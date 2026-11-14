Ζεφύρι: Θρήνος για τους δύο πυροσβέστες που έπεσαν εν ώρα καθήκοντος – Τρεις συλλήψεις για τη φωτιά, το χρονικό της τραγωδίας και τα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές

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Δεν ήταν η πρώτη φορά που η Πυροσβεστική κλήθηκε να αντιμετωπίσει παρόμοιο περιστατικό στο κτίριο της οδού Κατσαντώνη, στο Ζεφύρι, όπου το Σάββατο (14/11) έχασαν τη ζωή τους δύο πυροσβέστες κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς. Οι δύο άνδρες, ηλικίας 23 και 44 ετών, εγκλωβίστηκαν στο υπόγειο του κτιρίου και ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους, ενώ ένας τρίτος πυροσβέστης τραυματίστηκε και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Για την πυρκαγιά, οι Αρχές προχώρησαν σε τρεις συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Πρόκειται για μία 34χρονη γυναίκα και τις δύο ανήλικες κόρες της, ηλικίας 13 και 16 ετών, ενώ αναζητείται ο 44χρονος σύζυγός της. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, τα μέχρι στιγμής ευρήματα της προανάκρισης συνδέουν την εκδήλωση της φωτιάς με την εναπόθεση υπολειμμάτων καύσης από ξυλόσομπα στο κλιμακοστάσιο του κτιρίου.

Παράλληλα, οι αρμόδιες υπηρεσίες διερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες εγκλωβίστηκαν οι δύο πυροσβέστες, καθώς και τα ακριβή αίτια του θανάτου τους. Μεταξύ των ενδεχομένων που εξετάζονται είναι η πτώση από σκάλα, ο αποπροσανατολισμός εξαιτίας του πυκνού καπνού και η καταπλάκωση από δομικά υλικά μετά την υποχώρηση τμήματος της κατασκευής.

Το χρονικό της πυρκαγιάς και η επιχείρηση απεγκλωβισμού

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 11:30 το πρωί του Σαββάτου σε κτίριο επί της οδού Κατσαντώνη, στον Δήμο Φυλής, το οποίο στο παρελθόν λειτουργούσε ως εργαστήριο αλουμινίων.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε περίπου στις 11:40 και κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με έξι οχήματα από τον 10ο, τον 6ο και τον 12ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών, καθώς και δυνάμεις της 1ης ΕΜΑΚ.

Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης, δύο πυροσβέστες εισήλθαν στο κτίριο και κατευθύνθηκαν προς το κλιμακοστάσιο. Υπό συνθήκες που δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί, βρέθηκαν στο υπόγειο, όπου υπήρχαν μεγάλες ποσότητες απορριμμάτων και άλλων υλικών. Ο πυκνός καπνός περιόριζε σημαντικά την ορατότητα, ενώ οι δύο άνδρες δεν κατάφεραν να επιστρέψουν στο ανώτερο επίπεδο.

Στο μεταξύ, κατά την εξέλιξη της επιχείρησης, υποχώρησε τμήμα της κατασκευής. Παραμένει αδιευκρίνιστο ποιο δομικό στοιχείο κατέρρευσε και εάν η υποχώρησή του συνδέεται άμεσα με τον εγκλωβισμό των δύο πυροσβεστών.

Οι συνάδελφοί τους προσπάθησαν επανειλημμένα να επικοινωνήσουν μαζί τους μέσω ασυρμάτου, χωρίς να λάβουν απάντηση. Ακολούθησε επιχείρηση εντοπισμού και απεγκλωβισμού, κατά την οποία οι δύο άνδρες ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους.

Στο σημείο είχαν κινητοποιηθεί δύο κινητές ιατρικές μονάδες και δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες παρέλαβαν τους πυροσβέστες και τους μετέφεραν στο νοσοκομείο «Αττικόν», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους, παρά τις προσπάθειες των γιατρών.

Οι δύο άνδρες ήταν ένας 44χρονος υπαρχιπυροσβέστης και ένας 23χρονος πυροσβέστης, ο οποίος είχε ορκιστεί μόλις δύο μήνες νωρίτερα, ως μέλος της τελευταίας σειράς αποφοίτων της Σχολής Πυροσβεστών Πτολεμαΐδας.

Κατά την επιχείρηση τραυματίστηκε και τρίτος πυροσβέστης, ο οποίος, σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, βρισκόταν στο ισόγειο και υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο. Μεταφέρθηκε στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Οι αναφορές για την κατάσταση της υγείας του κάνουν λόγο για σοκ και νευρικό κλονισμό.

