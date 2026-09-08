Φωτιά στη Μεσσηνία: Οριοθετήθηκε άμεσα από την Πυροσβεστική

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το πρωί της Τρίτης (8/9) σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πλατή Μεσσηνίας, κινητοποιώντας ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Η φωτιά οριοθετήθηκε άμεσα, ενώ παραμένουν δυνάμεις στην περιοχή για την αντιμετώπιση τυχόν αναζωπυρώσεων και την πλήρη κατάσβεση. Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

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Πυροσβεστικό, Πυροσβεστική - Pyrosvestiki - Pirosvestiko, Pirosvestiki - Fotia
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί της Τρίτης σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Πλατής Μεσσηνίας.
  • Στο σημείο κινητοποιήθηκαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, αποτελούμενες από 16 πυροσβέστες και 8 οχήματα.
  • Ενώ η φωτιά οριοθετήθηκε, στην περιοχή παραμένουν δυνάμεις για την αντιμετώπιση τυχόν αναζωπυρώσεων. Τα αίτια της εκδήλωσης της φωτιάς διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

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Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί της Τρίτης σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Πλατής Μεσσηνίας.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, αποτελούμενες από 16 πυροσβέστες και 8 οχήματα, προκειμένου να περιορίσουν άμεσα το μέτωπο και να αποτρέψουν την επέκτασή του.

Μετά την επιχείρηση των πυροσβεστικών δυνάμεων, η φωτιά οριοθετήθηκε, ενώ στην περιοχή παραμένουν δυνάμεις για την αντιμετώπιση τυχόν αναζωπυρώσεων και την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Τα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά και διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

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