Δήμητρα Λιάνη-Παπανδρέου: «Αν ήξερα ότι ο Ανδρέας θα έφευγε τόσο γρήγορα, θα είχα κάνει ένα παιδί μαζί του» – ΒΙΝΤΕΟ

Με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων από τον θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου, η Δήμητρα Λιάνη-Παπανδρέου ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «ΤΕΤ-Α-ΤΕΤ» του Τάσου Τρύφωνος, και μεταξύ άλλων μίλησε για τη ζωή δίπλα στον πρώην πρωθυπουργό ενώ αποκάλυψε ότι έχει μετανιώσει που δεν απέκτησαν ένα παιδί μαζί.

Επίσης η Δήμητρα Λιάνη-Παπανδρέου εξέφρασε την επιθυμία να μεταφερθεί η ζωή του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ και εμβληματικού ηγέτη στη μικρή ή τη μεγάλη οθόνη, προκειμένου να παρουσιαστεί, όπως υποστήριξε, η πραγματική διάσταση της σχέσης τους.

«Δεν μου έχει γίνει πρόταση να γίνει η ζωή του Ανδρέα Παπανδρέου ταινία ή σειρά. Εγώ θα το ήθελα πάρα πολύ αυτό να προβληθεί στην αληθινή της διάσταση. Γιατί προσπάθησαν να διαστρεβλώσουν ιστορίες, ενώ υπήρξε ένας έρωτας βαθύς, μια αγάπη και ένας σεβασμός και εκείνος προς εμένα, αλλά και εγώ προς εκείνον. Εγώ ήμουν ένα σφουγγαράκι που ρουφούσα ιστορία, γνώση, αγάπη, τρυφερότητα, δηλαδή αυτά δεν τα βρίσκεις σήμερα. Δεν υπάρχουν τέτοιου είδους σχέσεις.

Ο Ανδρέας ερωτεύτηκε σε εμένα την ανιδιοτέλειά μου. Αυτό το είχε πει και το εκμυστηρευτεί και σε μια συνέντευξη στον Λάλα, ότι η Δήμητρα είναι το μόνο άτομο που έχω γνωρίσει στη ζωή μου, που δε μου ζήτησε ποτέ τίποτα. Ενώ μπορούσε να μου ζητήσει τα πάντα, δε μου ζήτησε ποτέ τίποτα. Ο χαρακτήρας μου και η αγάπη και το ενδιαφέρον που δεν έφευγα λεπτό από κοντά του… Να σου πω κάτι; Ήταν ένας άνδρας χορτασμένος και από σχέσεις και από γάμους. Υπάρχουν εκατομμύρια γυναίκες όμορφες, ψηλές. Δεν τον ενδιέφερε αυτό. Ένιωσε τέτοια στοργή και αγάπη που του έδινε άλλα φτερά» ανέφερε.

«Θα είχα κάνει ένα παιδί μαζί του»

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στον Ανδρέα Παπανδρέου ως σύζυγο, καθώς και στην απόφασή της να μην αποκτήσουν παιδί.

«Σαν σύζυγος ήταν γλυκύτατος, δεν μου είπε ποτέ άσχημη ή κακή κουβέντα. Δεν μου έκανε ποτέ παρατήρηση. Όταν κάνω απολογισμό, ναι, σήμερα θα ήθελα να έχω ένα παιδί μαζί του, αλλά εκείνη την εποχή δεν το σκεφτόμουν καν. Δεν ήθελα να επιμερίσω την αγάπη μου. Ήταν πολύ μεγάλη η ευθύνη μου απέναντι στον Ανδρέα. Και η ευθύνη μου και οι ώρες μου και οι ώρες γραφείου. Όπως ξέρεις, είχα αναλάβει τη διευθύντρια του γραφείου του, όπου έπαιρνα και παραπάνω δουλειά γιατί έπρεπε να το κάνω αυτό, να μην τον επιβαρύνω. Εγώ πήρα αυτή τη θέση χωρίς να πληρώνομαι. Τα λεφτά μου πηγαίνανε στα Παιδικά Χωριά SOS.

Δεν πληρώθηκα ποτέ. Ούτε και με ένοιαζε αυτό. Δεν το έκανα ούτε για να δείξω ότι είμαι κάτι. Ξέρεις, θα μπορούσα να έχω ζητήσει κάτι άλλο. Δεν το έκανα αυτό. Το έκανα καθαρά για να ελέγχω την κατάσταση από πλευράς τουλάχιστον από υγείας και επιβάρυνσης με διάφορα επιμέρους ανούσια θέματα που έπρεπε να μην υπάρχουν καν. Αυτά θα καθιστούσαν την επιμέλεια του παιδιού πολύ δύσκολη εκείνο τον περίοδο. Αν ήξερα ότι θα φύγει τόσο γρήγορα, θα το είχα κάνει τότε» αποκάλυψε η Δήμητρα Λιάνη-Παπανδρέου.