Ο θάνατος των δύο πυροσβεστών προκάλεσε έντονη συγκίνηση στους συναδέλφους τους που συμμετείχαν στην επιχείρηση.

Τα στοιχεία της προανάκρισης για την έναρξη της φωτιάς

Οι έρευνες για τα αίτια της πυρκαγιάς επικεντρώνονται στη χρήση ξυλόσομπας από την οικογένεια που διέμενε στον ισόγειο χώρο του κτιρίου.

Από το προανακριτικό υλικό προκύπτουν ενδείξεις ότι η 34χρονη, ο 44χρονος σύζυγός της και οι δύο ανήλικες κόρες τους εναπόθεταν υπολείμματα καύσης από τη θερμαντική συσκευή στο κλιμακοστάσιο.

Κατά την αυτοψία εντοπίστηκαν απορρίμματα, πλαστικά και άλλα υλικά, τα οποία εξετάστηκαν για να προσδιοριστεί ο τρόπος με τον οποίο ξεκίνησε και εξαπλώθηκε η φωτιά.

Όπως επισημαίνει η Πυροσβεστική, «η εναπόθεση των υπολειμμάτων, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα ενδείξεις, συνδέεται αιτιωδώς με την εκδήλωση της πυρκαγιάς».

Η αξιολόγηση των ευρημάτων οδήγησε στη σύλληψη της μητέρας και των δύο ανήλικων κοριτσιών, ενώ οι αναζητήσεις για τον πατέρα συνεχίζονται.

Τα ενδεχόμενα που εξετάζονται για τον θάνατο των πυροσβεστών

Οι αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού εξετάζουν διαφορετικά σενάρια για τις συνθήκες εγκλωβισμού των δύο ανδρών.

Ένα από αυτά είναι οι πυροσβέστες να γλίστρησαν από τη σκάλα και να έπεσαν στο υπόγειο, με αποτέλεσμα να υποστούν σοβαρούς τραυματισμούς.

Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο να αποπροσανατολίστηκαν λόγω του πυκνού καπνού και της περιορισμένης ορατότητας, με αποτέλεσμα να μην καταφέρουν να εντοπίσουν την έξοδο. Το συγκεκριμένο σενάριο εμφανίζεται ως επικρατέστερο στις σχετικές πληροφορίες.

Σε αυτή την περίπτωση, διερευνάται η πιθανότητα οι δύο άνδρες να έχασαν τη ζωή τους από ασφυξία, εξαιτίας των αναθυμιάσεων και της εξάντλησης του αέρα στις φιάλες των αναπνευστικών συσκευών τους.

Οι Αρχές εξετάζουν επίσης εάν η υποχώρηση τμήματος του κτιρίου προκάλεσε την καταπλάκωσή τους από δομικά υλικά, με τις έρευνες να περιλαμβάνουν και την πιθανότητα κατάρρευσης πλευρικού τοιχίου στο υπόγειο.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν προσδιοριστεί τα ακριβή αίτια θανάτου ούτε έχει αποσαφηνιστεί πλήρως η αλληλουχία των γεγονότων.

Στην υπόθεση έχει εμπλακεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών, ενώ το Πυροσβεστικό Σώμα ανακοίνωσε τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ) για τη διερεύνηση των αιτίων και των συνθηκών του δυστυχήματος.

Η ΕΡΤ δημοσιοποίησε επίσης φωτογραφίες από τον υπόγειο χώρο όπου εγκλωβίστηκαν οι δύο πυροσβέστες.

«Πάτησαν πάνω στη σκάλα οι συνάδελφοι και έπεσαν στο κενό»

Στις πληροφορίες που συγκέντρωσε από πυροσβέστες που συμμετείχαν στην επιχείρηση αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Σωματείου Πυροσβεστών, Κωνσταντίνος Παπαντώνης, περιγράφοντας ένα από τα ενδεχόμενα που εξετάζονται για τον εγκλωβισμό των δύο ανδρών.

«Υπήρχε μια στριφτή σκάλα, είχε μια εγκοπή, κάτω ένα υπόγειο και ήταν γεμάτη σκουπίδια και φωτιά. Πάτησαν πάνω στη σκάλα οι συνάδελφοι και έπεσαν στο κενό. Αυτά μου έχουν πει. Δεν ξέρω σε ποιο σημείο και κατά πόσο μπορεί να ισχύει. Αυτό μου είπαν οι περισσότεροι συνάδελφοι που ρώτησα», ανέφερε.

Ο Κωνσταντίνος Παπαντώνης διευκρίνισε ότι δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες που του μεταφέρθηκαν.

