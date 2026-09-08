Συνεχίζεται η δίκη για τα Τέμπη: Καταθέτουν σήμερα ο Αντώνης Ψαρόπουλος και οι συγγενείς των μηχανοδηγών της εμπορικής αμαξοστοιχίας

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Με τις καταθέσεις συγγενικών προσώπων των θυμάτων, συνεχίζεται η αποδεικτική διαδικασία στη δίκη, για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Η συνεδρίαση της Δευτέρας (7/9/2026), επικεντρώθηκε στις μαρτυρίες της συζύγου και της κόρης του μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας, Γεώργιου Κουτσούμπα, ο οποίος συγκαταλέγεται στα 57 θύματα της τραγωδίας.

Σήμερα αναμένεται να ολοκληρωθεί η εξέταση της κόρης του και στη συνέχεια θα καταθέσουν δύο μάρτυρες που έχουν τόσο την ιδιότητα του συγγενούς θύματος/επιβάτη όσο και αυτού του νομικού ως συνηγόρου υποστήριξης της κατηγορίας.

Ο ένας εξ αυτών είναι ο κ. Αντώνης Ψαρόπουλος που ως συνήγορος εκπροσωπεί κάποιες οικογένειες συγγενών θυμάτων κάνοντας ερωτήσεις στους μάρτυρες ενώ και ο ίδιος θα δεχτεί ερωτήσεις από τους συναδέλφους του ως μάρτυρας υποστήριξης της κατηγορίας και ως πατέρας που έχασε την κόρη του Μάρθη Ψαροπούλου στα Τέμπη.

Είχε καταθέσει και για το βιντεοληπτικό υλικό

Δεν είναι, πάντως, η πρώτη φορά που ο Αντώνης Ψαρόπουλος, καλείται να καταθέσει σε δικαστική διαδικασία που αφορά στην τραγωδία των Τεμπών.

Είχε προηγηθεί η κατάθεσή του στη δίκη που αφορά τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού από την εμπορική αμαξοστοιχία, υπόθεση η οποία εκδικάζεται στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας. Η συγκεκριμένη διαδικασία αναβλήθηκε τον περασμένο Απρίλιο και αναμένεται να επανεκκινήσει κατά το νέο δικαστικό έτος.

Η νέα του κατάθεση αναμένεται να προσθέσει ένα ακόμη κομμάτι στο παζλ των στοιχείων που εξετάζει το δικαστήριο, ιδιαίτερα ως προς όσα έχουν προκύψει από τις έρευνες και τα δεδομένα που συλλέχθηκαν μετά το δυστύχημα.

Στο δικαστήριο και οι οικογένειες των μηχανοδηγών της εμπορικής αμαξοστοιχίας

Μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσης του κ. Ψαρόπουλου, αναμένεται να ακολουθήσουν οι συγγενείς των δύο μηχανοδηγών της εμπορικής αμαξοστοιχίας, Μασσαλή και Βούλγαρη.

Οι καταθέσεις τους αναμένεται να παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς αφορούν πρόσωπα που βρίσκονταν στην εμπορική αμαξοστοιχία κατά τη μοιραία πορεία προς τη σύγκρουση.

Το «κενό ενδεκάλεπτο» και τα καταγραφικά

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο λεγόμενο «κενό ενδεκάλεπτο», δηλαδή στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε μετά την αναχώρηση της αμαξοστοιχίας από τον Σιδηροδρομικό Σταθμό Λάρισας και μέχρι τα κρίσιμα γεγονότα, που προηγήθηκαν της σύγκρουσης.

Το ζήτημα τέθηκε και από την πλευρά της οικογένειας Κουτσούμπα, ωστόσο αναμένεται να εξεταστεί εκτενέστερα σε επόμενο στάδιο της δίκης.

Τότε αναμένεται να κληθούν να καταθέσουν πραγματογνώμονες και τεχνικοί σύμβουλοι, οι οποίοι έχουν εξετάσει τα καταγραφικά συστήματα και τα ηχητικά αρχεία που κατασχέθηκαν.