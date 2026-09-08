Στο φως θησαυροί της ρωμαϊκής αρχαιότητας: Το ψηφιδωτό – μαμούθ των 105 τ.μ. και η σπάνια Κεφαλή του Έρωτα 1.800 ετών

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Ένα εντυπωσιακό ταξίδι στον χρόνο επιφύλασσαν οι πρόσφατες ανασκαφές στη βόρεια Τουρκία, φέρνοντας στο φως σπάνιους θησαυρούς της ρωμαϊκής αρχαιότητας.

Η αρχαία Πομπηιούπολη, μια πόλη με πλούσιο ιστορικό υπόβαθρο, έγινε ξανά το επίκεντρο του αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, αποκαλύπτοντας μνημεία απαράμιλλης ομορφιάς που παρέμεναν θαμμένα για αιώνες.

Αρχαιολόγοι που εργάζονται στην Πομπηιούπολη, στη βόρεια Τουρκία, έφεραν στο φως περίπου 105 τετραγωνικά μέτρα εξαιρετικά καλοδιατηρημένων επιδαπέδιων ψηφιδωτών.

Παράλληλα, μια δεύτερη ανακάλυψη —μια μαρμάρινη κεφαλή του Έρωτα, ηλικίας περίπου 1.800 ετών— προσφέρει μια ματιά σε ένα πολύ παλαιότερο κεφάλαιο του ρωμαϊκού παρελθόντος της πόλης.

Ένας κρυμμένος θησαυρός κάτω από το κεντρικό κλίτος

Οι ανακαλύψεις πραγματοποιήθηκαν κατά την ανασκαφική περίοδο του 2026 στη Βασιλική της Πομπηιούπολης, η οποία βρίσκεται στην περιοχή Taşköprü του Κασταμονού.

Ο Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκίας, Μεχμέτ Νούρι Ερσόι, ανακοίνωσε ότι τα ψηφιδωτά, τα οποία φέρουν γεωμετρικά σχέδια και χρονολογούνται στον 4ο αιώνα μ.Χ., καλύπτουν τμήμα του κεντρικού κλίτους του κτιρίου.

Το ψηφιδωτό δεν έχει αποκαλυφθεί ακόμα πλήρως.

Σύμφωνα με τον Ερσόι, οι αρχαιολόγοι δεν έχουν φτάσει ακόμα στα όρια του διακοσμημένου δαπέδου κάτω από το κεντρικό κλίτος, πράγμα που σημαίνει ότι η συνολική έκταση που έχει διασωθεί θα μπορούσε να είναι σημαντικά μεγαλύτερη από τα 105 τετραγωνικά μέτρα που έχουν αποκαλυφθεί μέχρι στιγμής.

Οι εργασίες ανασκαφής και συντήρησης συνεχίζονται σε ολόκληρο το οικοδόμημα.

Η κλίμακα του δαπέδου είναι εντυπωσιακή, όμως η σημασία της ανακάλυψης έγκειται εξίσου σε όσα έρχονται στο φως κάτω και γύρω από αυτό.

Τα στοιχεία από το οικοδόμημα φαίνεται να διασώζουν διάφορα στάδια της μεταμόρφωσης της Πομπηιούπολης, από ένα από τα σημαντικότερα αστικά κέντρα της ρωμαϊκής Παφλαγονίας σε μια πόλη της οποίας το θρησκευτικό τοπίο διαμορφωνόταν όλο και περισσότερο από τον Χριστιανισμό κατά την Ύστερη Αρχαιότητα.

Κεφαλή του Έρωτα: Ένα παράθυρο στο παλαιότερο παρελθόν της Πομπηιούπολης

Μια δεύτερη ανακάλυψη από την ίδια ανασκαφή έρχεται σε έντονη αντίθεση με το ψηφιδωτό δάπεδο της Ύστερης Αρχαιότητας.

Οι αρχαιολόγοι εντόπισαν την κεφαλή του Έρωτα, του ελληνορωμαϊκού θεού της αγάπης και του πόθου, στον χώρο του παστοφορίου του κτιρίου.

Το γλυπτό χρονολογείται στο δεύτερο μισό του 2ου αιώνα μ.Χ., δηλαδή περίπου στην ίδια περίοδο στην οποία οι ερευνητές τοποθετούν σήμερα την παλαιότερη κατασκευαστική φάση που έχει ανιχνευθεί στη θέση της Βασιλικής.

Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι μια χριστιανική βασιλική στεκόταν σε αυτό το σημείο κατά τον 2ο αιώνα.

Αντίθετα, τα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά, η στρωματογραφία και τα αρχαιολογικά ευρήματα υποδεικνύουν ότι το οικοδόμημα υπέστη σημαντικές αλλαγές τόσο στη μορφή όσο και στη λειτουργία του κατά τους επόμενους αιώνες.

Έτσι, η κεφαλή του Έρωτα ανήκει σε ένα παλαιότερο ρωμαϊκό πλαίσιο, το οποίο προηγήθηκε της μεταγενέστερης χριστιανικής φάσης του κτιρίου.

Μαζί, τα ευρήματα επιτρέπουν στους αρχαιολόγους να εξετάσουν δύο πολύ διαφορετικές περιόδους μέσα στο ίδιο αρχιτεκτονικό συγκρότημα: το καλλιτεχνικό περιβάλλον μιας ακμάζουσας ρωμαϊκής μητρόπολης και τη θρησκευτική μεταμόρφωση της πόλης αρκετούς αιώνες αργότερα.