Αναφερόμενος στις συνθήκες που επικρατούσαν στο υπόγειο, πρόσθεσε:

«Στο υπόγειο, κάτω από τα σκουπίδια που ήταν στην περιστρεφόμενη σκάλα. Ήταν πολύ μικρός ο χώρος και δεν μπορούσαν να ξαναβγούν. Ήταν όλα μέσα στη φωτιά».

Η μαρτυρία κατοίκου για την πυρκαγιά

Την κινητοποίηση των πυροσβεστικών και αστυνομικών δυνάμεων, καθώς και την άφιξη των ασθενοφόρων, περιέγραψε κάτοικος της περιοχής, ο οποίος ανέφερε ότι οι παρευρισκόμενοι δεν μπορούσαν να πλησιάσουν στο κτίριο.

«Γύρω στις 11:30 ακούσαμε σειρήνες. Βγήκαμε έξω και είδαμε φωτιά σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο. Ήρθαν οι πυροσβέστες και στη συνέχεια είδαμε να καταφθάνουν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρα. Έκλαιγαν οι πυροσβέστες… Κάτι έγινε μέσα, αλλά δεν γνωρίζουμε λεπτομέρειες, γιατί δεν μας άφησαν να πλησιάσουμε. Ευχόμαστε να είναι καλά τα παιδιά. Δεν είδαμε πολύ μεγάλη φωτιά. Καπνούς είδαμε. Παλιά ήταν αλουμινάδικο, ένα εργαστήριο που κατασκεύαζε αλουμίνια και πόρτες», ανέφερε.

Πένθος στο Πυροσβεστικό Σώμα – Μεσίστιες οι σημαίες

Το Πυροσβεστικό Σώμα εξέφρασε τη θλίψη του για τον θάνατο των δύο στελεχών του και ανακοίνωσε ότι, με εντολή του Αρχηγού, οι σημαίες όλων των υπηρεσιών του θα κυματίζουν μεσίστιες, ως ένδειξη πένθους.

Στην ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:

«Σήμερα είναι μια εξαιρετικά δύσκολη ημέρα για το Πυροσβεστικό Σώμα.

Δύο ακόμη στελέχη μας χάθηκαν, όταν επιχειρούσαν στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε κτίριο επί της οδού Κατσαντώνη, στην περιοχή της Φυλής, στην Αττική.

Οι δύο πυροσβέστες έπεσαν ηρωικά στον βωμό του καθήκοντος, όταν επιχειρούσαν, πιστοί στο καθήκον, για τη διαφύλαξη της ζωής και των αγαθών των πολιτών, αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος.

Σύσσωμη η φυσική ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος εκφράζει τη βαθιά της θλίψη και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες και στους οικείους των εκλιπόντων συναδέλφων μας.

Για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος θα διενεργηθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση.

Με εντολή του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, όλες οι σημαίες των υπηρεσιών μας θα κυματίζουν μεσίστιες ως ένδειξη πένθους.

Η σκέψη όλων μας είναι μαζί τους».

Τα συλλυπητήρια από την πολιτική και πολιτειακή ηγεσία

Συλλυπητήρια στις οικογένειες, στους οικείους και στους συναδέλφους των δύο πυροσβεστών εξέφρασε και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας.

«Με θλίψη πληροφορήθηκα τον θάνατο δύο νέων πυροσβεστών εν ώρα υπηρεσίας, καθώς επιτελούσαν το καθήκον τους με αυταπάρνηση. Εκφράζω τα ειλικρινή συλλυπητήριά μου στις οικογένειες και στους οικείους τους, στους συναδέλφους τους και σε ολόκληρη την οικογένεια του Πυροσβεστικού Σώματος», δήλωσε.

Μητσοτάκης για τον θάνατο των δύο πυροσβεστών στο Ζεφύρι: «Η απώλειά τους μας γεμίζει με βαθιά θλίψη»

Τη θλίψη του για τον θάνατο των δύο πυροσβεστών στο Ζεφύρι, κατά την εκτέλεση του καθήκοντός τους, εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, απευθύνοντας συλλυπητήρια στις οικογένειές τους και στο Πυροσβεστικό Σώμα.

Στη δήλωσή του, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην προσφορά των πυροσβεστών και στους κινδύνους που αντιμετωπίζουν καθημερινά, ενώ ευχήθηκε ταχεία και πλήρη ανάρρωση στον τρίτο πυροσβέστη που τραυματίστηκε.

Αναλυτικά η δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη:

«Η απώλεια δύο πυροσβεστών την ώρα του καθήκοντος μας γεμίζει με βαθιά θλίψη.

