Δήμητρα Λιάνη – Παπανδρέου: Είμαι πολιτικά άστεγη, ο Ανδρέας μου είχε πει ότι το ΠΑΣΟΚ θα αλλάξει δραματικά

Πολιτικά άστεγη δήλωσε η Δήμητρα Λιάνη – Παπανδρέου, τονίζοντας ότι πλέον δεν υπάρχει ΠΑΣΟΚ, αλλά ΚΙΝΑΛ, καθώς απουσιάζει η γραμμή του Ανδρέα Παπανδρέου.

Η κ. Λιάνη – Παπανδρέου, μιλώντας στην εκπομπή Buongiorno του MEGA, είπε πως το ΠΑΣΟΚ φυλλοροεί, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Για μένα πια δεν είναι ΠΑΣΟΚ, είναι ΚΙΝΑΛ. Άλλαξε η ρότα του. Η γραμμή του Ανδρέα Παπανδρέου δεν υπάρχει εκεί πλέον». «Όσοι έχουν μείνει είναι καθαρά Σημιτικοί. Δυστυχώς, οι Παπανδρεϊκοί είναι πολιτικά άστεγοι, όπως εγώ», υπογράμμισε.

Τι έλεγε ο Ανδρέας Παπανδρέου για το ΠΑΣΟΚ

«Ο Ανδρέας μου είχε πει ότι το ΠΑΣΟΚ ύστερα από εκείνον θα αλλάξει δραματικά. Τον φοβόταν τον Σημίτη. Πιο πολύ εμπιστευόταν τον Γεννηματά αλλά δυστυχώς…. Τον τσάκισε αυτό. Ο Γεννηματάς ήταν ο άνθρωπος που θα ήταν ΠΑΣΟΚ. Ο Ανδρέας ήξερε ότι ο Σημίτης θα το πάει αλλού», αποκάλυψε η Δήμητρα Λιάνη – Παπανδρέου.

«Μου είχε πει ότι αν θέλεις να πολιτευτείς, μπορείς να το κάνεις, αλλά όχι σε αυτό το ΠΑΣΟΚ. Βλέπει ότι επιβουλεύονται ακόμη τη θέση μου, γιατί οι δελφίνοι είχαν αρχίσει να κάνουν τέρατα. Πιστεύω, έλεγε, ότι θα δημιουργηθούν νέα σχήματα, θα δεις ποιο σου πάει περισσότερο, γιατί ποτέ αυτό το ΠΑΣΟΚ δεν θα σε δεχθεί. Την κράτησα αυτή τη συζήτηση, αλλά έκανα το λάθος να θέλω να μην σβήσει η παπανδρεϊκή γραμμή στο ΠΑΣΟΚ. Αλλά η άρνησή τους ήταν κάθετη, και του Γιώργου για λόγους οικογενειακούς και επί Σημίτη. Στα άλλα κόμματα δεν ταίριαζα» τόνισε, ενώ δεν απέκλεισε την εμπλοκή της με την πολιτική.

«Θα ήθελα να βοηθήσω, αλλά δεν καίγομαι κιόλας. Δεν μπορώ να πάω σε κάποιον που δεν έχει θέσεις στη γραμμή του Ανδρέα» είπε.

«Δεν καίγομαι να γίνω βουλευτής»

«Δεν καίγομαι να γίνω βουλευτής. Έχω ζήσει ψηλά, με έναν άνθρωπο που ήταν ψηλά ο πήχης, με ένα μυαλό που ήταν πολύ μπροστά σε όλα τα θέματα. Είχε προβλέψει τα πάντα, ακόμα και 30 χρόνια μετά. Για μένα ήταν δάσκαλος», είπε σε άλλο σημείο της συνέντευξης για τον Ανδρέα Παπανδρέου.

«Από την πολιτική δεν πήρα τίποτα, παρά μόνο χρέη, πολλά βάσανα και πολύ κυνηγητό. (…) Κάτι καλό ήταν μόνο η προσωπική μου ζωή και η εμβάθυνση στην πολιτική και η κατανόηση των πραγμάτων στην παγκόσμια σκηνή που με αφορά» τόνισε σε άλλο σημείο.

Τι είπε για την Μαρία Καρυστινού

Επίσης, αναφέρθηκε στα νέα κόμματα που ανακοινώθηκαν και συγκεκριμένα στην Μαρία Καρυστιανού και τον Αλέξη Τσίπρα. «Εμένα προσωπικά η Μαρία Καρυστιανού μου είναι μία πολύ συμπαθής γυναίκα, μια γυναίκα που είναι μαχήτρια. Μπορώ να της χρεώσω κιόλας ότι η μάχη για τα Τέμπη μέχρι σήμερα ήταν καθοριστική, αλλιώς, εάν δεν υπήρχε η Μαρία Καρυστιανού, θα είχε θαφτεί προ καιρού και θα κλείσει ως ένα ατύχημα κλπ. Η επιμονή της και η μαχητικότητά της κέρδισαν μέχρι σήμερα…Τι μου λείπει όμως; Μου λείπει μία πολιτική πλατφόρμα, οι θέσεις. Η Ελλάδα πρέπει να κυβερνηθεί, δεν κυβερνιέται μόνο με συνθήματα, αλλά με σχεδιασμό και θέσεις», πρόσθεσε.

«Τέλειο μάρκετινγκ η εκδήλωση Τσίπρα»

Για την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα και την παρουσίαση του νέου του κόμματος στο Θησείο, ανέφερε πως «ακόμα και το κοριτσάκι ήταν ένα καθαρά τέλειο μάρκετινγκ. Ένας προσεγμένος λόγος, που δεν υπάρχουν οι σχετικές τοποθετήσεις πάνω στα διεθνή θέματα».

Η ίδια εκτίμησε ότι λίγοι από τη Μακεδονία θα ψηφίσουν τον Αλέξη Τσίπρα λόγω της Συμφωνίας των Πρεσπών, ενώ προέβλεψε ότι δεν θα βγει αυτόνομη κυβέρνηση στις επόμενες εκλογές. «Πιστεύω ότι ο Μητσοτάκης θα φύγει, γιατί θα το επιβάλλουν τα άλλα κόμματα, θα γίνει μία συγκυβέρνηση πιθανόν με το ΚΙΝΑΛ, και αν έχουμε κάποια τουρκική προκλητικότητα μπορεί και να μπει και ο Τσίπρας σε εθνικής ενότητας κυβέρνηση» είπε μεταξύ άλλων.