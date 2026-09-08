Ιράν: Νέο αμυντικό δόγμα με προληπτικά πλήγματα με τον πύραυλο Qassem Basir – Στο στόχαστρο των Χούθι η Σαουδική Αραβία

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Σε μια επικίνδυνη στροφή της αμυντικής του στρατηγικής προχωρά το Ιράν, διαμηνύοντας ότι είναι έτοιμο να αναλάβει προληπτική στρατιωτική δράση απέναντι σε οποιαδήποτε απειλή πριν αυτή εκδηλωθεί, την ώρα που η σύρραξη απειλεί να παρασύρει ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, μετά τις νέες πολύνεκρες επιθέσεις των Χούθι στη Σαουδική Αραβία.

Νεός βαλλιστικός πύραυλος

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν μετέδωσαν τη Δευτέρα ότι ένας βαλλιστικός πύραυλος με αναβαθμισμένες δυνατότητες αποτυπώνει το νέο δόγμα της Τεχεράνης, σύμφωνα με το οποίο η χώρα «θα αναλαμβάνει δράση εναντίον οποιασδήποτε απειλής, ακόμη και πριν αυτή πραγματοποιηθεί».

Τα δημοσιεύματα του ιρανικού πρακτορείου ειδήσεων επικαλέστηκαν επανειλημμένα δηλώσεις που έκανε στην κρατική τηλεόραση ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, Μοχσέν Ρεζαΐ.

Ο Ρεζαΐ καυχήθηκε για τις νέες πυραυλικές δυνατότητες της χώρας, ισχυριζόμενος ότι δοκιμάστηκαν στην πράξη εναντίον αμερικανικού πολεμικού πλοίου.

Ωστόσο, δεν διευκρινίστηκε αν η δοκιμή αφορούσε τον πύραυλο στερεού καυσίμου Qassem Basir, στον οποίο αναφερόταν το ρεπορτάζ.



Υπενθυμίζεται ότι το Σάββατο οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι εκτοξεύθηκαν βαλλιστικοί πύραυλοι εναντίον αμερικανικών πολεμικών πλοίων —τα οποία απέκρουσαν/απέφυγαν τις επιθέσεις— και απάντησαν πλήττοντας τρία ιρανικά πετρελαιοφόρα.

Στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες χαρακτήρισαν την εκτόξευση επικίνδυνη κλιμάκωση, σημειώνοντας ότι μέχρι τότε οι επιθέσεις του Ιράν στη θάλασσα, κατά τη διάρκεια των έξι μηνών του πολέμου, στόχευαν εμπορικά πλοία.

Η ρητορική της Τεχεράνης έχει γίνει αισθητά πιο επιθετική τις τελευταίες ημέρες.

Το δημοσίευμα της Δευτέρας ανέφερε ότι ο πύραυλος Qassem Basir συνιστά «σημείο καμπής στην αμυντική στρατηγική του Ιράν», περιγράφοντάς τον ως πύραυλο με μεγαλύτερο βεληνεκές, αυξημένη ακρίβεια και πολεμική κεφαλή μισού τόνου.

Ο πύραυλος παρουσιάστηκε για πρώτη φορά πέρυσι, όταν είχε ανακοινωθεί ότι διαθέτει βεληνεκές τουλάχιστον 1.200 χιλιομέτρων.

Σημειώνεται ότι οι ανησυχίες για το πρόγραμμα βαλλιστικών πυράυλων του Ιράν αποτελούσαν έναν από τους δεδηλωμένους λόγους για τους οποίους οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν στις αρχές του έτους, πυροδοτώντας τον πόλεμο.

Ο Λευκός Οίκος απορρίπτει τη «ζώνη αποκλεισμού»

Η νέα περιορισμένη ζώνη του Ιράν θα ξεκινά από το σημείο όπου αρχίζει ο αμερικανικός αποκλεισμός και θα εκτείνεται σε περιοχές του Περσικού Κόλπου, είχε δηλώσει ο Ρεζαΐ την Κυριακή, προσθέτοντας ότι κάθε πλοίο που θα εισέρχεται σε αυτήν θα προστίθεται στην ιρανική λίστα κυρώσεων.

Την Τρίτη, ο Ρεζαΐ επανήλθε μέσω της πλατφόρμας X, εξαπολύοντας διπλές απειλές, οικονομικές και στρατιωτικές.

