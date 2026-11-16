«Γνώριζαν ότι έρχονται διώξεις»: Πώς λειτουργούσε το δίκτυο της Θεσσαλονίκης

Οι εγκέφαλοι της υπόθεσης φοροδιαφυγής-μαμούθ είχαν ειδοποιηθεί ότι θα συλληφθούν και διέφυγαν στο εξωτερικό. Δικηγόρος, λογιστής και δύο επιχειρηματίες στην αρχηγική ομάδα της εγκληματικής οργάνωσης. Ποιοι προφυλακίστηκαν. «Είμαστε θύματα, όχι εγκληματίες», δηλώνουν στην «R» κατηγορούμενοι ως διαχειριστές στις εταιρείες- «φαντάσματα».

Των Θ. ΠΑΝΟΥ, Δ. ΔΑΜΙΑΝΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Τα άτομα που φέρεται να ειδοποίησαν δύο από τα ηγετικά στελέχη του κυκλώματος φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη και γνωστούς επιχειρηματίες, ώστε να διαφύγουν τη σύλληψη, ερευνά η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, έπειτα από μηνυτήρια αναφορά που κατέθεσε στην αρμόδια Εισαγγελία ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής.

Η υπόθεση λαμβάνει νέες διαστάσεις, καθώς όλα δείχνουν πως πριν ακόμα ξεκινήσει η ευρεία επιχείρηση της ομάδας ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ για την εξάρθρωση του κυκλώματος, δύο γνωστοί επιχειρηματίες ήταν, ήδη, στο αεροπλάνο με προορισμό το εξωτερικό.

Ετσι, όταν τις έρευνες για την αναζήτησή τους ανέλαβε η ΕΛ.ΑΣ., διαπιστώθηκε πως ο ένας εκ των επιχειρηματιών, 68χρονος άνδρας γνωστός στον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης στη Θεσσαλονίκη, είχε ταξιδέψει με προορισμό τη Γερμανία, όπου χάθηκαν τα ίχνη του, ενώ ο 48χρονος συνεργός του αρχικά διέφυγε προς τη Βουλγαρία και στη συνέχεια ταξίδεψε στην Κύπρο.

Οι συγκεκριμένοι επιχειρηματίες, που φέρεται να είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στη οργάνωση και στη λειτουργία του μεγάλου κυκλώματος φοροδιαφυγής, όπως όλα δείχνουν, είχαν ειδοποιηθεί από κάποιον ή από κάποιους που ήταν σε θέση να γνωρίζουν λεπτομέρειες γύρω από την επιχείρηση των Αρχών και κυρίως τους στόχους της. «Φαίνεται ότι γνώριζαν ότι έρχονται διώξεις για τη συγκεκριμένη υπόθεση, πριν ξεκινήσουν οι συλλήψεις», αναφέρουν οι πηγές.

Για τον λόγο αυτόν, πλέον, στις έρευνες έχει εμπλακεί και η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, καθώς οι εκτιμήσεις των ερευνητών συγκλίνουν ότι οι άκρως απόρρητες πληροφορίες διέρρευσαν από υπάλληλο ή υπαλλήλους που είχαν γνώση και ίσως χρηματίζονταν από τους φερόμενους ως εγκεφάλους της οργάνωσης.

Ποιοι προφυλακίστηκαν

Με έξι άτομα από τους συνολικά 16 συλληφθέντες να οδηγούνται στη φυλακή, με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος της ανακριτικής έρευνας για το κύκλωμα φοροδιαφυγής με τους δεκάδες αχυρανθρώπους στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες περιοχές της βόρειας Ελλάδας. Οι προφυλακισμένοι είναι τρεις λογιστές, ένας δικηγόρος, ένας επιχειρηματίας και ένα ακόμη άτομο, που εντόπιζε τους αχυρανθρώπους του κυκλώματος.

