Δίκη για τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη: Σήμερα η εισαγγελική πρόταση – «Φόνος ή δυστύχημα;»

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η δίκη για τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη, καθώς σήμερα, Τρίτη (8/9), ο εισαγγελέας της έδρας του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου αναμένεται να καταθέσει την πρότασή του για την ενοχή ή μη των δύο επαγγελματιών ψαράδων που δικάζονται για τη δολοφονία του πρώην υπουργού και ιδρυτικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ.

Σχεδόν έναν χρόνο μετά την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας, ο εισαγγελικός λειτουργός καλείται να παρουσιάσει τη δική του εκτίμηση για όσα συνέβησαν την Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2021 στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας, όπου ο Σήφης Βαλυράκης είχε βγει με το φουσκωτό σκάφος του για ψαροντούφεκο.

Στο επίκεντρο της δίκης βρίσκεται το τι ακριβώς συνέβη ανάμεσα στον πρώην υπουργό και τους δύο επαγγελματίες ψαράδες της περιοχής, την επίμαχη ημέρα και κυρίως ποιες ήταν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο Βαλυράκης βρέθηκε στη θάλασσα και έχασε τη ζωή του.

Τι υποστηρίζει το κατηγορητήριο

Σύμφωνα με την κατηγορία, πριν από το μοιραίο περιστατικό σημειώθηκε λογομαχία ανάμεσα στον Σήφη Βαλυράκη, ο οποίος επέβαινε στο φουσκωτό του, και τους δύο κατηγορούμενους ψαράδες, που βρίσκονταν στο αλιευτικό τους.

Κατά την εκδοχή που περιγράφεται στο κατηγορητήριο, οι δύο ψαράδες κλιμάκωσαν την ένταση, παρεμποδίζοντας την πορεία του σκάφους του πρώην υπουργού και πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς γύρω από το φουσκωτό.

Συγκεκριμένα, στο κατηγορητήριο αποδίδεται στους δύο κατηγορούμενους ότι «ενεργώντας επικίνδυνους ελιγμούς με το αλιευτικό σας γύρωθεν του φουσκωτού του σκάφους, διαπληκτιστήκατε μαζί του και στη συνέχεια, με τη χρήση ενός ξύλινου κονταριού, τον πλήξατε στο πάνω μέρος του κορμιού του τουλάχιστον 2-3 φορές», με αποτέλεσμα, σύμφωνα πάντα με την κατηγορία, ο Σήφης Βαλυράκης να πέσει χωρίς τη θέλησή του στη θάλασσα.

Η κατηγορία συνεχίζει με την αποδιδόμενη συμπεριφορά των δύο ψαράδων μετά την πτώση του Βαλυράκη στο νερό.

Όπως αναφέρεται, οι δύο κατηγορούμενοι, «μόλις αντιλήφθηκαν ότι ο Ιωσήφ Βαλυράκης έπεσε στη θάλασσα χτυπώντας στην προπέλα των εν κινήσει σκαφών, απομακρύνθηκαν», αφήνοντάς τον αβοήθητο και χωρίς να παράσχουν οποιαδήποτε πληροφορία, παρότι, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, γνώριζαν ότι το θύμα αναζητούνταν από τις λιμενικές αρχές.

Κατά την κατηγορία, η απομάκρυνσή τους είχε ως αποτέλεσμα να παρεμποδιστεί οποιαδήποτε έγκαιρη σωστική ενέργεια.

Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί αποτελούν τον πυρήνα της κατηγορίας σε βάρος των δύο ψαράδων, οι οποίοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση από κοινού, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Η ώρα της εισαγγελικής πρότασης

Με την ολοκλήρωση της αποδεικτικής διαδικασίας και των απολογιών των δύο κατηγορουμένων, η σημερινή ημέρα αποτελεί πλέον έναν από τους σημαντικότερους σταθμούς της δίκης.

Ο εισαγγελέας της έδρας καλείται να αξιολογήσει το σύνολο των στοιχείων που παρουσιάστηκαν ενώπιον του ΜΟΔ, τις καταθέσεις των μαρτύρων, τα δεδομένα της υπόθεσης και τις θέσεις τόσο της οικογένειας Βαλυράκη όσο και των δύο ψαράδων.

Η εισαγγελική πρόταση θα αφορά την ενοχή ή μη των δύο κατηγορουμένων για την ανθρωποκτονία από πρόθεση που τους αποδίδεται και αναμένεται να αποτελέσει το τελευταίο μεγάλο βήμα πριν από την ετυμηγορία του δικαστηρίου.

