Νίκος Ανδρουλάκης για Πολυτεχνείο: «Οι νέοι είναι όχι μόνο το μέλλον, αλλά το παρόν που αλλάζει τον κόσμο»

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Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανήρτησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, όπου νέες και νέοι μιλούν για το μήνυμα της εξέγερσης του Πολυτεχνείου.

«Οι νέοι δεν είναι μόνο το μέλλον. Είναι το παρόν που αλλάζει τον κόσμο. Τότε και τώρα, το Πολυτεχνείο ζει σε κάθε γενιά που διεκδικεί», αναφέρει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής ενώ νέοι και νέες δηλώνουν λιτά τι σημαίνει γι’ αυτούς η εξέγερση του Πολυτεχνείου.

Δείτε το βίντεο: