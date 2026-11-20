Με τίτλο, «Η Αχαΐα θα σφραγίσει την πολιτική αλλαγή», ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας παραχώρησε συνέντευξη στην εφημερίδα «Νεολόγος των Πατρών».

Στη συνέντευξη, ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ ξεδιπλώνει το πρόγραμμα του κόμματός του για τους μισθωτούς και τους άλλους εργαζόμενους, καθώς και για τη φορολογία.

Όπως αναφέρει, «δεν μπορούμε να μιλάμε για ευρωπαϊκή σύγκλιση όταν ο μέσος ετήσιος μισθός πλήρους απασχόλησης στη χώρα μας είναι μόλις 18.800 ευρώ, έναντι 41.500 ευρώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα βρίσκεται στη δεύτερη χαμηλότερη θέση. Ανταγωνιζόμαστε μόνο τη Βουλγαρία. Η μεταξύ μας διαφορά περιορίστηκε από 7.268 ευρώ το 2019 σε 2.571 ευρώ το 2025. Αυτό δεν είναι μια στατιστική λεπτομέρεια. Είναι η καθημερινότητα εκατομμυρίων εργαζομένων».

Σύμφωνα με τον Αλέξη Τσίπρα, «η απάντηση δεν είναι μόνο μια αύξηση του κατώτατου μισθού. Είναι ένα διαφορετικό πλαίσιο για την εργασία. Επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων, ενίσχυση των κλαδικών συμβάσεων, ουσιαστικοί έλεγχοι στην αγορά εργασίας και αντιμετώπιση της εργοδοτικής αυθαιρεσίας». Ταυτόχρονα θέτει ως στόχο για «κατώτατο μισθό 1.000 ευρώ μέσα στο 2027 και μέσο μισθό πλήρους απασχόλησης 1.800 ευρώ στο τέλος της τετραετίας».

Παράλληλα, «χρειάζεται φορολογική δικαιοσύνη. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, το 40,9% του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, δηλαδή 5,67 δισ. ευρώ, βαρύνει τους μισθωτούς. Μαζί με τους συνταξιούχους, η επιβάρυνση φτάνει στο 59%. Δεν γίνεται η εργασία να φορολογείται βαρύτερα από τον μεγάλο πλούτο», επισημαίνει και προτείνει «διπλασιασμό της έκπτωσης φόρου για μισθωτούς με παιδιά, που μπορεί να φτάσει έως τα 1.120 ευρώ ετησίως για οικογένεια με δύο παιδιά, κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, κατάργηση της προκαταβολής φόρου για τις ατομικές επιχειρήσεις και μείωσή της για τις υπόλοιπες».

Προτείνει, επίσης, «προοδευτική φορολόγηση των υψηλών μερισμάτων και κατάργηση προκλητικών φοροαπαλλαγών του μεγάλου κεφαλαίου. Και τη θέσπιση της πατριωτικής εισφοράς, το 1% από 1% των πιο πλούσιων. Γιατί», επιχειρηματολογεί, «πατριωτισμός δεν είναι να ζητάμε διαρκώς θυσίες από τους πολλούς, είναι να αναγνωρίζουμε ότι όσοι έχουν τη μεγαλύτερη οικονομική δυνατότητα πρέπει να συνεισφέρουν περισσότερο στο κοινό μέλλον».

Συμπερασματικά, «ζητούμενο για την Ελλάδα του 2030 δεν είναι η διαχείριση της φτώχειας αλλά ένα σχέδιο που θα αλλάζει τους όρους που παράγεται και μοιράζεται ο πλούτος».

Σε άλλα θέματα της συνέντευξης αναφέρει ότι «η Δημοκρατία δεν πρέπει να λειτουργεί με ασυλίες για τους ισχυρούς, κι αυτή είναι νούμερο 1 προϋπόθεση για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη με τους πολίτες».

Και, με το μήνυμα ότι «η πολιτική αλλαγή θα έχει πραγματικό νόημα όταν αλλάξει τη ζωή των ανθρώπων, σε κάθε πόλη, χωριό και γειτονιά», διαβεβαιώνει ότι «η ΕΛΑΣ γεννήθηκε για ενώσει την προοδευτική παράταξη. Η επόμενη κυβέρνηση θα είναι προοδευτική».