Η σκέψη μας βρίσκεται τώρα στις οικογένειές τους, στις οποίες εκφράζω τα πιο ειλικρινή μου συλλυπητήρια. Το ίδιο και στη μεγάλη οικογένεια του Πυροσβεστικού Σώματος, που σήμερα θρηνεί δύο δικούς της ανθρώπους.

Το τραγικό γεγονός έρχεται να υπενθυμίσει το μέγεθος της προσφοράς των ανδρών και των γυναικών του Πυροσβεστικού Σώματος, που με αυταπάρνηση θέτουν καθημερινά σε κίνδυνο ακόμη και την ίδια τους τη ζωή για την προστασία όλων μας.

Στον πυροσβέστη που τραυματίστηκε εύχομαι ταχεία και πλήρη ανάρρωση».

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Γιαννης Κεφαλογιάννης: «Εκφράζω τη βαθιά μου θλίψη για την απώλεια των δύο πυροσβεστών μας»

Με ανάρτησή του, ο βουλευτής Ρεθύμνου και πρώην υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, εξέφρασε επίσης τη θλίψη του για τον θάνατο των δύο πυροσβεστών.

«Εκφράζω τη βαθιά μου θλίψη για την απώλεια των δύο πυροσβεστών μας, που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος στο Ζεφύρι. Τα ειλικρινή και θερμά μου συλλυπητήρια στις οικογένειές τους, στους συναδέλφους τους και σε ολόκληρη την οικογένεια του Πυροσβεστικού Σώματος. Η προσφορά και η αυτοθυσία τους στην προστασία της ανθρώπινης ζωής και της κοινωνίας δεν θα ξεχαστούν. Στον συνάδελφό τους που τραυματίστηκε, εύχομαι από καρδιάς ταχεία και πλήρη ανάρρωση».

Ευάγγελος Τουρνάς: Σήμερα η οικογένεια του Πυροσβεστικού Σώματος θρηνεί δύο δικούς της ανθρώπους

Τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των δύο πυροσβεστών εξέφρασε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, ευχόμενος παράλληλα ταχεία ανάρρωση στον τραυματισμένο συνάδελφό τους.

Στη δήλωσή του ανέφερε:

«Σήμερα η οικογένεια του Πυροσβεστικού Σώματος θρηνεί δύο δικούς της ανθρώπους, που έχασαν τη ζωή τους την ώρα του καθήκοντος.

Η σκέψη μου βρίσκεται στις οικογένειες και στους αγαπημένους τους ανθρώπους. Τους εκφράζω από καρδιάς τα βαθύτερα και ειλικρινή μου συλλυπητήρια.

Στον συνάδελφό τους που διακομίστηκε στο νοσοκομείο εύχομαι γρήγορη και πλήρη ανάρρωση».

ΠΑΣΟΚ: Έξι πυροσβέστες έχουν χάσει τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος το 2026

Τη θεσμοθέτηση ολοκληρωμένου συστήματος Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία για το επιχειρησιακό προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος ζητεί το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, με αφορμή τον θάνατο των δύο πυροσβεστών στο Ζεφύρι.

Το κόμμα επισημαίνει ότι, με τους δύο θανάτους του Σαββάτου, έξι πυροσβέστες έχουν χάσει τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος μέσα στο 2026. Παράλληλα, θέτει ζήτημα ολοκλήρωσης του ειδικού κανονιστικού πλαισίου για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας του προσωπικού, παραπέμποντας στις σχετικές νομοθετικές προβλέψεις.

Στην ανακοίνωσή του, το ΠΑΣΟΚ κάνει επίσης λόγο για καταπλάκωση τριών πυροσβεστών μετά την κατάρρευση τμήματος του κτιρίου, ενώ οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού παραμένουν υπό διερεύνηση.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση αναφέρει:

«Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για τον τραγικό θάνατο των δύο πυροσβεστών, ηλικίας 23 και 44 ετών, που έχασαν σήμερα τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, κατά την επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς σε κτίριο στο Ζεφύρι.

Τρεις πυροσβέστες καταπλακώθηκαν όταν κατέρρευσε τμήμα στο εσωτερικό του κτιρίου. Δύο δεν επέστρεψαν ποτέ στις οικογένειές τους. Ο τρίτος τραυματίστηκε και νοσηλεύεται. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται με Ένορκη Διοικητική Εξέταση.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες και στους οικείους των δύο πυροσβεστών και σε ολόκληρη την οικογένεια του Πυροσβεστικού Σώματος. Στον τραυματία συνάδελφό τους ευχόμαστε ταχεία και πλήρη ανάρρωση.

