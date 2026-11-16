ΗΠΑ: Αναρριχήτρια εγκλωβίστηκε για 9 ημέρες σε σκηνή στα 900 μέτρα, στην άκρη ενός γκρεμού – Δείτε βίντεο

Μια κορυφαία αθλήτρια της αναρρίχησης βρέθηκε αντιμέτωπη με τη δοκιμασία της ζωής της, καθώς έμεινε εγκλωβισμένη για εννέα ολόκληρες ημέρες σε μια σκηνή κρεμασμένη στα κάθετα βράχια του El Capitan, στο Εθνικό Πάρκο Γιοσέμιτι στις ΗΠΑ, όταν μια σφοδρή καταιγίδα έπληξε την περιοχή.

Το El Capitan, ή αλλιώς «El Cap» για τους ορειβάτες, είναι ένας εμβληματικός μονόλιθος από γρανίτη, ο οποίος υψώνεται περίπου 900+ μέτρα απότομα από το δυτικό άκρο της κοιλάδας του Γιοσέμιτι.

Συγκαταλέγεται στους πιο γνωστούς προορισμούς αναρρίχησης στον κόσμο και αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα αξιοθέατα του πάρκου.

Στο χείλος του γκρεμού

Η Σάσα Ντι Τζούλιαν έμεινε εγκλωβισμένη για εννέα ημέρες σε μια σκηνή που κρεμόταν στο πλάι του διαβόητου γκρεμού, υπομένοντας μια ανελέητη χειμερινή καταιγίδα που απείλησε να εκτροχιάσει ένα ορειβατικό επίτευγμα για το οποίο προετοιμαζόταν επί χρόνια.

Η 34χρονη βρισκόταν μόλις λίγες εκατοντάδες μέτρα μακριά από την κορυφή όταν ο καιρός πήρε δραματική τροπή, αναγκάζοντάς την να διακόψει την ανάβασή της και να περιμένει να περάσουν μερικές από τις χειρότερες καιρικές συνθήκες που είχε ζήσει το εθνικό πάρκο τον Νοέμβριο εδώ και δεκαετίες, αναφέρει η New York Post.

«Ήμασταν 10 ημέρες στον δρόμο, 120 μέτρα μακριά από την κορυφή και κάναμε ελεύθερη αναρρίχηση — που σημαίνει ότι κάνεις ελεύθερη αναρρίχηση από τη βάση μέχρι την κορυφή χωρίς να πέσεις».

«Τότε μας χτύπησε αυτή η καταιγίδα, η οποία έφερε τη μεγαλύτερη ποσότητα βροχής και κακοκαιρίας που είχε δει το Γιοσέμιτι Νοέμβριο μήνα από το 1973», δήλωσε η ίδια στο περιοδικό People.

Δοκιμασία επιβίωσης

Αυτό που ξεκίνησε ως μια ήδη εξαντλητική αποστολή μετατράπηκε γρήγορα σε δοκιμασία επιβίωσης και ψυχικής αντοχής, καθώς η Ντι Τζούλιαν βρέθηκε να αντιμετωπίζει καταρρακτώδεις βροχές, ισχυρούς ανέμους, βροντές, αστραπές, χαλάζι, χιόνι και πάγο.

Καθώς δεν υπήρχε τρόπος να συνεχίσει την αναρρίχηση με ασφάλεια, κατέφυγε σε μια μικρή σκηνή ασφαλισμένη στην κατακόρυφη βραχώδη πλαγιά, όπου θα περνούσε τις επόμενες εννέα ημέρες περιμένοντας να κοπάσει η καταιγίδα.

«Όταν περνάς εννέα ημέρες μέσα σε μια χειμερινή καταιγίδα κουλουριασμένος σε μια σκηνή σε κατακόρυφο γκρεμό, βρίσκεσαι σε ένα portaledge, δηλαδή σε μια ειδική αιωρούμενη πλατφόρμα διαστάσεων περίπου 1,20 επί 1,80 μέτρου που κρέμεται στο πλάι του τοιχώματος».



«Η θυσία του να μην είσαι άνετος και να βρίσκεσαι εκτός του στοιχείου σου αποτελεί μέρος αυτού του ταξιδιού, για να δεις τι είσαι ικανός να κάνεις και να βρίσκεσαι σε αυτή την αρένα της αναρρίχησης πιέζοντας τον εαυτό σου», σημείωσε η Ντι Τζούλιαν.

