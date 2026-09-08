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Νέες αφίξεις μεταναστών σε Κρήτη και Γαύδο: Τέσσερα περιστατικά μέσα σε λίγες ώρες – Εντοπίστηκαν 158 άτομα

Στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, οι μεταναστευτικές ροές συνεχίζονται αμείωτες, με τέσσερα διαφορετικά περιστατικά να έχουν καταγραφεί από χθες το βράδυ έως σήμερα το πρωί. Συνολικά 158 μετανάστες, μεταξύ των οποίων τουλάχιστον 14 ανήλικοι, εντοπίστηκαν είτε να αποβιβάζονται στους Καλούς Λιμένες είτε να βρίσκονται στη θάλασσα νότια της Γαύδου.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Από χθες (7/9/2026) το βράδυ μέχρι σήμερα (8/9/2026) το πρωί, 158 μετανάστες εντοπίστηκαν σε τέσσερα διαφορετικά περιστατικά στη θαλάσσια περιοχή, νότια της Κρήτης και της Γαύδου.
  • Οι αφίξεις συνεχίστηκαν στους Καλούς Λιμένες, ενώ άλλες ομάδες μεταναστών εντοπίστηκαν στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου και μεταφέρονται στην Παλαιόχωρα Χανίων.
  • Μεταξύ των 158 μεταναστών, έχουν επιβεβαιωθεί τουλάχιστον 14 ανήλικοι, γεγονός που αποτυπώνει την ένταση των μεταναστευτικών ροών προς την Κρήτη.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, οι μεταναστευτικές ροές, συνεχίζονται αμείωτες. Από χθες (7/9/2026) το βράδυ μέχρι σήμερα (8/9/2026) το πρωί, καταγράφηκαν τέσσερα διαφορετικά περιστατικά, με συνολικά 158 μετανάστες να εντοπίζονται είτε να αποβιβάζονται στην Κρήτη, είτε να βρίσκονται στη θάλασσα στα νότια της Γαύδου.

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Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Nea Kriti,το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε χθες (7/9/2026) το βράδυ, περίπου 48 ναυτικά μίλια νοτιο-νοτιοανατολικά, των Καλών Λιμένων. Οι 48 μετανάστες που επέβαιναν στο σκάφος μεταφέρθηκαν στους Καλούς Λιμένες. Πρόκειται για 16 άνδρες από το Σουδάν, μεταξύ των οποίων τρεις ανήλικοι, επτά άτομα από το Μπαγκλαντές, με έναν ανήλικο, και 25 άτομα από την Αίγυπτο, εκ των οποίων επτά ανήλικοι.

Συνολικά, στο συγκεκριμένο περιστατικό καταγράφηκαν 11 ανήλικοι, ηλικίας από 14 έως 17 ετών, ενώ οι υπόλοιποι ήταν ενήλικες.

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Λίγες ώρες αργότερα, οι αφίξεις συνεχίστηκαν στους Καλούς Λιμένες, αυτή τη φορά στη Μακριά Άμμο, όπου μία ακόμη ομάδα μεταναστών αποβιβάστηκε μόνη της από το σκάφος. Συνολικά 34 άτομα, όλοι από το Σουδάν, βγήκαν στην ακτή. Ανάμεσά τους βρίσκονται 29 άνδρες, δύο εκ των οποίων ανήλικοι, τέσσερις γυναίκες, καθώς και ένα κορίτσι μόλις 8 ετών.

Με τα δύο περιστατικά στους Καλούς Λιμένες, οι αφίξεις ανέρχονται ήδη σε 82 άτομα, μεταξύ των οποίων 14 ανήλικοι.

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Την ίδια ώρα, η μεταναστευτική ροή συνεχίζεται και στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου. Νωρίς το πρωί, εντοπίστηκε ακόμη μία ομάδα, αποτελούμενη από 25 μετανάστες, περίπου 25 ναυτικά μίλια νότια του νησιού. Οι μετανάστες μεταφέρονται στην Παλαιόχωρα Χανίων.

Λίγο αργότερα εντοπίστηκε και δεύτερη ομάδα, αποτελούμενη από 51 άτομα, σε απόσταση περίπου 53 ναυτικών μιλίων νότια της Γαύδου. Και σε αυτή την περίπτωση έχει ξεκινήσει η διαδικασία μεταφοράς τους στην Παλαιόχωρα.

Με τις δύο τελευταίες ομάδες, ο συνολικός αριθμός των μεταναστών που καταγράφηκαν στα τέσσερα περιστατικά μέσα σε λίγες μόνο ώρες φτάνει τους 158. Από αυτούς, έχουν επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής τουλάχιστον 14 ανήλικοι.

Η εικόνα που διαμορφώνεται από τις συνεχείς αφίξεις σε Καλούς Λιμένες και Γαύδο, αποτυπώνει για ακόμη μία φορά την ένταση των μεταναστευτικών ροών προς την Κρήτη, με τα περιστατικά να διαδέχονται το ένα το άλλο μέσα σε ελάχιστες ώρες.

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