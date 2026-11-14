Ζεφύρι: Συνελήφθησαν 34χρονη και οι δύο ανήλικες κόρες της για τη φωτιά με τους δύο νεκρούς πυροσβέστες, αναζητείται ένας 44χρονος – Τα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές

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Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι Αρχές για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί του Σαββάτου (14/11) σε κτίριο στο Ζεφύρι Αττικής, κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης της οποίας έχασαν τη ζωή τους δύο πυροσβέστες, ηλικίας 23 και 44 ετών, ενώ ένας τρίτος τραυματίστηκε και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας συνελήφθησαν μία 34χρονη γυναίκα και οι δύο ανήλικες κόρες της, ηλικίας 13 και 16 ετών. Παράλληλα, οι Αρχές αναζητούν τον 44χρονο σύζυγό της, καθώς τα μέχρι στιγμής ευρήματα της προανάκρισης συνδέουν την εκδήλωση της πυρκαγιάς με την εναπόθεση υπολειμμάτων καύσης από ξυλόσομπα στο κλιμακοστάσιο του κτιρίου.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη τόσο για τον προσδιορισμό των ακριβών αιτίων της φωτιάς όσο και για τη διαλεύκανση των συνθηκών υπό τις οποίες οι δύο πυροσβέστες εγκλωβίστηκαν στο υπόγειο. Μεταξύ των ενδεχομένων που εξετάζονται είναι η πτώση από σκάλα, ο αποπροσανατολισμός λόγω καπνού και η καταπλάκωση από δομικά υλικά, μετά την υποχώρηση τμήματος της κατασκευής.

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Τα στοιχεία της προανάκρισης για την έναρξη της πυρκαγιάς

Η διερεύνηση των συνθηκών εκδήλωσης της φωτιάς οδήγησε τις Αρχές στην εξέταση της χρήσης ξυλόσομπας από την οικογένεια που διέμενε στον ισόγειο χώρο του κτιρίου.

Από το προανακριτικό υλικό που έχει συγκεντρωθεί προκύπτουν ενδείξεις ότι η 34χρονη, ο 44χρονος σύζυγός της και οι δύο ανήλικες κόρες τους εναπόθεταν στο κλιμακοστάσιο υπολείμματα καύσης από τη συγκεκριμένη θερμαντική συσκευή.

Κατά την αυτοψία στον χώρο εντοπίστηκαν απορρίμματα, πλαστικά και άλλα υλικά, τα οποία εξετάστηκαν προκειμένου να προσδιοριστεί ο μηχανισμός έναρξης και εξάπλωσης της πυρκαγιάς.

Όπως επισημαίνει η Πυροσβεστική, «η εναπόθεση των υπολειμμάτων, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα ενδείξεις, συνδέεται αιτιωδώς με την εκδήλωση της πυρκαγιάς».

Μετά την αξιολόγηση των ευρημάτων, οι αρμόδιες Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη της μητέρας και των δύο ανήλικων κοριτσιών, ενώ συνεχίζονται οι αναζητήσεις για τον πατέρα.

Η επιχείρηση κατάσβεσης και ο εγκλωβισμός των πυροσβεστών

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 11:30 το πρωί σε κτίριο επί της οδού Κατσαντώνη, στον Δήμο Φυλής, το οποίο στο παρελθόν λειτουργούσε ως εργαστήριο αλουμινίων.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε περίπου στις 11:40, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν 20 πυροσβέστες με έξι οχήματα από τον 10ο, τον 6ο και τον 12ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών, καθώς και δυνάμεις της 1ης ΕΜΑΚ.

Κατά την εξέλιξη της επιχείρησης, δύο πυροσβέστες που είχαν εισέλθει στο κτίριο κατευθύνθηκαν προς το κλιμακοστάσιο και, υπό συνθήκες που δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί, βρέθηκαν στο υπόγειο.

Στον χώρο υπήρχαν μεγάλες ποσότητες απορριμμάτων και άλλων υλικών, ενώ η συγκέντρωση καπνού είχε περιορίσει σημαντικά την ορατότητα. Οι δύο άνδρες δεν κατάφεραν να επιστρέψουν στο ανώτερο επίπεδο του κτιρίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάζονται, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης υποχώρησε τμήμα της κατασκευής. Δεν έχει διευκρινιστεί ποιο ακριβώς δομικό στοιχείο κατέρρευσε ούτε εάν η υποχώρησή του συνδέεται άμεσα με τον εγκλωβισμό των πυροσβεστών.

