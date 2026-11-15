Ουκρανία: Κάνει λόγο για «επιβράδυνση» της ρωσικής προέλασης – «Χάνουν τουλάχιστον 40.000 στρατιώτες τον μήνα» λέει το ΝΑΤΟ

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Απέναντι στις διαρκείς αναφορές της Μόσχας περί ασταμάτητης προέλασης στο μέτωπο, η στρατιωτική και πολιτική ηγεσία της Ουκρανίας παρουσιάζει μια εκ διαμέτρου αντίθετη εικόνα.

Το Κίεβο επιχειρεί να καταρρίψει τον μύθο της αναπόφευκτης ρωσικής νίκης, την ώρα που τα εδαφικά κέρδη αποτελούν κεντρικό διαπραγματευτικό χαρτί στις ειρηνευτικές συνομιλίες.

Επιβράδυνση και «αιμορραγία»

Οι βαριές ρωσικές απώλειες αποτελούν έναν από τους βασικούς λόγους για την επιβράδυνση της προέλασης της Μόσχας στην Ουκρανία φέτος, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο διοικητής των Αερομεταφερόμενων Δυνάμεων Εφόδου της χώρας.

«Παρότι η ρωσική επίθεση συνεχίζεται, ο εχθρός δεν επιδεικνύει ταχείες επιχειρησιακές επιτυχίες που θα του επέτρεπαν να προελάσει γρήγορα. Επιβραδύνουν», ανέφερε ο υποστράτηγος Όλεχ Απόστολ σε ομάδα δημοσιογράφων σε ασφαλή τοποθεσία την Τρίτη.

«Αν καταλαμβάνουν μια μόνο δεντροστοιχία μέσα σε έναν μήνα, αυτό δύσκολα συνιστά επιχειρησιακή επιτυχία πάνω στην οποία μπορούν να χτιστούν περαιτέρω κέρδη», τόνισε.

Οι ρωσικές απώλειες αυξάνονται, σύμφωνα τόσο με τον Ουκρανό διοικητή όσο και με αξιωματούχους του ΝΑΤΟ.

«Τους τελευταίους μήνες, η Ρωσία χάνει περισσότερους από 40.000 στρατιώτες -νεκρούς ή σοβαρά τραυματίες- κάθε μήνα. Οι ΗΠΑ σε 14 χρόνια, στο Βιετνάμ, έχασαν 56.000. Εδώ, μέσα σε έναν μήνα, η Ρωσία έχει 40.000 νεκρούς ή σοβαρά τραυματίες. Και τον Οκτώβριο, οι πρώτες αναφορές δείχνουν ότι αυτός ο αριθμός ενδέχεται να σκαρφάλωσε σε πάνω από 50.000», δήλωσε αυτή την εβδομάδα ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

Ούτε η Ουκρανία ούτε η Ρωσία δημοσιεύουν τις ακριβείς στρατιωτικές τους απώλειες.

Ωστόσο, το Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών (CSIS) με έδρα την Ουάσινγκτον εκτίμησε αυτό το καλοκαίρι ότι οι ρωσικές δυνάμεις είχαν υποστεί περίπου 1,4 εκατομμύριο απώλειες, συμπεριλαμβανομένων 400.000 έως 450.000 νεκρών, από την έναρξη της πλήρους κλίμακας εισβολής έως τον Ιούνιο του 2026.

Για το ίδιο διάστημα, υπολόγισε τις ουκρανικές απώλειες μεταξύ 525.000 και 625.000, συμπεριλαμβανομένων 125.000 έως 150.000 νεκρών.

Ουκρανικές αντεπιθέσεις

Παρά τις αυξανόμενες απώλειες, ο ρωσικός στρατός συνεχίζει να πιέζει προς τα εμπρός, αλλά σημειώνει ελάχιστα μόνιμα εδαφικά κέρδη, σημείωσε ο Απόστολ.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν ανακαταλάβει περισσότερα από 800 τετραγωνικά χιλιόμετρα από τις ρωσικές δυνάμεις φέτος, ως αποτέλεσμα δύο τοπικών επιχειρήσεων αντεπίθεσης.

Οι επιθετικές ενέργειες της Ουκρανίας έχουν τόσο στρατιωτική όσο και πολιτική σημασία, καθώς δείχνουν ότι το Κίεβο αντιστέκεται επιτυχώς στη ρωσική πίεση, υπογράμμισε ο Απόστολ.

Κατά την άποψή του, οι επιτυχίες στο πεδίο της μάχης παρέχουν πρόσθετα επιχειρήματα για τη συνέχιση της στρατιωτικής βοήθειας από τους συμμάχους του Κιέβου, ενώ η έλλειψη θετικής δυναμικής θα μπορούσε να αυξήσει τις εξωτερικές πιέσεις για διαπραγματεύσεις.

