Νίκος Τσάφος: Αντιδράσεις και ερωτήματα για τα περί επενδύσεων στην ExxonMobil

Αντιδράσεις και ερωτήματα έχουν προκαλέσει τα δημοσιεύματα που αφορούν στον υφυπουργό Ενέργειας, Νίκο Τσάφο σχετικά με επενδύσεις του στην ExxonMobil.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο κ. Τσάφος φαίνεται να κατέχει ομόλογα της ExxonMobil αξίας 14.722 ευρώ. Η εν λόγω εταιρεία συμμετέχει στις ελληνικές έρευνες για υδρογονάνθρακες, ενώ ο ίδιος βρίσκεται σε πολιτική θέση που εποπτεύει την εν λόγω διαδικασία.

Στο επίκεντρο βρίσκονται και τα επενδυτικά χαρτοφυλάκια συνολικής αποτίμησης περίπου 900.000 δολ. που εμφανίζονται στις δηλώσεις Πόθεν Έσχες για τη χρήση του 2024 από τον υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκο Τσάφο και τη σύζυγό του.

Στη στήλη Big Mouth του powergame.gr, αναδεικνύεται το εύρος των χρηματοοικονομικών τοποθετήσεων του ζεύγους.

Το Πόθεν Έσχες του Νίκου Τσάφου και τα εισοδήματα του 2024

Σύμφωνα με τη δήλωση Πόθεν Έσχες για τη χρήση του 2024, το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο του κ. Τσάφου περιλαμβάνει χρηματοοικονομικά προϊόντα αποτίμησης περίπου 500.000 δολαρίων (που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, αμερικανικά κρατικά και εταιρικά ομόλογα), ενώ η σύζυγός του εμφανίζει τοποθετήσεις σε αμοιβαία κεφάλαια συνολικού ύψους περίπου 400.000 δολαρίων.

Ο υφυπουργός δήλωσε καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και άλλες αμοιβές ύψους 35.328,06 ευρώ, στο οποίο περιλαμβάνονται αποδοχές από την Προεδρία της Κυβέρνησης και αμοιβές από τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΠΑ Εμπορίας. Παράλληλα, δήλωσε εισοδήματα «εξωτερικού» ύψους 8.933 δολαρίων, τα οποία προέρχονται από μερίσματα και τόκους.

Στοιχείο που προκαλεί ερωτήματα είναι και το ότι στο Πόθεν Έσχες οι περισσότερες αποτιμήσεις των επενδυτικών προϊόντων έχουν ημερομηνία αναφοράς την 28η Φεβρουαρίου 2025, δηλαδή περίπου δύο εβδομάδες πριν από την ανάληψη των καθηκόντων του ως υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η χρονική συγκυρία, σύμφωνα με το δημοσίευμα, εγείρει το ερώτημα εάν ο κ. Τσάφος είχε «έγκαιρη ενημέρωση» ότι θα αναλάμβανε υπουργικό χαρτοφυλάκιο και είχε ξεκινήσει τις διαδικασίες για να πουλήσει τα επενδυτικά του προϊόντα ή επρόκειτο απλώς για σύμπτωση. Σε κάθε περίπτωση, τυχόν μεταβολές στο χαρτοφυλάκιο αναμένεται να αποτυπωθούν στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης για τη χρήση του 2025.

Οι επενδύσεις της συζύγου και τα αμοιβαία κεφάλαια

Σημαντική είναι και η αξία του επενδυτικού χαρτοφυλακίου της συζύγου του υφυπουργού, Έιμι Λιν Πόρτερ. Η συνολική αποτίμηση των τοποθετήσεών της σε αμοιβαία κεφάλαια προσεγγίζει τα 400.000 δολάρια. Για το ίδιο έτος, η κα Πόρτερ εμφανίζεται, σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει η στήλη Big Mouth, να έχει εισόδημα περίπου 85.000 ευρώ, κυρίως από μερίσματα. Ένα από τα ζητήματα που χρήζουν διευκρίνισης -για προφανείς λόγους- αφορά στο κατά πόσο το χαρτοφυλάκιο της συζύγου του υφυπουργού περιλαμβάνει συμμετοχές σε επιχειρήσεις του ενεργειακού τομέα.

Κυρανάκης: Να τα δούμε όλα, να διερευνηθούν και να συζητηθούν

Το βράδυ της Πέμπτης (12/11) ο Νίκος Χατζηνικολάου στην εκπομπή «Πρόσωπο με Πρόσωπο» ζήτησε από τον Γραμματέα της ΝΔ, Κωνσταντίνο Κυρανάκη να σχολιάσει τα επίμαχα δημοσιεύματα σχετικά με την ExxonMobil και εκείνος απάντησε ότι «δεν γνωρίζω το δημοσίευμα. Να τα δούμε όλα, όλα να διερευνηθούν και να συζητηθούν. Με χαρά να το συζητήσω. Εγώ πάντα, και στις δύσκολες συζητήσεις, είμαι παρών».

