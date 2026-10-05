Υπόθεση βιασμού Κορνέλ: Οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν στους κατηγορούμενους – Από αποβολές έως… «εκθέσεις προβληματισμού»

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Από οριστική αποβολή έως υποχρεωτικές «εκθέσεις προβληματισμού» επέβαλε το Πανεπιστήμιο Κορνέλ (Cornell) στους επτά άνδρες που κατηγορούνται από πρώην φοιτήτρια ότι τη βίασαν ομαδικά επί ώρες σε σπίτι της αδελφότητας Chi Phi το 2024. Νέα έγγραφα από την εσωτερική πειθαρχική διαδικασία αποκαλύπτουν τις πολύ διαφορετικές κυρώσεις που επιβλήθηκαν σε καθέναν από τους κατηγορούμενους.

Η γυναίκα, η οποία αναφέρεται στα δικαστικά έγγραφα με το ψευδώνυμο Jane Doe, κατέθεσε στις 16 Σεπτεμβρίου αστική αγωγή κατά του Cornell, των επτά ανδρών και άλλων εμπλεκομένων.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει, το βράδυ της 19ης Οκτωβρίου 2024 εξαναγκάστηκε να πάρει κεταμίνη, με αποτέλεσμα να περιέλθει σε κατάσταση σοβαρής ανικανότητας, και στη συνέχεια δέχθηκε σεξουαλικές επιθέσεις επί ώρες μέχρι το επόμενο πρωί.

Όπως αναφέρουν τα πειθαρχικά έγγραφα που εξασφάλισαν οι New York Times, τριμελής επιτροπή του Cornell εξέτασε την υπόθεση επί 12 ημέρες μέσω Zoom, χωρίς να καταλήξει ότι και οι επτά άνδρες είχαν διαπράξει σεξουαλική επίθεση.

Δύο αποβλήθηκαν από το πανεπιστήμιο

Ο άνδρας τον οποίο η Doe είχε αρχικά επισκεφθεί στο σπίτι της αδελφότητας φέρεται να τη ρώτησε αν ήθελε να κάνει σεξ με τον ίδιο και ακόμη ένα μέλος της Chi Phi.

Η πειθαρχική επιτροπή έκρινε ότι ήταν υπεύθυνος για σεξουαλική επίθεση και ότι είχε επιδείξει διάθεση να χειραγωγήσει και να εκμεταλλευτεί τη γυναίκα για προσωπικό όφελος και για τη διασκέδαση άλλων. Αποβλήθηκε από το Cornell.

Από το πανεπιστήμιο αποβλήθηκε και δεύτερο μέλος της αδελφότητας, το οποίο φέρεται να έστειλε σε ομαδική συνομιλία του Snapchat με τίτλο «Chi Phi Actives» μήνυμα ότι υπήρχε «δωρεάν μ…» στον επάνω όροφο.

Ο ίδιος κατηγορήθηκε επίσης ότι χειραγώγησε τη γυναίκα ώστε να πάρει κεταμίνη και ότι τη χτύπησε τόσο δυνατά στους γλουτούς ώστε της προκάλεσε μώλωπες.

Αναστολές δύο ετών και τριών εξαμήνων

Άλλο μέλος της αδελφότητας, το οποίο κατηγορήθηκε ότι εισέπνευσε κεταμίνη από το σώμα της γυναίκας και την εξανάγκασε σε στοματικό σεξ, τέθηκε σε αναστολή φοίτησης για δύο χρόνια.

Μετά την επιστροφή του προβλέφθηκε να βρίσκεται για αρκετά εξάμηνα υπό πειθαρχική επιτήρηση.

Δεύτερος φοιτητής, ο οποίος κατηγορήθηκε ότι έκανε σεξ με τη Doe χωρίς τη συγκατάθεσή της, τιμωρήθηκε με αναστολή τριών εξαμήνων και δύο χρόνια πειθαρχικής επιτήρησης.

