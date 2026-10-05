Έντονες αντιδράσεις από Μητροπολίτες για τη συμφωνία Ελλάδας-Βουλγαρίας για ανταλλαγή κειμηλίων και λειψάνων – «Μας πήραν χιλιάδες, επιστρέφουν 48»

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Μητροπολίτες και από τη Βόρεια Ελλάδα αντιδρούν έντονα στη συμφωνία με τη Βουλγαρία για την ανταλλαγή 48 κειμηλίων με τα οστά του Τσάρου Σαμουήλλ. Ιεράρχες υποστηρίζουν ότι οι Βούλγαροι έχουν υφαρπάξει χιλιάδες αντικείμενα, ανυπολόγιστης αξίας και παρόλα αυτά επέστρεψαν ελάχιστα.

Οι μητροπολίτες Δράμας Δωρόθεος και Μακάριος Σιδηροκάστρου αντιδρούν στη συμφωνία και την επιστροφή των οστών του Τσάρου από τις Πρέσπες με αντάλλαγμα μόλις 48 κειμήλια, όπως τονίζουν στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ANT1.

Σημειώνεται ότι Βούλγαροι στρατιώτες με την εισβολή στη Μακεδονία και κυρίως σε Σέρρες, Δράμα και Ξάνθη, μέχρι και το Σθδηρόκαστρο, αφαίρεσαν χιλιάδες κειμήλια, ενώ κατέστρεψαν αρχεία και σημαντικά χειρόγραφα.

«Εμείς διεκδικούμε 6.000 κειμήλια και χειρόγραφα και μας δίνουν 48 κειμήλια. Παίρνουμε πάρα πολύ λίγα και δίνουμε το μέγιστο, που είναι τα οστά του Σαμουήλ, κατά παράδοση, Δηλαδή, λειψανοθήκες, ευαγγέλια σταυρούς και χειρόγραφα», τόνισε ο μητροπολίτης Δράμας Δωρόθεος.

«Οι Βούλγαροι με δεύτερη και τρίτη επιδρομή το 17 και το 40 – 44 λεκλεψαν όλον αυτόν τον θησαυρό τον οποίον και μετέφεραν στη Σόφθα. Εμείς τα απαιτούμε εμείς τα ζητούμε» σημείωσε από την πλευρά του ο ο Μακάριος Σιδηροκάστρου.

Για τους χειρισμούς της κυβέρνησης ως προς την επιστροφή των κειμηλίων είχε αντιδράσει νωρίτερα και ο Αντώνης Σαμαράς.

Η λεηλασία στην ιερά μονή Τιμίου Προδρόμου Σερρών

Ανάμεσα στα μοναστήρια που λεηλατήθηκαν από τα βουλγαρικά στρατεύματα ήταν και η ιερά μονή Τιμίου Προδρόμου Σερρών. Η χώρα μας απαίτησε να επιστραφούν στην Ελλάδα 800 εκκλησιαστικά κειμήλια, 450 χειρόγραφα, ιστορικοί χάρτες που είχαν κλαπεί από τη Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού αλλά και τον επαναπατρισμό των σορών των ταγματαρχών Γεώργιου Κολοκοτρώνη και Ιωάννη Βελισαρίου. Αμφότεροι είχαν σκοτωθεί στα στενά της Κρέστενας το 1913.

Ο διδάκτωρ Γεωπολιτικής, Γιώργος Τραχαλιάς,που συμμετείχε το 2014 στη σύνταξη του φακέλου των απαιτήσεων της ελληνικής πλευράς δηλώνει στον ANT1 “αιφνιδιασμένος”.

«Η αξία αυτού που δώσαμε έναντι αυτών που πήραμε, είναι η μέρα με τη νύχτα, είναι τεράστια η διαφορά. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Και το δεύτερο, πώς δόθηκε, υλοποιήθηκε άμεσα η διμερής συμφωνία με τη Βουλγαρία χωρίς να έχει συζητηθεί και κυρωθεί από τη Βουλή των Ελλήνων, αλλά χωρίς να έχει ενημερωθεί κανείς από τα υπόλοιπα κόμματα».