Φυλακές Κασσαβέτειας: 20χρονος επιτέθηκε και τραυμάτισε συγκρατούμενό του με σκουπόξυλο

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Επεισόδιο μεταξύ κρατούμενων που κατέληξε στον ελαφρύ τραυματισμό ενός 20χρονου, σημειώθηκε στο Κατάστημα Κράτησης Νέων Κασσαβέτειας.

Για άγνωστη αφορμή, κατά τη διάρκεια του προαυλισμού, ένας 20χρονος, επιτέθηκε σε έναν επίσης 20χρονο συγκρατουμένό του, χρησιμοποιώντας ως όπλο ένα σκουπόξυλο και χτυπώντας τον στο πρόσωπο.

Κινητοποιήθηκαν οι φύλακες και το επεισόδιο έληξε, με το θύμα να τραυματίζεται στη μύτη και να διακομίζεται στο Νοσοκομείο του Βόλου, όπου εξετάστηκε από γιατρούς και μετά την απαραίτητη ιατρική φροντίδα που του παρασχέθηκε, επέστρεψε πίσω στη φυλακή, καθώς η κατάστασή του δεν ενέπνεε ανησυχία.

Εις βάρος του δράστη του περιστατικού σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης, ενώ ελήφθησαν και τα προβλεπόμενα πειθαρχικά μέτρα.