Είχε ήδη αποφοιτήσει, του απαγορεύτηκε η είσοδος στο campus

Ένας ακόμη από τους κατηγορούμενους, ο οποίος φέρεται να φίλησε με τη βία τη γυναίκα, είχε ήδη αποφοιτήσει όταν ολοκληρώθηκε η πειθαρχική διαδικασία.

Το πανεπιστήμιο τού επέβαλε απαγόρευση εισόδου στις εγκαταστάσεις του Cornell για τρία χρόνια.

«Reflection papers» για δύο από τους κατηγορούμενους

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλούν οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν στους δύο τελευταίους άνδρες. Οι δύο φέρονται να ήταν ανάμεσα στην ομάδα ανδρών που μπήκε στο δωμάτιο αφού είδε το μήνυμα στο Snapchat.

Σύμφωνα με τους New York Times, διατάχθηκαν να μην επικοινωνούν με τη γυναίκα, να μελετήσουν θέματα σεξουαλικής παρενόχλησης και παρέμβασης τρίτων σε περιστατικά κακοποίησης και να παραδώσουν «reflection papers», δηλαδή γραπτές εργασίες προβληματισμού πάνω σε όσα είχαν διαβάσει, ως μία έμμεση αναφορά στο περιστατικό.

Από 120 σελίδες κατάθεσης έμειναν μόλις έξι

Νέα ερωτήματα προκαλεί και ο τρόπος με τον οποίο χειρίστηκε την αρχική καταγγελία η πανεπιστημιακή αστυνομία.

Σύμφωνα με τους New York Times, η συνέντευξη που έδωσε η Doe στην αστυνομία του Cornell αποτυπώθηκε σε 120 σελίδες, ωστόσο στη συνέχεια συμπυκνώθηκε σε μία περίληψη μόλις έξι σελίδων.

Από αυτήν φέρονται να απουσίαζαν σημαντικές λεπτομέρειες.

Μεταξύ αυτών ήταν και η δήλωση της γυναίκας προς τον αστυνομικό ερευνητή: «Μπορώ να πω με 100% βεβαιότητα ότι βιάστηκα».

Η συγκεκριμένη φράση, σύμφωνα με το δημοσίευμα, δεν συμπεριλήφθηκε στην τελική περίληψη.

Δεν είχε αρχικά χαρακτηρίσει αυτό που συνέβη «βιασμό»

Σε περισσότερες από 1.000 σελίδες καταθέσεων από την εσωτερική έρευνα του πανεπιστημίου καταγράφεται ότι η Doe αρχικά ένιωθε ντροπή και αμηχανία και δεν περιέγραφε σε άλλους όσα είχαν συμβεί ως βιασμό ή σεξουαλική επίθεση.

Οι συγκάτοικοί της κατέθεσαν ότι, όταν επέστρεψε στο δωμάτιό τους το επόμενο πρωί, τους είπε ότι είχε πάρει κεταμίνη και είχε κάνει σεξ με πολλούς άνδρες.

Η ίδια υποστήριξε αργότερα ότι δεν έπλυνε το φόρεμα που φορούσε εκείνο το βράδυ, προκειμένου να διατηρήσει πιθανά αποδεικτικά στοιχεία. Δύο εβδομάδες μετά το περιστατικό πήγε σε νοσοκομείο και ζήτησε να υποβληθεί σε εξέταση για συλλογή στοιχείων σεξουαλικής επίθεσης.

Δεν ασκήθηκαν ποινικές διώξεις το 2024

Οι εισαγγελικές αρχές είχαν αποφασίσει το 2024 να μην ασκήσουν ποινικές διώξεις.

Μετά την κατάθεση της αστικής αγωγής, όμως, η υπόθεση βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης και ο εισαγγελέας της κομητείας Τόμπκινς, Μάθιου Βαν Χάουτεν, ανακοίνωσε ότι θα ανοίξει εκ νέου την έρευνα.

Δικηγόροι τριών από τους άνδρες που κατονομάζονται στην αγωγή έχουν δηλώσει ότι οι πελάτες τους αρνούνται τις κατηγορίες.