Η έρευνα των Αρχών έχει οδηγήσει σε μια οφειλή προς το Δημόσιο που ξεπερνά το ιλιγγιώδες ποσό των 206 εκατομμυρίων ευρώ και σε συνολικά 1.283 κατηγορουμένους.

Πλέον η Δικαιοσύνη καλείται να αποδώσει την ποινική ευθύνη που αναλογεί στον καθένα. Μεταξύ αυτών περίπου 80 άτομα εμφανίζονται ως αχυράνθρωποι, δήθεν διαχειριστές εταιρειών με τις οποίες στην πραγματικότητα δεν είχαν καμία σχέση.

Συνολικά στη δικογραφία περιγράφονται τέσσερα κυκλώματα τα οποία διαπλέκονται μεταξύ τους: στο πρώτο αναφέρονται 393 εταιρείες, στο δεύτερο 219, στο τρίτο 80 και στο τέταρτο 152 εταιρείες. Την αρχηγική ομάδα, όμως, φέρεται να αποτελούν τέσσερα άτομα. Ενας δικηγόρος, ένας λογιστής αλλά και οι δύο επιχειρηματίες που έχουν διαφύγει στο εξωτερικό.

Στο πρώτο κύκλωμα φέρεται ως κεντρικό πρόσωπο ένας λογιστής, το γραφείο του οποίου είχε ιδρύσει την πλειονότητα των εταιρειών και εκεί βρέθηκαν ταυτότητες αχυρανθρώπων και έγγραφα για εικονικές μισθώσεις.

Στο δεύτερο, ένας δικηγόρος φέρεται να έστησε δίκτυο εικονικών εταιρειών μέσω ενός λογιστικού γραφείου στις Σέρρες.

Στο τρίτο, ένα λογιστικό γραφείο στη Θεσσαλονίκη φέρεται να άλλαζε διαχειριστές και εταίρους σε εταιρείες χωρίς ενεργή δραστηριότητα.

Στο τέταρτο, με έδρα άλλο λογιστικό γραφείο, φέρονται να βρέθηκαν έγγραφα με υποκλαπείσες ψηφιακές υπογραφές, ενώ το κύκλωμα συμμετείχε ακόμα και σε δημοπρασίες αιγιαλού.

Στα τέσσερα κυκλώματα εμφανίζονται άτομα που, κατά το κατηγορητήριο, «δεν διαθέτουν προσωπική περιουσία, ούτε και κεφάλαια για να λειτουργούν επενδυτικά, εμφανίζουν έντονη και ξαφνική επιχειρηματική δραστηριότητα, εμπλεκόμενοι σε πολλές επιχειρήσεις εστίασης χωρίς να έχουν πρότερη εμπειρία στον χώρο», ενώ «τα εισοδήματά τους λίγο πριν από την ενασχόλησή τους με την επιχειρηματική δραστηριότητά τους είναι χαμηλά ή και μηδενικά».

«Ακόμα και στους επιτόπιους ελέγχους ποτέ δεν εμφανίστηκε κάποιος διαχειριστής αχυράνθρωπος και όποτε αναζητήθηκε, είτε δεν κατέστη δυνατός ο εντοπισμός του είτε υπήρχε φραγή εισερχόμενων κλήσεων. Παρά τις αντίθετες διαβεβαιώσεις των χειραγωγημένων εργαζομένων υπευθύνων καταστημάτων πως ήταν υπαρκτό πρόσωπο ο διαχειριστής-αχυράνθρωπος, υπάρχουν μαρτυρικές καταθέσεις εργαζομένων που ουδέποτε είχαν συναντήσει τον διαχειριστή», αναφέρεται επίσης στα όσα αποδίδουν οι εισαγγελικές Αρχές στους κατηγορουμένους.

