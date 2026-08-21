Γαύδος: 131 μετανάστες διασώθηκαν από τη Frontex σε δύο νυχτερινές επιχειρήσεις

Νέα κινητοποίηση των Αρχών, καθώς μέσα στη νύχτα καταγράφηκαν δύο διαφορετικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών νότια της Γαύδου.

Στην πρώτη επιχείρηση εντοπίστηκαν 43 μετανάστες να επιβαίνουν σε λέμβο, περίπου 20 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου, από εναέριο μέσο της δύναμης Frontex.

Λίγες ώρες αργότερα, πάλι εναέριο μέσο της δύναμης Frontex εντόπισε συνολικά περίπου 88 μετανάστες, οι οποίοι επέβαιναν σε δύο λέμβους στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου. Και σε αυτή την περίπτωση, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ, με σκάφος της Frontex, να προχωρά στην περισυλλογή τους.

Συνολικά, από τις δύο νυχτερινές επιχειρήσεις εντοπίστηκαν και διασώθηκαν περίπου 131 άνθρωποι. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας και από εκεί στον προσωρινό χώρο φιλοξενίας στην Αγυιά.

Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή ήταν καλές. Οι δύο νέες επιχειρήσεις αποτυπώνουν για ακόμη μία φορά την ένταση των μεταναστευτικών ροών στα θαλάσσια περάσματα νότια της Κρήτης, με τη Γαύδο, να βρίσκεται για ακόμη μία νύχτα στο επίκεντρο των επιχειρήσεων εντοπισμού και διάσωσης.