Ρωσία: Μαζική ουκρανική επίθεση με τουλάχιστον 1.300 drone, τα 600 εξαπολύθηκαν κατά της Μόσχας – Υλικές ζημιές στο Ροστόφ

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Περίπου 600 ουκρανικά drones εξαπολύθηκαν κατά της περιφέρειας της Μόσχας από χθες το βράδυ έως το πρωί, σύμφωνα με τον δήμαρχο της ρωσικής πρωτεύουσας, Σεργκέι Σαμπιάνιν.

Όπως ανέφερε μέσω Telegram, η συντριπτική πλειονότητα αυτών αναχαιτίστηκε μακριά από την πόλη, ενώ 191 εξουδετερώθηκαν την ώρα που επιχειρούσαν να την πλησιάσουν.

Ο δήμαρχος Σαμπιάνιν έκανε λόγο νωρίτερα περί αναχαιτίσεων συνολικά 139 ουκρανικών drones, προτού δώσει νέο απολογισμό λίγο μετά τις 07:00 (ώρα Ελλάδας).

«Από τις 17:00 της 15ης Νοεμβρίου ως τις 08:00 (σ.σ. τοπικές ώρες), περίπου 600 drones κατευθύνθηκαν προς την περιφέρεια της Μόσχας. Τα περισσότερα καταστράφηκαν από το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας του υπουργείου Άμυνας» σε μεγάλη απόσταση από την πόλη, σημείωσε ο αιρετός και πρόσθεσε ότι 191 «εξουδετερώθηκαν» καθώς προσέγγιζαν τη Μόσχα.

Ο δήμαρχος Σαμπιάνιν δεν έδωσε καμιά πληροφορία ούτε για θύματα, ούτε για υλικές ζημιές.

Θύματα και υλικές ζημιές

Παράλληλα, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε πως συνολικά τη νύχτα καταρρίφθηκαν 1.336 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα σε διάφορες περιφέρειες, καθώς και στους αιθέρες της Μαύρης θάλασσας και της Αζοφικής θάλασσας.



Στην πόλη Αζόφ, στην περιφέρεια Ροστόφ της Ρωσίας, τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν και τέσσερις βιομηχανικές εγκαταστάσεις βρίσκονταν στις φλόγες εξαιτίας ουκρανικής επιδρομής, ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Γιούρι Σλιούσαρ.

Ο αξιωματούχος ανέφερε ακόμη πως συντρίμμια drones προκάλεσαν ζημιές σε τρία σπίτια και αγωγό μεταφοράς αερίου σε χωριό.



Οι εξελίξεις αυτές ακολούθησαν ουκρανικά πλήγματα σε μεγάλο ρωσικό πετροχημικό εργοστάσιο, διυλιστήριο αργού και εργοστάσιο παραγωγής στρατιωτικών ειδών, στο πλαίσιο των επιθέσεων της Ουκρανίας σε μεγάλο βάθος στη ρωσική επικράτεια.

An oil depot is reportedly on fire in Azov, Russia’s Rostov region, after a drone attack. https://t.co/oMVjNAIGhT — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 16, 2026



Ο ρωσικός στρατός ανακοίνωσε ακόμη πως έπληξε φορτηγό πλοίο στη Μαύρη θάλασσα, υποστηρίζοντας πως μετέφερε στρατιωτικό υλικό προοριζόμενο για τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.

Tριμερής συνάντηση στην Κίνα

Η νέα επίθεση ευρείας κλίμακας της Ουκρανίας καταγράφτηκε μερικές ημέρες πριν από τη συνάντηση στην Κίνα του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν με τους ομολόγους του των ΗΠΑ και Κίνα, Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ αντίστοιχα.

Η σύνοδος αυτή, στη Σεντζέν, στη νοτιοανατολική Κίνα, θα είναι η πρώτη του τύπου ανάμεσα στους Πούτιν, Τραμπ και Σι.

Ωστόσο, αμερικανοί αξιωματούχοι τόνισαν πως δεν θεωρούν πιθανό να συζητηθεί ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Με αυτό το φόντο, το Πεκίνο επιβεβαίωσε με τη σειρά του σήμερα, μετά τη Μόσχα και την Ουάσιγκτον, ότι ο πρόεδρος Σι θα έχει συνομιλίες με τους ομολόγους του Τραμπ και Πούτιν την Πέμπτη στη Σεντζέν, στο περιθώριο της συνόδου της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC).

Το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών δεν έδωσε καμιά λεπτομέρεια για την ημερήσια διάταξη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