Αντίσταση στην ινσουλίνη: Οι 5 διατροφικές επιλογές που πρέπει να περιορίσετε για καλύτερο έλεγχο του σακχάρου, σύμφωνα με ειδικούς

Όταν υπάρχει αντίσταση στην ινσουλίνη, η διατροφή μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στη διαχείριση των επιπέδων σακχάρου στο αίμα. Αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχουν τρόφιμα που πρέπει απαραίτητα να αποκλειστούν, αλλά ορισμένες επιλογές πρέπει να καταναλώνονται με μέτρο.

Ειδικοί στη διατροφή αποκαλύπτουν τις τροφές και τα ποτά που επιβαρύνουν την αντίσταση στην ινσουλίνη, όταν καταναλώνονται συχνά, καθώς και τι να επιλέξετε για σταθερά επίπεδα σακχάρου στο αίμα.

Πώς επηρεάζει τον οργανισμό η αντίσταση στην ινσουλίνη

Αν έχετε διαγνωστεί με αντίσταση στην ινσουλίνη, μία από τις πρώτες ερωτήσεις που πιθανότατα σας έρχονται στο μυαλό είναι: Ποιες τροφές πρέπει να αποφεύγω; Αυτό είναι λογικό, καθώς η διατροφή παίζει καθοριστικό ρόλο στον τρόπο με τον οποίο το σώμα διαχειρίζεται το σάκχαρο στο αίμα.

Η ινσουλίνη είναι η ορμόνη που μεταφέρει τη γλυκόζη από την κυκλοφορία του αίματος στα κύτταρα, ώστε να χρησιμοποιηθεί ως ενέργεια. Στην περίπτωση της αντίστασης στην ινσουλίνη, τα κύτταρα σταματούν να ανταποκρίνονται σωστά σε αυτό το σήμα, με αποτέλεσμα η γλυκόζη να παραμένει αυξημένη για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και το πάγκρεας να αναγκάζεται να δουλεύει υπερωρίες για να αναπληρώσει το κενό.

«Αντίσταση στην ινσουλίνη σημαίνει ότι τα κύτταρά σας δεν ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στην ινσουλίνη, οπότε το πάγκρεας εκκρίνει μεγαλύτερες ποσότητες μόνο και μόνο για να κρατήσει το σάκχαρο σε φυσιολογικά επίπεδα», εξηγεί η διαιτολόγος Caroline Thomason Bunn, RD, CDCES.

Με την πάροδο του χρόνου, αυτή η καταπόνηση του οργανισμού μπορεί να εξελιχθεί σε προδιαβήτη ή διαβήτη τύπου 2, ενώ συνδέεται επίσης με καρδιακές παθήσεις, το Μεταβολικό Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών (PMOS) και το λιπώδες ήπαρ.

Οι τροφές και τα ποτά που πρέπει να περιορίσετε εάν έχετε αντίσταση στην ινσουλίνη, σύμφωνα με ειδικούς

Ζαχαρούχα ροφήματα

Επεξεργασμένα δημητριακά

Αρτοσκευάσματα

Υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα

Τροφές πλούσιες σε trans λιπαρά

Ζαχαρούχα ροφήματα

Τα αναψυκτικά, το γλυκό τσάι, η λεμονάδα, τα ροφήματα καφέ με ζάχαρη και τα ενεργειακά ποτά προσφέρουν μια μεγάλη δόση ζάχαρης χωρίς τις φυτικές ίνες, τις πρωτεΐνες ή τα λιπαρά που κανονικά θα επιβράδυναν την πέψη. «Αυτές οι πηγές υγρής ζάχαρης εισέρχονται γρήγορα στην κυκλοφορία του αίματος, χωρίς τίποτα να εμποδίζει την απορρόφησή τους», αναφέρει η Thomason Bunn.

Η συχνή κατανάλωση ροφημάτων με προσθήκη ζάχαρης συνδέεται με μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη τύπου 2, ενώ κάθε επιπλέον ημερήσια μερίδα αυξάνει αυτόν τον κίνδυνο. «Γνωρίζουμε ότι αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι η φρουκτόζη μεταβολίζεται στο συκώτι με τρόπους που αυξάνουν τα τριγλυκερίδια και ενισχύουν την αντιστάθμιση στην ινσουλίνη», εξηγεί η ειδικός.

Το μέγεθος της μερίδας επιδεινώνει το πρόβλημα. «Η μεγάλη ποσότητα υγρής ζάχαρης απορροφάται ταχύτατα και είναι εύκολο να καταναλωθεί σε μεγάλες ποσότητες», σημειώνει η Sheila Patterson, RD, CDCES. Αντικαταστήστε τα ζαχαρούχα ποτά με νερό, ανθρακούχο νερό, τσάι χωρίς ζάχαρη ή σκέτο καφέ.

