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Στη Βουλή επέλεξε να δώσει απαντήσεις για τα ομόλογα της ExxonMobil που είχε στην κατοχή του ο Νίκος Τσάφος, κατά την περίοδο που ήταν σύμβουλος του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος σήμερα είναι υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ο ίδιος επιχείρησε να ξεκαθαρίσει το τοπίο γύρω από την υπόθεση, απορρίπτοντας τις αιτιάσεις περί σύγκρουσης συμφερόντων και κάνοντας λόγο για διαστρέβλωση των πραγματικών δεδομένων.

Η τοποθέτησή του έγινε κατά τη συζήτηση επίκαιρης ερώτησης της βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας, Τζώρτζιας Κεφάλα, με τον κ. Τσάφο να υποστηρίζει πως όσα έχουν ειπωθεί για την επενδυτική του δραστηριότητα απέχουν από την πραγματικότητα.

Όπως ανέφερε, είχε αγοράσει τα ομόλογα το 2017, ενώ έδωσε εντολή να πωληθούν στις 25 Μαρτίου 2025, λίγες ημέρες μετά την ανάληψη των υπουργικών του καθηκόντων, επικαλούμενος λόγους ηθικής τάξης.

«Τον Μάιο του 2017 είχα αγοράσει τα ομόλογα. Τα πούλησα λίγες ημέρες αφότου έγινα υφυπουργός για λόγους ηθικής τάξης», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Τα ομόλογα δεν είναι μετοχές, η αξία τους δεν μεταβάλλεται»

Ο υφυπουργός επιχείρησε να διαχωρίσει τα ομόλογα από τις μετοχές, υποστηρίζοντας πως πρόκειται για διαφορετικά επενδυτικά προϊόντα, ενώ απέκλεισε το ενδεχόμενο να προκύπτει ζήτημα σύγκρουσης συμφερόντων από την κατοχή τους.

«Τα ομόλογα δεν είναι μετοχές, η αξία τους δεν μεταβάλλεται. Είχαν μια σταθερή ετήσια απόδοση 535 δολάρια».

Συνεχίζοντας, υποστήριξε ότι η κατοχή επενδυτικών προϊόντων σταθερής απόδοσης δεν συνιστά σύγκρουση συμφερόντων, ενώ σημείωσε πως τα σχετικά στοιχεία είναι καταγεγραμμένα στις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης τόσο του ίδιου όσο και της συζύγου του.

«Η οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων από κάθε επενδυτικό προϊόν με σταθερή απόδοση ό,τι και να γίνει, προφανώς δεν υπάρχει», είπε.

Τι είπε για την ExxonMobil και την περίοδο που ήταν σύμβουλος του Κυριάκου Μητσοτάκη

Αναφερόμενος στη δραστηριότητα της ExxonMobil στην Ελλάδα, ο Νίκος Τσάφος σημείωσε ότι η εταιρεία δραστηριοποιήθηκε στη χώρα το 2019, όταν ψηφίστηκαν οι όροι της σχετικής σύμβασης. Όπως υποστήριξε, κατά την περίοδο που ο ίδιος ήταν σύμβουλος του Κυριάκου Μητσοτάκη, η εταιρεία εκτελούσε το πρόγραμμα που είχε ήδη συμφωνηθεί.

Για τις επαφές του με εταιρείες ενέργειας, εξήγησε ότι αυτές εντάσσονταν στο πλαίσιο της επαγγελματικής του δραστηριότητας σε συμβουλευτικές επιχειρήσεις στις ΗΠΑ, όπου εργαζόταν πριν από περίπου δέκα χρόνια.

Παράλληλα, υπεραμύνθηκε της επαγγελματικής του πορείας στον ιδιωτικό τομέα, υποστηρίζοντας πως η εμπειρία που απέκτησε αποτελεί εφόδιο για την άσκηση των καθηκόντων του και την προάσπιση των συμφερόντων του ελληνικού λαού.

«Το χαλασμένο τηλέφωνο έχει ξεφύγει από την πραγματικότητα»

Ο υφυπουργός δεν παρέλειψε να ασκήσει κριτική στον τρόπο με τον οποίο έχει εξελιχθεί η δημόσια συζήτηση γύρω από την υπόθεση, κάνοντας λόγο για λασπολογία και αλλοίωση των στοιχείων.

«Τα ομόλογα έγιναν μετοχές, μετά έγιναν ενεργειακοί κολοσσοί, οι ενεργειακοί κολοσσοί έγιναν ενεργειακοί κολοσσοί που δραστηριοποιούνται στον Κάθετο Διάδρομο της Τουρκίας και αυτό το χαλασμένο τηλέφωνο έχει ξεφύγει από την πραγματικότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Νίκος Τσάφος επέμεινε πως ο ίδιος υπήρξε ειλικρινής ως προς τα στοιχεία που παρουσίασε, αποδίδοντας την ένταση της κριτικής που δέχεται στη συμμετοχή του στην πολιτική ζωή.

«Η λασπολογία είναι συχνά το τίμημα που πληρώνει κανείς για να ασχοληθεί στα κοινά. Εγώ θα συνεχίσω να υπηρετώ το εθνικό συμφέρον», κατέληξε.