Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για φωτιά σε ξερά χόρτα – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική για φωτιά σε σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.
Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 07:00 σε ξερά χόρτα σε περιοχή της Ευκαρπίας, κοντά στο ΤΙΤΑΝ.
Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα.
Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS
Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική για φωτιά σε σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.
Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 07:00 σε ξερά χόρτα σε περιοχή της Ευκαρπίας, κοντά στο ΤΙΤΑΝ.
Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα.
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