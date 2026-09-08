Οι αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (8/9) – Ξεχωρίζει η πρεμιέρα της ΑΕΚ στο Champions League

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Αθλητικές μεταδόσεις
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο εναρκτήριος αγώνας της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League κόντρα στη ΛΑΣΚ Λιντς ξεχωρίζει στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
  • Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται επίσης σημαντικές αναμετρήσεις για το Champions League, όπως τα παιχνίδια Κλαμπ Μπριζ – Άστον Βίλα και Ρεάλ Μαδρίτης – Ίντερ.
  • Το ελληνικό ενδιαφέρον συμπληρώνει ο αγώνας του Κυπέλλου Ελλάδας μεταξύ Ολυμπιακού και Βόλου στις 21:45.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ο εναρκτήριος αγώνας της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League κόντρα στη ΛΑΣΚ Λιντς ξεχωρίζει στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

12:00: COSMOTE SPORT 1 HD | ΑΕΚ – ΛΑΣΚ Λιντς (UEFA Youth League)

19:45: COSMOTE SPORT 5 HD | Κλαμπ Μπριζ – Άστον Βίλα (Champions League)

19:45: COSMOTE SPORT 2 HD | ΑΕΚ – ΛΑΣΚ Λιντς (Champions League)

21:45: ΣΚΑΪ | Ολυμπιακός – Βόλος (Κύπελλο Ελλάδας)

22:00: COSMOTE SPORT 4 HD | Ντόρτμουντ – Βιγιαρεάλ (Champions League)

22:00: COSMOTE SPORT 8 HD | Μπόλτον – Γουέστ Χαμ (EFL Championship)

22:00: COSMOTE SPORT 7 HD | Λιλ – Μπέτις (Champions League)

22:00: COSMOTE SPORT 6 HD | Πόρτο – Μάντσεστερ Σίτι (Champions League)

22:00: COSMOTE SPORT 3 HD | Ρεάλ Μαδρίτης – Ίντερ (Champions League)

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