Το βασικό ερώτημα που βρίσκεται από την αρχή στο επίκεντρο της υπόθεσης παραμένει: «Φόνος ή δυστύχημα;»

Σήμερα, ο εισαγγελέας θα διατυπώσει τη δική του νομική απάντηση στο κρίσιμο αυτό ερώτημα, στοιχειοθετώντας την πρότασή του για την ενοχή ή μη των δύο κατηγορούμενων ψαράδων. Η τελική κρίση, ωστόσο, θα ανήκει στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο.

Η θέση των δύο κατηγορουμένων

Οι δύο ψαράδες αρνούνται πλήρως την κατηγορία που τους αποδίδεται.

Κατά τη διάρκεια των απολογιών τους ενώπιον του δικαστηρίου υποστήριξαν ότι δεν βρίσκονταν καν στη θάλασσα την ημέρα που ο Σήφης Βαλυράκης έχασε τη ζωή του, απορρίπτοντας έτσι την εκδοχή της κατηγορίας για εμπλοκή τους στο περιστατικό.

Η θέση αυτή βρίσκεται σε ευθεία αντίθεση με την εκδοχή που περιγράφεται στο κατηγορητήριο και αποτέλεσε ένα από τα βασικά σημεία που εξετάστηκαν κατά τη διάρκεια της πολύμηνης ακροαματικής διαδικασίας.

Μάρτυρες και πλήθος στοιχείων στο ΜΟΔ

Κατά τη διάρκεια της δίκης, η οποία διήρκεσε σχεδόν έναν χρόνο και χαρακτηρίστηκε σε αρκετές περιπτώσεις από εντάσεις, το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο εξέτασε σειρά μαρτύρων και αξιολόγησε πλήθος στοιχείων που προσκομίστηκαν και από τις δύο πλευρές.

Στη διαδικασία κατατέθηκαν και εξετάστηκαν στοιχεία τόσο από την πλευρά της οικογένειας του Σήφη Βαλυράκη όσο και από την πλευρά των δύο κατηγορουμένων.

Μάλιστα, η αποδεικτική διαδικασία ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο, όταν το δικαστήριο έδωσε τον λόγο για τις απολογίες στους δύο κατηγορουμένους και στη συνέχεια όρισε τη σημερινή ημερομηνία για την εισαγγελική πρόταση. Κατά την τελευταία συνεδρίαση είχε προκαλέσει ένταση και η προσκόμιση νέου βίντεο από την υπεράσπιση, το οποίο απεικόνιζε τα απλωμένα δίχτυα των ψαράδων την επομένη του θανάτου του Βαλυράκη, στις 25 Ιανουαρίου 2021.

Οι συνήγοροι της οικογένειας αντέδρασαν στην προσκόμιση του οπτικοακουστικού υλικού, ενώ το δικαστήριο έκανε δεκτό το βίντεο και το προέβαλε σε ανοιχτή διαδικασία. Από την πλευρά της υπεράσπισης υποστηρίχθηκε ότι το υλικό δεν είχε προσκομιστεί νωρίτερα λόγω «υπερασπιστικού λάθους», ενώ οι δικηγόροι της οικογένειας έκαναν λόγο για «αστειότητες» και άφησαν αιχμές ακόμη και για τη γνησιότητά του.

Η οικογένεια Βαλυράκη επιμένει στην εκδοχή της εγκληματικής ενέργειας

Η οικογένεια του Σήφη Βαλυράκη, από την πλευρά της, έχει εκφράσει επανειλημμένα την πεποίθησή της ότι ο θάνατός του δεν ήταν αποτέλεσμα ενός τραγικού δυστυχήματος, αλλά ότι ο πρώην υπουργός έπεσε θύμα εγκληματικής ενέργειας.

Σε κάθε δικάσιμο, στο πλευρό της οικογένειας βρίσκονται πρώην υπουργοί και στελέχη του ΠΑΣΟΚ, εκφράζοντας τη στήριξή τους στη σύζυγο του εκλιπόντος, Μίνα Παπαθεοδώρου-Βαλυράκη.

Στο πλευρό της οικογένειας έχει σταθεί και ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, καθώς και η σύζυγός του, η οποία έχει βρεθεί αρκετές φορές στη δικαστική αίθουσα δίπλα στη Μίνα Παπαθεοδώρου-Βαλυράκη.

Ο Αντώνης Σαμαράς είχε μιλήσει τηλεφωνικά με τον Σήφη Βαλυράκη λίγη ώρα πριν από την τελευταία έξοδό του με το σκάφος στη θάλασσα. Κατά την κατάθεσή του ενώπιον του ΜΟΔ, ο πρώην πρωθυπουργός δήλωσε βέβαιος ότι η υπόθεση αφορά δολοφονία και όχι ένα τραγικό δυστύχημα.