Συναγερμός στην Αλάσκα: Συνετρίβη αεροσκάφος με 8 επιβαίνοντες κοντά σε σταθμό ραντάρ

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Επιχείρηση έρευνας και διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη στη δυτική Αλάσκα, μετά τη συντριβή ναυλωμένου αεροσκάφους (τσάρτερ) στο οποίο επέβαιναν οκτώ άτομα, όπως μεταδίδει το Associated Press.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης τοπική ώρα, κοντά σε απομονωμένη στρατιωτική εγκατάσταση, κινητοποιώντας αμέσως τις ομοσπονδιακές Αρχές.

Ο Κλιντ Τζόνσον, επικεφαλής του Εθνικού Συμβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB) για την περιοχή της Αλάσκας, δήλωσε ότι στο αεροσκάφος επέβαιναν δύο πιλότοι και έξι επιβάτες, σημειώνοντας πως δεν είχε άμεσα λεπτομέρειες για την κατάστασή τους.

Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από το Άνκορατζ και πιθανολογείται ότι συνετρίβη νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης κατά την προσέγγισή του στο Κέιπ Νιούενχαμ.

«Οι πληροφορίες που έχουν ληφθεί μέχρι στιγμής είναι προκαταρκτικές», σημείωσε.

Από την πλευρά του, το Κέντρο Συντονισμού Διάσωσης της Αλάσκας ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε αποστολή έρευνας και διάσωσης αφού έλαβε αναφορά για «συμβάν με αεροσκάφος» κοντά στον Σταθμό Ραντάρ Μακράς Εμβέλειας του Κέιπ Νιούενχαμ.

Το Κέντρο πρόσθεσε ότι πρόσθετες πληροφορίες θα δοθούν στη δημοσιότητα μόλις γίνουν διαθέσιμες, ενώ δεν απάντησε σε περαιτέρω ερωτήσεις.