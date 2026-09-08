Χούθι: Πλήγματα με drones και πυραύλους στη νοτιοδυτική Σαουδική Αραβία – Στο στόχαστρο εγκαταστάσεις της ARAMCO

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Στόχους στη νοτιοδυτική Σαουδική Αραβία, μεταξύ των οποίων και εγκαταστάσεις της πετρελαϊκής εταιρείας ARAMCO, ανακοίνωσε ότι έπληξε το υεμενίτικο κίνημα των Χούθι, κάνοντας λόγο για αντίποινα στις σαουδαραβικές αεροπορικές επιδρομές στην Υεμένη.

Το κίνημα Ανσαραλά, που πρόσκειται στο Ιράν και είναι ευρύτερα γνωστό ως Χούθι, ανέφερε μέσω Telegram ότι χρησιμοποίησε drones και πυραύλους για να πλήξει το διεθνές αεροδρόμιο της Άμπχα, την αεροπορική βάση Βασιλιάς Χαλίντ, καθώς και εγκαταστάσεις της ARAMCO στην Άμπχα και την Τζιζάν.

«Drones και πύραυλοι της Υεμένης σφυροκοπούν τον σαουδάραβα εχθρό», ανέφερε το κίνημα μέσω Telegram.

#Yemen / #SaudiArabia 🇾🇪🇸🇦: “Ansar Allah” (#Houthis) carried out retaliation strikes against Saudi sites allegedly including King Khalid Air Base and Aramco plants. Ansar Allah seemingly used a mix of Ballistic Missiles and Kamikaze Drones— given the range MR/SRBMs (such as… pic.twitter.com/0WNuNFYo3b — War Noir (@war_noir) September 8, 2026

Νωρίτερα, οι υγειονομικές αρχές των Χούθι είχαν ανακοινώσει ότι 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν από σαουδαραβικές αεροπορικές επιδρομές στο βορειοδυτικό τμήμα της Υεμένης. Το Ριάντ δεν έχει σχολιάσει τις συγκεκριμένες αναφορές.

Σύμφωνα με τους Χούθι, μεταξύ των στόχων των επιδρομών ήταν και μια φυλακή, με αρκετούς κρατουμένους να μεταφέρονται σε νοσοκομείο, ενώ άλλοι φέρεται να παρέμεναν εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια.

Ο εκπρόσωπος του κινήματος για τις στρατιωτικές υποθέσεις, Γιαχία Σάρια, δήλωσε ότι οι επιθέσεις της Σαουδικής Αραβίας εναντίον της Υεμένης «δεν θα μείνουν αναπάντητες».