Ο φετινός απολογισμός είναι βαρύς. Με τους δύο σημερινούς θανάτους, έξι πυροσβέστες έχουν χάσει τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος μέσα στο 2026. Τρεις μόνο στις επιχειρήσεις της 29ης Ιουλίου, ένας ακόμη σε επιχείρηση διάσωσης στη Ρόδο τον Σεπτέμβριο και δύο σήμερα στο Ζεφύρι.

Κάθε περιστατικό έχει τα δικά του ιδιαίτερα αίτια και αυτά πρέπει να διερευνηθούν πλήρως. Ο συνολικός απολογισμός, όμως, επιβάλλει πλέον να κλείσει μια θεσμική εκκρεμότητα άνω των δύο δεκαετιών.

Ήδη από το 2003, με το άρθρο 9 παρ. 4 του ν. 3144/2003, η νομοθεσία για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία (ΥΑΕ) επεκτάθηκε στο ένστολο προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας, με ειδική πρόβλεψη για τις επιχειρησιακές δραστηριότητες που παρουσιάζουν εγγενείς ιδιαιτερότητες. Η πρόβλεψη αυτή κωδικοποιήθηκε στον ν. 3850/2010, εξειδικεύθηκε περαιτέρω με τον ν. 4249/2014 και επανήλθε ρητά στον ν. 4662/2020, ο οποίος προβλέπει ότι τα θέματα προστασίας της υγείας και ασφάλειας του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος ρυθμίζονται με προεδρικά διατάγματα.

Το ειδικό κανονιστικό πλαίσιο που απαιτείται για το επιχειρησιακό πεδίο δεν μπορεί να παραμένει εκκρεμές.

Έχει έρθει το πλήρωμα του χρόνου για τη θεσμοθέτηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος ΥΑΕ για το επιχειρησιακό προσωπικό του Π.Σ., με σύγχρονη εκτίμηση επιχειρησιακού κινδύνου, κανόνες ασφαλούς επέμβασης, κατάλληλο εξοπλισμό, συνεχή εκπαίδευση, συστηματική διερεύνηση ατυχημάτων και παρ’ ολίγον ατυχημάτων και υποχρεωτική άντληση επιχειρησιακών διδαγμάτων.

Οι πυροσβέστες γνωρίζουν ότι το επάγγελμά τους εμπεριέχει κίνδυνο.

Η Πολιτεία, όμως, έχει υποχρέωση να κάνει ό,τι είναι ανθρωπίνως, επιστημονικά και θεσμικά δυνατό για να μειώνει αυτόν τον κίνδυνο.

Η γενναιότητα δεν μπορεί να υποκαθιστά την πρόληψη».

Συλλυπητήρια του ΚΚΕ για τους δύο νεκρούς πυροσβέστες

Σε ανακοίνωσή του, το κόμμα εκφράζει τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες και τους συναδέλφους των δύο πυροσβεστών, ενώ εύχεται ταχεία ανάρρωση στον τραυματία.

«Εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στις οικογένειες και τους συναδέλφους των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε εγκαταλειμμένο κτίριο στο Ζεφύρι. Ευχόμαστε, επίσης, ταχεία ανάρρωση στον πυροσβέστη που τραυματίστηκε».

Στη συνέχεια, το ΚΚΕ αναφέρεται στους έξι πυροσβέστες που, όπως επισημαίνει, έχουν χάσει τη ζωή τους φέτος, αποδίδει ευθύνες στην κυβέρνηση για τις συνθήκες εργασίας τους και ζητά την ικανοποίηση των αιτημάτων του κλάδου.

«Το γεγονός ότι φέτος οι πυροσβέστες θρηνούν 6 νεκρούς συναδέλφους τους, οι 3 εκ των οποίων ήταν κάτω των 25 ετών, αποδεικνύει με τον πιο τραγικό τρόπο τις δύσκολες συνθήκες κάτω από τις οποίες οι πυροσβέστες επιτελούν τα καθήκοντά τους, με ευθύνη της κυβέρνησης. Απαιτούμε να ληφθούν τώρα όλα τα απαραίτητα μέτρα για να μη θρηνήσουμε ξανά θύματα. Να θεσπιστούν εδώ και τώρα όλα τα μέτρα που διεκδικούν οι πυροσβέστες, όπως ο χαρακτηρισμός του επαγγέλματος ως βαρέος και ανθυγιεινού, η μείωση του εργάσιμου χρόνου με επαρκείς αναπαύσεις κατά τη διάρκεια και ανάμεσα στα περιστατικά και η επαρκής στελέχωση του Πυροσβεστικού Σώματος με όλο το απαραίτητο προσωπικό».