Επεξεργασμένα δημητριακά

Τα επεξεργασμένα δημητριακά και τα προϊόντα που παρασκευάζονται από αυτά, όπως τα λευκά ψωμιά, τα κρακεράκια και τα δημητριακά πρωινού, τείνουν να έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες. «Επειδή έχουν απογυμνωθεί από τις ίνες και τα θρεπτικά τους συστατικά, ο οργανισμός τα απορροφά πολύ πιο γρήγορα από τις τροφές ολικής άλεσης», λέει η Thomason Bunn.

Το σάκχαρο στο αίμα αυξάνεται ραγδαία και το σώμα εκκρίνει περισσότερη ινσουλίνη για να το επαναφέρει σε φυσιολογικά επίπεδα. «Αυτό μπορεί μερικές φορές να προκαλέσει μια απότομη πτώση του σακχάρου, αφήνοντάς σας με αίσθημα πείνας, κόπωσης και έντονη επιθυμία για περισσότερους υδατάνθρακες», προσθέτει η ειδικός.

«Η επιλογή τροφών πλούσιων σε φυτικές ίνες, όπως τα δημητριακά ολικής αλέσεως και ο συνδυασμός τους με πρωτεΐνες, υγιεινά λιπαρά και μη αμυλούχα λαχανικά μπορεί να βοηθήσει στην επιβράδυνση της πέψης και στη διατήρηση σταθερών επιπέδων σακχάρου», αναφέρει η Patterson. Το καστανό ρύζι, η κινόα, το φάρο (farro) και το κριθάρι είναι εύκολες αντικαταστάσεις για να εντάξετε περισσότερες φυτικές ίνες καθημερινά.

Αρτοσκευάσματα

Τα ντόνατς, τα μάφινς, τα κρουασάν και τα κέικ παρασκευάζονται συνήθως με επεξεργασμένο αλεύρι και περιέχουν συγκεντρωμένες ποσότητες προστιθέμενης ζάχαρης. «Το πάγκρεας αντιδρά εκκρίνοντας μεγάλη ποσότητα ινσουλίνης για να μειώσει ξανά το σάκχαρο στο αίμα», εξηγεί η Thomason Bunn.

Περιστασιακά αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα, αλλά όταν γίνεται καθημερινή συνήθεια, το σάκχαρο στο αίμα επιβαρύνεται σημαντικά. «Όταν αυτός ο κύκλος επαναλαμβάνεται συνεχώς, το σώμα αναγκάζεται να παράγει συνεχώς μεγάλες ποσότητες ινσουλίνης, γεγονός που με την πάροδο του χρόνου μπορεί να συμβάλει στην αντίσταση στην ινσουλίνη», προσθέτει η ειδικός.

Η αυξημένη πρόσληψη προστιθέμενης ζάχαρης συνδέεται άμεσα με αυξημένο κίνδυνο διαβήτη τύπου 2. Αν σας αρέσει να απολαμβάνετε ένα πρωινό γλυκό πού και πού, οι διαιτολόγοι προτείνουν να το συνδυάζετε με μια πηγή πρωτεΐνης, όπως αυγά ή ελληνικό γιαούρτι, για να επιβραδύνετε την πέψη και να ομαλοποιήσετε την αύξηση του σακχάρου στο αίμα.

Υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα (Ultra-Processed Foods)

Τα υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα παρασκευάζονται συνήθως με βιομηχανικά συστατικά και τείνουν να είναι χαμηλά σε φυτικές ίνες. Αυτή η ευρεία κατηγορία περιλαμβάνει ζαχαρούχα ροφήματα, επεξεργασμένο κρέας, δημητριακά, συσκευασμένα σνακ και κατεψυγμένα γεύματα.

«Τα εξαιρετικά επεξεργασμένα σνακ και γλυκά που συνδυάζουν επεξεργασμένους υδατάνθρακες με προστιθέμενη ζάχαρη και κορεσμένα λιπαρά μπορούν να δυσκολέψουν τη διατήρηση υγιών επιπέδων σακχάρου στο αίμα όταν καταναλώνονται συχνά», σημειώνει η Patterson.

Συνολικά, το γενικό πρότυπο διατροφής φαίνεται να παίζει πιο σημαντικό ρόλο από οποιοδήποτε μεμονωμένο προϊόν. Η επιστημονική έρευνα έχει συνδέσει την αυξημένη κατανάλωση υπερ-επεξεργασμένων τροφίμων με μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη τύπου 2.

