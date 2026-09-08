Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για φωτιά σε ξερά χόρτα – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική για φωτιά που εκδηλώθηκε γύρω στις 07:00 σε ξερά χόρτα στην περιοχή της Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης, κοντά στο ΤΙΤΑΝ. Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

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πυροσβεστική
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική για φωτιά σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.
  • Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 07:00 σε ξερά χόρτα σε περιοχή της Ευκαρπίας, κοντά στο ΤΙΤΑΝ.
  • Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική για φωτιά σε σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 07:00 σε ξερά χόρτα σε περιοχή της Ευκαρπίας, κοντά στο ΤΙΤΑΝ.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

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