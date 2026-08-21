Φυλακές Κασσαβέτειας: 20χρονος επιτέθηκε και τραυμάτισε συγκρατούμενό του με σκουπόξυλο

Επεισόδιο μεταξύ κρατουμένων σημειώθηκε στο Κατάστημα Κράτησης Νέων Κασσαβέτειας, όπου ένας 20χρονος Έλληνας επιτέθηκε με σκουπόξυλο σε συγκρατούμενό του, τραυματίζοντάς τον ελαφρά στη μύτη. Το θύμα διακομίστηκε στο Νοσοκομείο του Βόλου για φροντίδα και επέστρεψε στη φυλακή, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία κατά του δράστη για επικίνδυνη σωματική βλάβη.

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Φυλακές Κασσαβέτειας
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Επεισόδιο μεταξύ κρατούμενων που κατέληξε στον ελαφρύ τραυματισμό ενός 20χρονου Έλληνα, σημειώθηκε στο Κατάστημα Κράτησης Νέων Κασσαβέτειας.
  • Για άγνωστη αφορμή, 20χρονος Έλληνας κρατούμενος επιτέθηκε κατά συγκρατουμένου του, χρησιμοποιώντας ως όπλο ένα σκουπόξυλο και χτυπώντας τον στο πρόσωπο.
  • Το θύμα διακομίστηκε στο Νοσοκομείο του Βόλου και επέστρεψε στη φυλακή, ενώ εις βάρος του δράστη σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη.

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Επεισόδιο μεταξύ κρατούμενων που κατέληξε στον ελαφρύ τραυματισμό ενός 20χρονου, σημειώθηκε στο Κατάστημα Κράτησης Νέων Κασσαβέτειας.

Για άγνωστη αφορμή, κατά τη διάρκεια του προαυλισμού, ένας 20χρονος, επιτέθηκε σε έναν επίσης 20χρονο συγκρατουμένό του, χρησιμοποιώντας ως όπλο ένα σκουπόξυλο και χτυπώντας τον στο πρόσωπο.

Κινητοποιήθηκαν οι φύλακες και το επεισόδιο έληξε, με το θύμα να τραυματίζεται στη μύτη και να διακομίζεται στο Νοσοκομείο του Βόλου, όπου εξετάστηκε από γιατρούς και μετά την απαραίτητη ιατρική φροντίδα που του παρασχέθηκε, επέστρεψε πίσω στη φυλακή, καθώς η κατάστασή του δεν ενέπνεε ανησυχία.

Εις βάρος του δράστη του περιστατικού σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης, ενώ ελήφθησαν και τα προβλεπόμενα πειθαρχικά μέτρα.

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