«Οι ουκρανικές αντεπιθετικές ενέργειες διαψεύδουν τους ρωσικούς ισχυρισμούς περί αδυναμίας περαιτέρω αντίστασης και ενισχύουν τα επιχειρήματα της Ουκρανίας στις επαφές της με τους διεθνείς εταίρους», ανέφερε ο στρατηγός.

Ο Απόστολ τόνισε ότι πολλές από τις επιτυχίες που επικαλείται η Μόσχα αποτελούν προσπάθειες προπαγάνδας που δεν σηματοδοτούν πραγματικά εδαφικά κέρδη, προσθέτοντας ότι διοικητές κατώτερων κλιμακίων ενδέχεται να παραπλανούν τους ανωτέρους τους σχετικά με την πραγματική κατάσταση στο πεδίο της μάχης.

Όταν είναι αδύνατο να επιδειχθεί πραγματική επιτυχία, οι ρωσικές δυνάμεις χρησιμοποιούν μεμονωμένους στρατιώτες με σημαίες για να βιντεοσκοπήσουν υποτιθέμενες αποδείξεις ελέγχου ολόκληρων περιοχών, είπε ο Απόστολ, σημειώνοντας ότι αυτοί οι στρατιώτες συνήθως σκοτώνονται γρήγορα από τις ουκρανικές δυνάμεις.

«Μια ρωσική σημαία σε μια δεδομένη θέση δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η τοποθεσία έχει όντως καταληφθεί και κρατείται», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η «διαφορετική πραγματικότητα» του Πούτιν

Κατά τον τελευταίο γύρο των ειρηνευτικών συνομιλιών υπό την ηγεσία των ΗΠΑ αυτή την εβδομάδα, η Ρωσία ισχυρίστηκε ότι έχει καταλάβει το ήμισυ των εδαφών στο Ντονμπάς που βρίσκονται επί του παρόντος υπό ουκρανικό έλεγχο, αποκάλυψε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Έτσι, οι Ρώσοι νομίζουν και διαδίδουν ότι έχουν πράγματι καταλάβει το μισό έδαφος του Ντονμπάς, το οποίο στην πραγματικότητα ελέγχουμε εμείς», ανέφερε, προσθέτοντας ότι ο Ρώσος ηγέτης Βλαντίμιρ Πούτιν τυγχάνει παραπληροφόρησης και ότι οι διαπραγματευτές του Κρεμλίνου προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν υπερβολικούς εδαφικούς ισχυρισμούς για να επηρεάσουν τις ΗΠΑ.

«Νομίζω ότι ο Πούτιν ζει σε μια κάπως διαφορετική πληροφόρηση», είπε ο Ζελένσκι. «Είναι μια διαφορετική πραγματικότητα. Και φυσικά, τη μοιράζεται με την Αμερική».

Η Ρωσία υποστηρίζει ότι έχει καταλάβει 6.500 τετραγωνικά χιλιόμετρα ουκρανικού εδάφους φέτος, ενώ η δεξαμενή σκέψης Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου (ISW) εκτιμά ότι το πραγματικό σύνολο ανέρχεται σε καθαρό ρωσικό κέρδος μόλις 73 τετραγωνικών χιλιομέτρων.

Ο Πούτιν «προσπαθεί για άλλη μια φορά να εμφυσήσει ζωή στον μύθο της αναπόφευκτης ρωσικής στρατιωτικής νίκης, προκειμένου να πείσει τις ΗΠΑ και άλλους υποστηρικτές της Ουκρανίας να εξαναγκάσουν το Κίεβο σε συνθηκολόγηση», έγραψε το ISW.

Η στρατηγική οικονομίας δυνάμεων

Ο υποστράτηγος Απόστολ υπογράμμισε ότι η Ουκρανία κινείται με μεγάλη προσοχή στις επιχειρήσεις της, προσπαθώντας να ελαχιστοποιήσει τις απώλειες στρατευμάτων λόγω της έλλειψης ανθρώπινου δυναμικού.

«Πρέπει να επιτίθεσαι εκεί όπου είναι δυνατή η επιτυχία», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η Ουκρανία προκρίνει τις στοχευμένες τοπικές επιθέσεις αντί μιας μαζικής αντεπίθεσης.

Σε πολλές περιπτώσεις, ο στόχος είναι η σταθεροποίηση της γραμμής του μετώπου και όχι η κατάληψη περισσότερων εδαφών.

«Η εξαπόλυση επίθεσης εναντίον μιας καλά προετοιμασμένης εχθρικής δύναμης που διαθέτει αριθμητικό πλεονέκτημα ενδέχεται να μην αποφέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα», εξήγησε.

Η Ουκρανία διαθέτει πολύ μικρότερο πληθυσμό από τη Ρωσία και αντιμετωπίζει δυσκολίες τόσο στη στρατολόγηση νέων δυνάμεων όσο και στην αποτροπή λιποταξιών.

«Αν συμπεριφέρεσαι σε έναν άνθρωπο σαν σκύλο, μπορεί να λιποτακτήσει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Απόστολ.

Πηγή: Politico