Μια ρωμαϊκή μητρόπολη στη βόρεια Ανατολία

Η Πομπηιούπολη ιδρύθηκε από τον Ρωμαίο στρατηγό Πομπήιο το 65–64 π.Χ., μετά τους πολέμους της Ρώμης εναντίον του Μιθριδάτη ΣΤ’ του Πόντου και την επακόλουθη αναδιοργάνωση της βόρειας Ανατολίας.

Η θέση της ήταν στρατηγική.

Η πόλη ήταν χτισμένη στην εύφορη κοιλάδα του αρχαίου ποταμού Αμνία, του σημερινού Γκιοκίρμακ, κατά μήκος μιας σημαντικής οδικής αρτηρίας που ένωνε την ανατολική με τη δυτική πλευρά και συνέδεε την ενδοχώρα της Ανατολίας με την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας.

Η Πομπηιούπολη αναπτύχθηκε ραγδαία και τελικά εξελίχθηκε σε μία από τις κύριες πόλεις της αρχαίας Παφλαγονίας.

Η σημασία της έφτασε στο απόγειό της κατά τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορική περίοδο.

Η ιστορική και αρχαιολογική έρευνα δείχνει ότι η Πομπηιούπολη κατείχε τον τίτλο της μητρόπολης της Παφλαγονίας μεταξύ των βασιλειών του Αντωνίνου του Ευσεβούς και του Γαλλιηνού, καλύπτοντας σε γενικές γραμμές τον 2ο και τον 3ο αιώνα μ.Χ.

Αυτή η ευημερία άφησε ένα σημαντικό αρχαιολογικό αποτύπωμα.

Έρευνες στο Ζιμπιλί Τεπέ, όπου βρίσκεται το κέντρο της αρχαίας πόλης απέναντι από το σύγχρονο Taşköprü, έχουν εντοπίσει μνημειώδη δημόσια κτίρια, οικιστικές περιοχές, δρόμους, αγορές και συγκροτήματα λουτρών.

Οι γεωφυσικές διασκοπήσεις επέτρεψαν επίσης στους ερευνητές να εντοπίσουν τμήματα της πόλης που παραμένουν θαμμένα κάτω από το έδαφος.

Παλαιότερες ανασκαφές είχαν φέρει στο φως περίτεχνα ρωμαϊκά ψηφιδωτά σε κτίρια κατοικιών, αποδεικνύοντας ότι οι πλούσια διακοσμημένοι εσωτερικοί χώροι αποτελούσαν ήδη μέρος της ζωής της ελίτ στην Πομπηιούπολη.

Ωστόσο, τα πρόσφατα ανακαλυφθέντα ψηφιδωτά της Βασιλικής ανήκουν σε ένα μεταγενέστερο στάδιο της ιστορίας της πόλης και βοηθούν στην καταγραφή του τρόπου με τον οποίο εξελίχθηκε η μνημειώδης αρχιτεκτονική της, καθώς η ίδια η ρωμαϊκή κοινωνία άλλαζε.

Από ρωμαϊκή πόλη σε χριστιανικό κέντρο

Έως τον 5ο αιώνα μ.Χ., η Πομπηιούπολη είχε εξελιχθεί σε επισκοπικό κέντρο, γεγονός που σηματοδοτεί την αυξανόμενη θρησκευτική και διοικητική της σημασία κατά την Ύστερη Αρχαιότητα.

Η Βασιλική φαίνεται να διασώζει απτές αποδείξεις αυτής της μετάβασης.

Οι αρχιτεκτονικές τροποποιήσεις, τα διακοσμητικά στοιχεία και τα πρόσφατα αποκαλυφθέντα ψηφιδωτά δάπεδα ανήκουν σε φάσεις κατά τις οποίες το κτίριο αναδιαμορφωνόταν, καθώς άλλαζε ο θρησκευτικός χαρακτήρας της πόλης.

Αντί λοιπόν να προσφέρουν ένα απλό στιγμιότυπο μιας συγκεκριμένης χρονικής στιγμής, οι ανασκαφές φέρνουν στο φως ένα οικοδόμημα που συσσώρευσε στρώματα ιστορίας στο πέρασμα των αιώνων.

Ένα γλυπτό του Έρωτα του 2ου αιώνα παραπέμπει στην εικονογραφία και τον πολιτιστικό κόσμο της ρωμαϊκής Πομπηιούπολης.

Αρκετές γενιές αργότερα, εκτενή γεωμετρικά ψηφιδωτά κάλυψαν τα δάπεδα ενός μνημειώδους κτιρίου, το οποίο συνδεόταν με μια πόλη που είχε πλέον εξελιχθεί σε χριστιανικό επισκοπικό κέντρο.

Τα περίπου 105 τετραγωνικά μέτρα ψηφιδωτού που αποκαλύφθηκαν το 2026 ίσως αποτελούν μόνο ένα μέρος αυτής της ιστορίας. Καθώς τμήματα του κεντρικού κλίτους παραμένουν ανεξερεύνητα, οι αρχαιολόγοι ακολουθούν τώρα το δάπεδο βαθύτερα κάτω από το έδαφος, ενώ παράλληλα τεκμηριώνουν και συντηρούν ό,τι έχει ήδη έρθει στο φως.

Καθώς οι εργασίες συνεχίζονται, η Βασιλική θα μπορούσε να εξελιχθεί σε ένα από τα σημαντικότερα αρχαιολογικά πλαίσια για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η Πομπηιούπολη μεταμορφώθηκε από μια μεγάλη ρωμαϊκή μητρόπολη σε ένα από τα σημαντικά περιφερειακά θρησκευτικά κέντρα της Ύστερης Αρχαιότητας.