Μετά τις απολογίες των 16 συλληφθέντων, προφυλακιστέοι κρίθηκαν δύο λογιστές, 45 και 55 ετών, ένας 48χρονος δικηγόρος, ένας 34χρονος ιδιοκτήτης λογιστικού γραφείου, ένας 33χρονος επιχειρηματίας και ένας 56χρονος που φέρεται να λειτουργούσε ως «στρατολόγος» των αχυρανθρώπων.

«Είμαστε θύματα, όχι εγκληματίες»

Τι δηλώνουν στην «R» ο Ερρίκος Πετιλόν και η 27χρονη μητέρα που κατηγορούνται ως διαχειριστές στις εταιρείες-«φαντάσματα»

«Είμαι γεννημένη για να κάνω το καλό, για να βοηθώ. Ειλικρινά δεν ήξερα την αλήθεια, είμαι θύμα, όχι εγκληματίας». Με αυτά τα λόγια μια 27χρονη μητέρα περιγράφει στη Realnews τον εφιάλτη που βιώνει, καθώς βρίσκεται κατηγορούμενη στη μεγάλη υπόθεση του κυκλώματος φοροδιαφυγής και εικονικών εταιρειών που αποκαλύφθηκε στη Θεσσαλονίκη.

Η νεαρή γυναίκα, όπως υποστηρίζει, βρέθηκε ξαφνικά μπλεγμένη στα «γρανάζια» μιας τεράστιας δικαστικής έρευνας, υποστηρίζοντας πως έπεσε θύμα αδίστακτων επιτηδείων τη στιγμή που βρισκόταν σε απόγνωση. «Ημουν απελπισμένη… Τότε εμφανίστηκε ένα πρόσωπο που με λυπήθηκε και θέλησε να με βοηθήσει. Μου προσέφερε δουλειά. Είχα ανάγκη έστω και από τα λίγα χρήματα. Ημουν έγκυος οκτώ μηνών και ο σύντροφός μου με είχε παρατήσει».

Σύμφωνα με τη νεαρή γυναίκα, μόλις αντιλήφθηκε τι πραγματικά συνέβαινε και προσπάθησε να απομακρυνθεί, έλαβε διαβεβαιώσεις ότι όλα θα τακτοποιούνταν. «Δυστυχώς, έμπλεξα. Ξαφνικά βρέθηκα ένα βράδυ μακριά από το παιδί μου, με χειροπέδες στα χέρια, και με όλα τα όνειρα γκρεμισμένα», εξομολογείται με δάκρυα στα μάτια.

Μόλις την περασμένη Πέμπτη εμφανίστηκε ενώπιον των δικαστικών Αρχών. Μετά την απολογία της αφέθηκε ελεύθερη. Η συνήγορός της, Ανθούλα Ανάσογλου, κάνει λόγο για κατάφωρη εκμετάλλευση ευάλωτου ανθρώπου. Η δικηγόρος περιγράφει την εντολέα της ως «ένα κορίτσι 27 ετών, που παλεύει μόνη της να μεγαλώσει το τρίχρονο κοριτσάκι της» και βρέθηκε ξαφνικά «σε ένα κελί, αταίριαστο για τη νεανική της φύση, αταίριαστο για την ιδιότητά της ως μητέρας».

Οπως εξηγεί η Ανθ. Ανάσογλου, οι δράστες χρησιμοποίησαν το πρόσχημα της πρόσληψης για να της αποσπάσουν τους κωδικούς Taxisnet και την υπογραφή της σε εξουσιοδοτήσεις. «Και από εκεί και ύστερα ξεκίνησε ο “Γολγοθάς”. Εννέα εταιρείες συστάθηκαν στο όνομά της, με εκατομμύρια ευρώ χρέος», αναφέρει η δικηγόρος.

Στη δικογραφία-μαμούθ περιλαμβάνονται συνολικά 1.283 κατηγορούμενοι, ανάμεσά τους λογιστές, δικηγόροι, επιχειρηματίες, αλλά και γνωστά πρόσωπα από τον χώρο του θεάματος και του αθλητισμού.

