουδάραβα εχθρό», ανέφερε το κίνημα μέσω Telegram.

Νωρίτερα, οι υγειονομικές αρχές των Χούθι είχαν ανακοινώσει ότι 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν από σαουδαραβικές αεροπορικές επιδρομές στο βορειοδυτικό τμήμα της Υεμένης. Το Ριάντ δεν έχει σχολιάσει τις συγκεκριμένες αναφορές.

Σύμφωνα με τους Χούθι, μεταξύ των στόχων των επιδρομών ήταν και μια φυλακή, με αρκετούς κρατουμένους να μεταφέρονται σε νοσοκομείο, ενώ άλλοι φέρεται να παρέμεναν εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια.

Ο εκπρόσωπος του κινήματος για τις στρατιωτικές υποθέσεις, Γιαχία Σάρια, δήλωσε ότι οι επιθέσεις της Σαουδικής Αραβίας εναντίον της Υεμένης «δεν θα μείνουν αναπάντητες».

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