Παρά τις άθλιες συνθήκες, η εγκατάλειψη της προσπάθειας δεν ήταν επιλογή, όπως τόνισε.

Η ίδια εξήγησε ότι η αποφασιστικότητά της «προέρχεται από την επιθυμία να δω αν είμαι ικανή να κάνω μια διαδρομή για την οποία έχω προπονηθεί, προετοιμαστεί και οπτικοποιήσει».

Η επιστροφή στο έδαφος θα σήμαινε πιθανή αναβολή της προσπάθειάς της για έναν ολόκληρο χρόνο, κάτι που δεν ήταν διατεθειμένη να κάνει έχοντας επενδύσει τόσος πολύς χρόνος σε αυτή την πρόκληση.

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«Ήταν σαν να έπρεπε να μείνω ταμπουρωμένη σε αυτή τη σκηνή για εννέα ημέρες για την πιθανότητα να δω αν μπορώ να τα καταφέρω, σε σύγκριση με το να κατέβαινα κάτω μέσα στην καταιγίδα, να τα παρατούσα και να χρειαζόταν να περιμένω έναν ακόμη χρόνο για την επόμενη σεζόν», ανέφερε σχετικά με τη στιγμή που ξέσπασε η καταιγίδα.

«Αυτή η θυσία των εννέα ημερών, σε σύγκριση με αυτό, δεν ήταν σχεδόν καθόλου θυσία», πρόσθεσε η ορειβάτισσα.

Καθημερινές προκλήσεις

Ωστόσο, η ζωή μέσα στο μικροσκοπικό καταφύγιο δεν ήταν εύκολη. Για να μην χρειάζεται να βγαίνει από τη σκηνή, η Ντι Τζούλιαν αυτοσχεδίασε έναν τρόπο για να ανακουφιστεί, φτιάχνοντας ένα πρόχειρο δοχείο ούρησης από ένα άδειο πλαστικό μπουκαλάκι νερού

Η διατήρηση της θερμοκρασίας και της ξηρότητας έγινε επίσης μια καθημερινή πρόκληση, ιδιαίτερα καθώς η υγρασία διαπερνούσε τα ρούχα της. Στις περιορισμένες προμήθειές της περιλαμβανόταν ένα Kindle, το οποίο της επέτρεψε να διαβάσει αρκετά βιβλία περιμένοντας να βελτιωθεί ο καιρός.

Επιπλέον, χρησιμοποίησε μια φορητή σόμπα για να ζεσταίνει νερό και επιβίωσε με αποξηραμένα προϊόντα και πρωτεϊνικές μπάρες που παράγονται από μια εταιρεία που η ίδια ίδρυσε.

Παρ’ όλα αυτά, η σωματική δυσφορία ήταν μόνο ένα μέρος της δοκιμασίας. Η Ντι Τζούλιαν περιέγραψε την παρατεταμένη απομόνωση και την ακινησία ως «πολύ δύσκολες σε ψυχικό επίπεδο», ειδικά για κάποιον που έχει συνηθίσει να κινείται διαρκώς και να δοκιμάζει τα φυσικά του όρια.

«Δεν είμαι κάποια που της αρέσει να κάθεται ήσυχη. Το να κάθεσαι ακίνητος είναι σαν να μπαίνεις σε κατάσταση Ζεν μοναχού», είπε.

Για να διατηρήσει την αυτοσυγκέντρωσή της, βασίστηκε σε ασκήσεις αναπνοής και άλλες πρακτικές που είχε αναπτύξει σε όλη τη διάρκεια της αναρριχητικής της καριέρας.

Τελικά, έπειτα από εννέα ημέρες εγκλεισμού στη σκηνή, η καταιγίδα κόπασε επιτέλους, δίνοντας στην Ντι Τζούλιαν την ευκαιρία που περίμενε. Συνέχισε την ανάβασή της και έφτασε με επιτυχία στην κορυφή, γράφοντας ιστορία ως η πρώτη γυναίκα που έκανε ελεύθερη αναρρίχηση στη μεγαλύτερη διαδρομή του El Capitan.



Η αποστολή διήρκεσε συνολικά 23 ημέρες, συμπεριλαμβανομένων των εννέα ημερών που πέρασε περιμένοντας να περάσει η καταιγίδα.

Αναλογιζόμενη τη στιγμή που στάθηκε επιτέλους στην κορυφή του El Capitan, περιέγραψε ότι βίωσε «ένα βαθύ, βαθύ προσωπικό αίσθημα ικανοποίησης».