Ανδρέας Λοβέρδος: Πρώτα απ’ όλα να δώσει μια εξήγηση ο ίδιος

Στο θέμα αναφέρθηκαν και ο Ανδρέας Λοβέρδος και ο Κώστας Ζαχαριάδης, που ήταν προσκεκλημένοι στο Action24.

Ο κ. Λοβέρδος τόνισε, αναφερόμενος στον κ. Τσάφο, πως «πρώτα απ’ όλα πρέπει να δώσει μια εξήγηση ο ίδιος στην κυβέρνηση, στον Πρωθυπουργό και, στη συνέχεια, στην κοινή γνώμη. Δίνω μάχη για τη ΝΔ, αλλά τον άνθρωπο δεν τον ξέρω. Η κυβέρνηση, αφού πάρει τα λεγόμενα από τον ίδιο, πρέπει να μας πει τι θα γίνει. Αυτά θα γίνουν συντεταγμένα και γρήγορα. Δεν πρέπει το θέμα να τραυματίζει και να δηλητηριάζει και τη συζήτηση για τα εξωτερικά μας θέματα».

Ζαχαριάδης: Πρέπει να δοθούν απαντήσεις, είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα

Ο Κώστας Ζαχαριάδης, από την πλευρά του υπογράμμισε ότι «πρέπει να δοθούν απαντήσεις και, κατά τη γνώμη μας, είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα».

Βελόπουλος για Τσάφο: Τεράστιο θέμα ηθικής, απορούμε με το θράσος του – Να παραιτηθεί ή να τον διώξει ο Πρωθυπουργός

«Πραγματικά απορούμε με το θράσος του κύριου Τσάφου διότι μας είπε ότι πούλησε τα ομόλογα όταν έγινε υφυπουργός, ενώ είναι γνωστό ότι τα ομόλογα αγοράστηκαν το 2017 και πριν γίνει υπουργός ήταν σύμβουλος του πρωθυπουργού σε θέματα ενέργειας, άρα ως σύμβουλος ενέργειας διέθετε ομόλογα εταιρείας ενέργειας που έπαιρνε δουλειές στην Ελλάδα», ανέφερε σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.

Παράλληλα, ο κ. Βελόπουλος υποστηρίζει ότι ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκος Τσάφος, θα πρέπει να παραιτηθεί ή να τον αποπέμψει ο Έλληνας Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Ταυτόχρονα ο ίδιος φέρεται να επενδύει σε fund – μέτοχο της εταιρείας που προωθεί τον αγωγό στην εχθρική Τουρκία ο οποίος πλήττει τα συμφέροντα της Ελλάδας. Είτε το πρώτο που είναι βέβαιο ότι ισχύει είτε το δεύτερο, προκύπτει τεράστιο θέμα ηθικής για τον Τσάφο ο οποίος πρέπει τώρα να παραιτηθεί ή να τον διώξει ο πρωθυπουργός» δηλώνει ο κ. Βελόπουλος.

Τσάφος: Πούλησα τα ομόλογα λίγες ημέρες αφού ανέλαβα υφυπουργός Ενέργειας

Στις αναφορές για την κατοχή ομολόγων της ExxonMobil απάντησε με ανάρτησή του, ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκος Τσάφος, ξεκαθαρίζοντας ότι προχώρησε στην πώλησή τους λίγες ημέρες μετά την ανάληψη των κυβερνητικών του καθηκόντων.

Ο κ. Τσάφος παραπέμπει σε όσα είχε ήδη αναφέρει, όπως λέει στις 9 Νοεμβρίου, κατά τη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής.

«Όταν ανέλαβα Υφυπουργός Ενέργειας, είχα στην κατοχή μου ομόλογα, όχι μετοχές αλλά ομόλογα, της ExxonMobil. Αυτά τα είχα αγοράσει τον Μάιο του 2017. Όταν ανέλαβα είχαν μια αποτίμηση περίπου 11.600 δολάρια και τα πούλησα λίγες ημέρες αφού ανέλαβα», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Με τη δήλωσή του, ο κ. Τσάφος επισημαίνει ότι επρόκειτο για επένδυση που είχε πραγματοποιήσει αρκετά χρόνια πριν αναλάβει κυβερνητική θέση και ότι οι συγκεκριμένοι τίτλοι έχουν πλέον πωληθεί.