«Την έψαχνα»

Ανάμεσα στα πρόσωπα αυτά βρίσκεται και ο πρώην παρουσιαστής και μοντέλο Ερρίκος Πετιλόν. Μιλώντας στην «R» τονίζει ότι η αιτία της εμπλοκής του στην υπόθεση ήταν μία γυναίκα. «Μου ζήτησε και πήρε τους κωδικούς μου στο Taxis, με τη συνεννόηση ότι θα έμπαινα διαχειριστής σε μία εταιρεία και θα έπαιρνα αμοιβή 200 έως 500 ευρώ τον μήνα. Οταν κατάλαβα ότι πρόκειται για απάτη, την έψαχνα στα τηλέφωνα, αλλά κρυβόταν. Απέφευγε να συνομιλήσει μαζί μου. Την ημέρα που έγινε η σύλληψή μου ενημερώθηκα ότι οι οφειλές μου ξεπερνούσαν τα 500.000 ευρώ. Το ίδιο έκανε και με άλλα θύματα. Εχω δώσει όλα τα στοιχεία στις δικαστικές Αρχές», λέει ο Ερ. Πετιλόν.

Ο δικηγόρος του, Οθων Παπαδόπουλος, σημειώνει: «Oι υπαίτιοι εκμεταλλεύτηκαν την ευάλωτη περίοδο που περνούσε ο πελάτης μου και κατάφεραν να του αποσπάσουν τους φορολογικούς κωδικούς του, με σκοπό να αποκομίσουν παράνομα οφέλη σε βάρος του Δημοσίου. Καταφέραμε να βγούμε αλώβητοι από την ανακριτική διαδικασία και προετοιμαζόμαστε ήδη για την αντιμετώπιση της εις βάρος μας κατηγορίας, στην περίπτωση που φτάσει στο ακροατήριο».

Ο γνωστός δικηγόρος εκπροσωπεί και πληθώρα άλλων κατηγορουμένων στην υπόθεση. «Η μάχη μας συνεχίζεται, καθώς η ευθύνη τόσο σε ποινικό όσο και σε ηθικό επίπεδο βαρύνει, κατά κύριο λόγο, αυτούς που καρπώθηκαν, τελικά, τα χρήματα. Μέσα στην ατελείωτη λίστα των εμπλεκομένων υπάρχουν πολλές ιστορίες ανθρώπων που ενεπλάκησαν λόγω οικονομικής αδυναμίας τους. Επιχειρηματιών που βρέθηκαν υπόλογοι για ανομίες και μεθοδεύσεις τρίτων, είτε λογιστών είτε συνεργατών τους».

Εκκληση για σεβασμό

Μετά την ολοκλήρωση των απολογιών των πρώτων συλληφθέντων, οι συνήγοροι υπεράσπισης ζητούν να πέσουν οι τόνοι και να μην προδικάζεται η ενοχή των εμπλεκομένων. Ο Σταύρος Παπαγερμανός, δικηγόρος της Θεσσαλονίκης, επισημαίνει τον κίνδυνο να δημιουργηθούν τετελεσμένα εις βάρος ανθρώπων που ενδέχεται να δικαιωθούν ύστερα από χρόνια.

«Η αυτόφωρη σύλληψη και η επιβολή του μέτρου της προσωρινής κράτησης προκαλούν συνήθως εκκωφαντικό κοινωνικό θόρυβο», αναφέρει ο Σ. Παπαγερμανός, προσθέτοντας με νόημα: «Αντίθετα, αν τυχόν ο σημερινός κατηγορούμενος αθωωθεί έπειτα από μία δεκαετία τουλάχιστον, όπως εκτιμώ ότι θα συμβεί, ελάχιστοι θα ανακαλέσουν στη μνήμη τους όσα γράφτηκαν και ειπώθηκαν. Η βλάβη, όμως, που θα έχει υποστεί στον ενδιάμεσο χρόνο θα είναι ανεπανόρθωτη».