«Τις τελευταίες ημέρες, η Ουάσινγκτον έλαβε μια σαφή προειδοποίηση από τους νέους πυραύλους του Ιράν. Ο οικονομικός πόλεμος θα απαντηθεί με μια θαλάσσια ζώνη αποκλεισμού στον Περσικό Κόλπο μέχρι την περίμετρο του αποκλεισμού. Η επιχειρησιακή στάση απέναντι στα αμερικανικά πολεμικά πλοία και τις βάσεις έχει επανακαθοριστεί θεμελιωδώς».

In recent days,Washington has received a clear warning from Iran’s new missiles. Economic warfare will be met by a maritime exclusion zone across the Persian Gulf to the blockade perimeter.The operational posture toward U.S. warships and bases has been fundamentally recalibrated. — محسن رضایی (@ir_rezaee) September 7, 2026



Ο Ρεζαΐ αναφερόταν πιθανότατα στον βαλλιστικό πύραυλο Qassem Basir.

Ο Λευκός Οίκος απάντησε άμεσα στα ιρανικά σχέδια για τη δημιουργία της «ζώνης αποκλεισμού», υπογραμμίζοντας ότι η θαλάσσια οδός παραμένει ανοιχτή και ελέγχεται από τις ΗΠΑ.

Παράλληλα, ανακοινώθηκε ότι το αμερικανικό ναυτικό έχει καθαρίσει τα Στενά του Ορμούζ από νάρκες και ότι η διέλευση δεξαμενόπλοιων προς μη ιρανικά λιμάνια θα αυξηθεί.

Ο αμερικανικός αποκλεισμός στα ιρανικά λιμάνια συνεχίζεται με στόχο την αύξηση της οικονομικής πίεσης στην Τεχεράνη μέσω του περιορισμού των εξαγωγών πετρελαίου. Ο αμερικανικός στρατός ανέφερε ότι μέχρι τη Δευτέρα είχαν εκτραπεί 94 εμπορικά πλοία και τρία είχαν ακινητοποιηθεί.

Η Τεχεράνη επιθυμεί τα πλοία να ακολουθούν μια διαδρομή που επιλέγει η ίδια μέσω των Στενών, τα οποία πριν από τον πόλεμο θεωρούνταν διεθνή ύδατα.

Ο Ρεζαΐ παραδέχθηκε ότι οι ΗΠΑ βοηθούν έναν περιορισμένο αριθμό πλοίων να διέρχονται από μια διαδρομή στα ανοιχτά του Ομάν, σημειώνοντας ότι η Τεχεράνη δεν τα βυθίζει επειδή μεταφέρουν πετρέλαιο, επικαλούμενος περιβαλλοντικές ανησυχίες.

Την ίδια στιγμή, η εταιρεία αναλύσεων παγκόσμιου εμπορίου Kpler σημείωσε στο X ότι οι διελεύσεις από τα Στενά κατέγραψαν κατακόρυφη πτώση την περασμένη εβδομάδα.

Hormuz crossings fall by half Strait of Hormuz traffic declined sharply on 31 August, with five confirmed crossings, down 50% from 10 a day earlier. Four vessels entered the Middle East Gulf and one exited, using a mix of Iranian, Omani and negotiated routes. Two crossings… pic.twitter.com/8D4rxHW2hk — Kpler (@Kpler) September 4, 2026



Πριν από μία εβδομάδα, επίθεση σε πετρελαιοφόρο σαουδαραβικών συμφερόντων στοίχισε τη ζωή σε δύο μέλη του πληρώματος, ενώ επτά ακόμη αγνοούνται. Εφόσον επιβεβαιωθεί ο θάνατός τους, πρόκειται για την πιο πολύνεκρη επίθεση σε εμπορικό πλοίο από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου.

Έντονη δυσαρέσκεια στις χώρες του Κόλπου

Η αβεβαιότητα γύρω από τη θαλάσσια οδό, που είναι ζωτικής σημασίας για τον παγκόσμιο εφοδιασμό σε πετρέλαιο, φυσικό αέριο και λιπάσματα, προκαλεί εκ νέου έντονη αμφισβήτηση και οργή στις χώρες του Περσικού Κόλπου.

«Κανένα μεμονωμένο κράτος δεν πρέπει να ελέγχει τα Στενά. Οι ενεργειακές μας εξαγωγές δεν θα κρατηθούν όμηροι, ούτε το εμπόριο και η οικονομική μας δραστηριότητα», τόνισε ο Ανουάρ Γκαργκάς, διπλωματικός σύμβουλος του Προέδρου των ΗΑΕ, κατά τη διάρκεια φόρουμ στο Αμπού Ντάμπι.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στενός σύμμαχος των ΗΠΑ, έχουν δεχθεί επανειλημμένα πυρά από ιρανικούς πυραύλους και drones κατά τη διάρκεια του πολέμου, ενώ τον περασμένο μήνα ανέστειλαν κάθε εμπορική δραστηριότητα με το Ιράν.

Ο Γκαργκάς προειδοποίησε ότι η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης μεταξύ του Ιράν και των χωρών του Κόλπου «μπορεί να πάρει δεκαετίες».

Παράλληλα, ο Ναμπίλ Φαχμί, γενικός γραμματέας του Αραβικού Συνδέσμου, δήλωσε σε υπουργική σύνοδο στο Κάιρο: «Δεν θα αποδεχθούμε να γίνουν οι θαλάσσιοι διάδρομοί μας διαπραγματευτικό χαρτί στους υπολογισμούς άλλων», καταδικάζοντας τις επιθέσεις του Ιράν κατά των κρατών του Κόλπου.

Μπαράζ επιθέσεων των Χούθι στη Σαουδική Αραβία

Την ίδια ώρα, η Σαουδική Αραβία κατηγόρησε τους ανταρτες Χούθι της Υεμένης για εξαπόλυση επιθέσεων εναντίον πολιτικών και οικονομικών υποδομών στο βασίλειο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 73 πολίτες, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά.

Ο υποστράτηγος Τούρκι αλ Μάλικι δήλωσε την Τρίτη ότι οι επιθέσεις των Χούθι έπληξαν στόχους στις επαρχίες Άμπχα, Χαμίς Μουσάιτ, Τζαζάν και Νατζράν, χωρίς να διευκρινίσει τον ακριβή χρόνο εκδήλωσής τους.

Ο αλ Μάλικι έκανε λόγο για «επικίνδυνη κλιμάκωση» και «κατάφωρη παραβίαση» της εθνικής κυριαρχίας της Σαουδικής Αραβίας, προειδοποιώντας ότι η συμμαχία θα λάβει «όλα τα απαραίτητα επιχειρησιακά μέτρα» για την αντιμετώπιση των επιθέσεων και την εξουδετέρωση των πηγών απειλής.

Το κίνημα Ανσαραλά, που πρόσκειται στο Ιράν και είναι ευρύτερα γνωστό ως Χούθι, ανέφερε μέσω Telegram ότι χρησιμοποίησε drones και πυραύλους για να πλήξει το διεθνές αεροδρόμιο της Άμπχα, την αεροπορική βάση Βασιλιάς Χαλίντ, καθώς και εγκαταστάσεις της ARAMCO στην Άμπχα και την Τζιζάν.

Nωρίτερα είχαν κατηγορήσει τη Σαουδική Αραβία για αεροπορικό πλήγμα σε φυλακή στην περιοχή αλ Χαζμ της βόρειας επαρχίας αλ Τζαούφ, με απολογισμό τουλάχιστον επτά νεκρούς, διαμηνύοντας ότι «η συνεχιζόμενη σαουδαραβική επιθετικότητα κατά της Υεμένης δεν θα μείνει ατιμώρητη».

Η σύγκρουση στην Υεμένη, που ξέσπασε το 2014 όταν οι Χούθι κατέλαβαν την πρωτεύουσα Σαναά, είχε κατασιγάσει μετά την ανακωχή του ΟΗΕ το 2022, αλλά αναζωπυρώθηκε μετά την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν.

Οι εχθροπραξίες επανήλθαν τον Ιούλιο με επιθέσεις των Χούθι στο αεροδρόμιο της Άμπχα, ενώ αργότερα η οργάνωση ανακοίνωσε ναυτικό αποκλεισμό κατά της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα.

Την Πέμπτη, οι Χούθι εξαπέλυσαν ευρεία επίθεση προσπαθώντας να προελάσουν προς το λιμάνι αλ Μάχα και τα Στενά Μπαμπ αλ Μαντέμπ, με τις μάχες να επεκτείνονται πλέον σε πολλές επαρχίες (αλ Ντάλεα, Μαρίμπ, αλ Τζαούφ και αλ Μπάιντα).

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 1.078 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί από τις 24 Αυγούστου, ενώ περισσότεροι από 21.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί.