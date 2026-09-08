Νεκρό βρέφος στην Κυψέλη: Ενώπιον της ανακρίτριας το ζευγάρι και ο 26χρονος Αφγανός – Απολογούνται για βαριά κακουργήματα

Αντιμέτωποι με ένα βαρύτατο κατηγορητήριο, το οποίο τους αποδίδει ευθύνη για τον θάνατο του λίγων μηνών βρέφους τους, βρίσκονται ο 43χρονος Έλληνας και η 38χρονη Γερμανίδα σύντροφός του, οι οποίοι απολογούνται σήμερα ενώπιον των ανακριτικών αρχών. Το ζευγάρι συνελήφθη όταν οι Αρχές εντόπισαν στο διαμέρισμα όπου διέμενε στην Κυψέλη τη σορό του μωρού, η οποία βρισκόταν σε κατάσταση ψύξης.

Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί στην ανακρίτρια και ο 26χρονος, ο οποίος φέρεται να είχε συχνές επαφές με τους δύο συγκατηγορούμένους του και καλείται να δώσει εξηγήσεις για τη «σχέση» που, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, διατηρούσε με ανήλικο κορίτσι της οικογένειας.

Οι τρεις κατηγορούμενοι έχουν ήδη κριθεί προσωρινά κρατούμενοι για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών. Μετά την προθεσμία που είχαν λάβει, οδηγούνται εκ νέου σήμερα στα δικαστήρια, προκειμένου να απολογηθούν για τις νέες, ιδιαίτερα σοβαρές κατηγορίες που τους αποδόθηκαν.

Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης

Ιδιαίτερο βάρος στην ανακριτική έρευνα αναμένεται να έχει η ιατροδικαστική έκθεση, καθώς τα ευρήματά της φαίνεται να έρχονται σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς των δύο γονέων ότι το βρέφος έχασε τη ζωή του από παθολογικά αίτια.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η ιατροδικαστική εξέταση καταγράφει πολλαπλά πλήγματα στην περιοχή της πλάτης και της μέσης, τα οποία φέρεται να προκλήθηκαν «διά νύσσοντος-τέμνοντος οργάνου». Ορισμένα από τα τραύματα, μάλιστα, εκτιμάται ότι προκάλεσαν ακατάσχετη αιμορραγία.

Οι δύο κατηγορούμενοι γονείς φέρεται να αμφισβητούν τα συμπεράσματα της ιατροδικαστικής υπηρεσίας. Κατά την απολογία τους καλούνται, μεταξύ άλλων, να δώσουν συγκεκριμένες απαντήσεις για τα ευρήματα της εξέτασης, αλλά και για άλλα στοιχεία της υπόθεσης που, σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν φαίνεται να επιβεβαιώνουν τους ισχυρισμούς τους περί ασθένειας του βρέφους.

Διαφορετικές εκδοχές από τους δύο γονείς

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο κατηγορούμενοι φέρεται να μην προβάλλουν απολύτως ίδιους ισχυρισμούς, αλλά να δίνουν διαφορετικές εκδοχές για ορισμένα κρίσιμα σημεία της υπόθεσης.

Οι διαφοροποιήσεις αυτές αναμένεται να εξεταστούν με ιδιαίτερη προσοχή στο πλαίσιο της ανακριτικής έρευνας, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του το βρέφος, αλλά και ο ρόλος που φέρεται να είχε καθένας από τους εμπλεκομένους.

Η κατηγορία σε βάρος του 26χρονου

Την ίδια ώρα, ο 26χρονος, ο οποίος κατάγεται από το Αφγανιστάν, καλείται να απολογηθεί για κακούργημα που αφορά σε γενετήσιες πράξεις με ανήλικο, τόσο πριν όσο και μετά τη συμπλήρωση των 12 ετών από το φερόμενο ως θύμα.

Η συγκεκριμένη κατηγορία προβλέπει ποινή κάθειρξης τουλάχιστον 10 ετών όταν η πράξη αφορά παιδί που δεν έχει συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας του. Όταν το θύμα είναι έως 15 ετών, προβλέπεται κάθειρξη από 5 έτη και άνω.

Πέραν των βασικών κατηγοριών που αντιμετωπίζουν, και οι τρεις κατηγορούμενοι είναι αντιμέτωποι με πρόσθετες κατηγορίες που σχετίζονται με πυρομαχικά, καθώς και με ψευδείς καταθέσεις.

Η σημερινή διαδικασία ενώπιον των δικαστικών αρχών αναμένεται να αποτελέσει κρίσιμο στάδιο για την εξέλιξη της υπόθεσης, καθώς οι απολογίες των τριών κατηγορουμένων θα αξιολογηθούν σε συνδυασμό με τα ιατροδικαστικά ευρήματα και το σύνολο των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί στο πλαίσιο της έρευνας.