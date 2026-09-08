Φωτιά στη Μεσσηνία: Οριοθετήθηκε άμεσα από την Πυροσβεστική

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Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί της Τρίτης σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Πλατής Μεσσηνίας.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, αποτελούμενες από 16 πυροσβέστες και 8 οχήματα, προκειμένου να περιορίσουν άμεσα το μέτωπο και να αποτρέψουν την επέκτασή του.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πλατή Μεσσηνίας. Κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες με 8 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 8, 2026

Μετά την επιχείρηση των πυροσβεστικών δυνάμεων, η φωτιά οριοθετήθηκε, ενώ στην περιοχή παραμένουν δυνάμεις για την αντιμετώπιση τυχόν αναζωπυρώσεων και την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Τα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά και διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.