Ωστόσο, δεν εμφανίζουν όλα τα υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα την ίδια συσχέτιση. Το επεξεργασμένο κρέας και τα ζαχαρούχα αναψυκτικά ανήκουν στις κατηγορίες που συνδέονται πιο σταθερά με υψηλότερο κίνδυνο. Αντίθετα, ορισμένα δημητριακά, ψωμιά και συσκευασμένα αλμυρά σνακ έχουν δείξει μικτές ή ακόμη και αντίστροφες συσχετίσεις σε ορισμένες μελέτες. Δεν παίζει ρόλο μόνο ο βαθμός επεξεργασίας, αλλά τα συγκεκριμένα συστατικά και τα θρεπτικά συστατικά της τροφής.

Αντί να αποφεύγετε κάθε συσκευασμένο τρόφιμο, εστιάστε σε γεύματα με ελάχιστα επεξεργασμένα τρόφιμα και περιορίσετε τις επιλογές που εμποδίζουν τη ρύθμιση του σακχάρου.

Τροφές πλούσιες σε trans λιπαρά

Η σημασία τους για το σάκχαρο στο αίμα σχετίζεται άμεσα με τη δομή των κυττάρων. Τα τρανς λιπαρά μπορούν να προκαλέσουν βλάβη στα κύτταρα μέσω φλεγμονής και οξειδωτικού στρες στον οργανισμό.

Όπως προσθέτει η Thomason Bunn: «Όταν συμβαίνει αυτό, η ινσουλίνη δυσκολεύεται να μεταφέρει το σήμα της, εμποδίζοντας τη γλυκόζη να μεταφερθεί από την κυκλοφορία του αίματος στα κύτταρα».

Επιπλέον συμβουλές για την αντίσταση στην ινσουλίνη

Ορισμένες συνήθειες μπορούν να συμβάλουν στην ενίσχυση της ευαισθησίας στην ινσουλίνη:

Ξεκινήστε από τα ροφήματα: «Περιορίστε πρώτα τα ροφήματα με προστιθέμενη ζάχαρη», αναφέρει η Thomason Bunn. «Αυτή είναι η πιο δραστική αλλαγή που μπορείτε να κάνετε άμεσα για να σταθεροποιήσετε τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα σας».

Σταθερότητα στα γεύματα: Η παράλειψη γευμάτων μπορεί να δυσκολέψει τη ρύθμιση του σακχάρου, καθώς αυξάνει τις πιθανότητες υπερφαγίας αργότερα μέσα στη μέρα. Όπως σημειώνει η ειδικός: «Τα τακτικά, ισορροπημένα γεύματα βοηθούν στη διατήρηση σταθερών επιπέδων γλυκόζης καθ’ όλη τη διάρκεια της μέρας».

Δώστε προτεραιότητα στις φυτικές ίνες και την πρωτεΐνη: «Και τα δύο επιβραδύνουν την απορρόφηση των υδατανθράκων και εξομαλύνουν την απότομη αύξηση της γλυκόζης μετά το φαγητό», εξηγεί η διαιτολόγος. Τροφές πλούσιες σε φυτικές ίνες είναι τα όσπρια (φασόλια, φακές), τα δημητριακά ολικής άλεσης, τα φρέσκα φρούτα, τα μη αμυλούχα λαχανικά και οι ξηροί καρποί, ενώ το άπαχο κρέας, τα ψάρια, τα αυγά, τα γαλακτοκομικά και τα προϊόντα σόγιας προσφέρουν ποιοτική πρωτεΐνη.

Βάλτε τη σωματική άσκηση στη ζωή σας: Ο Αμερικανικός Οργανισμός Διαβήτη (ADA) συνιστά 150 λεπτά μέτριας σωματικής δραστηριότητας την εβδομάδα. «Η γυμναστική βοηθά τα κύτταρα του οργανισμού να αξιοποιούν πιο αποτελεσματικά την ινσουλίνη για την επεξεργασία της γλυκόζης», τονίζει η Patterson.

Είναι επίσης σημαντικό να κατανοήσουμε ότι η διατροφή είναι μόνο ένα κομμάτι του παζλ. «Υπάρχουν αρκετοί παράγοντες κινδύνου που δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχό μας —όπως η ηλικία, η γενετική προδιάθεση, το οικογενειακό ιστορικό και ορισμένες ιατρικές παθήσεις— οι οποίοι αυξάνουν επίσης τον κίνδυνο εμφάνισης αντίστασης στην ινσουλίνη», καταλήγει η Patterson.