Οι συνάδελφοί τους επιχείρησαν επανειλημμένα να επικοινωνήσουν μαζί τους μέσω ασυρμάτου, χωρίς να λάβουν απάντηση. Ακολούθησε επιχείρηση εντοπισμού και απεγκλωβισμού, κατά την οποία οι δύο άνδρες ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους.

Στο σημείο είχαν κινητοποιηθεί δύο κινητές ιατρικές μονάδες και δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες παρέλαβαν τους πυροσβέστες και τους διακόμισαν στο νοσοκομείο «Αττικόν», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους, παρά τις προσπάθειες των γιατρών.

Πρόκειται για έναν 44χρονο υπαρχιπυροσβέστη και έναν 23χρονο πυροσβέστη, ο οποίος είχε ορκιστεί μόλις δύο μήνες νωρίτερα, ως μέλος της τελευταίας σειράς αποφοίτων της Σχολής Πυροσβεστών Πτολεμαΐδας.

Κατά την επιχείρηση τραυματίστηκε και τρίτος πυροσβέστης, ο οποίος, σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, βρισκόταν στο ισόγειο και υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Σύμφωνα με τις αναφορές για την κατάστασή του, βρίσκεται σε σοκ και έχει υποστεί νευρικό κλονισμό.

Η είδηση του θανάτου των δύο πυροσβεστών προκάλεσε έντονη συγκίνηση στους συναδέλφους τους που συμμετείχαν στην επιχείρηση.

Τα ενδεχόμενα που εξετάζονται για τον θάνατο των δύο πυροσβεστών

Οι αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού εξετάζουν διαφορετικά ενδεχόμενα σχετικά με τις συνθήκες εγκλωβισμού και τα αίτια θανάτου των δύο ανδρών.

Ένα από αυτά αφορά την πιθανότητα οι πυροσβέστες να γλίστρησαν από τη σκάλα και να έπεσαν στο υπόγειο, με αποτέλεσμα να υποστούν σοβαρούς τραυματισμούς.

Ένα δεύτερο ενδεχόμενο, το οποίο εμφανίζεται ως επικρατέστερο στις σχετικές πληροφορίες, είναι να αποπροσανατολίστηκαν εξαιτίας του πυκνού καπνού και της περιορισμένης ορατότητας, με αποτέλεσμα να μην μπορέσουν να εντοπίσουν την έξοδο.

Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται η πιθανότητα να έχασαν τη ζωή τους από ασφυξία, λόγω των αναθυμιάσεων και της εξάντλησης του αέρα στις φιάλες των αναπνευστικών συσκευών τους.

Παράλληλα, διερευνάται εάν η υποχώρηση τμήματος του κτιρίου προκάλεσε την καταπλάκωσή τους από δομικά υλικά. Μεταξύ των στοιχείων που εξετάζονται περιλαμβάνεται η πιθανή κατάρρευση πλευρικού τοιχίου στο υπόγειο.

Τα ακριβή αίτια θανάτου και η αλληλουχία των γεγονότων παραμένουν υπό διερεύνηση.

Για την υπόθεση έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών, ενώ το Πυροσβεστικό Σώμα ανακοίνωσε ότι θα διενεργηθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος.

Η ΕΡΤ έδωσε επίσης στη δημοσιότητα φωτογραφίες από τον υπόγειο χώρο όπου εγκλωβίστηκαν οι δύο πυροσβέστες.

«Πάτησαν πάνω στη σκάλα οι συνάδελφοι και έπεσαν στο κενό»

Ο πρόεδρος του Σωματείου Πυροσβεστών, Κωνσταντίνος Παπαντώνης, αναφέρθηκε στις πληροφορίες που συγκέντρωσε από συναδέλφους των δύο πυροσβεστών, περιγράφοντας τις συνθήκες που ενδέχεται να οδήγησαν στον εγκλωβισμό τους.

«Υπήρχε μια στριφτή σκάλα, είχε μια εγκοπή, κάτω ένα υπόγειο και ήταν γεμάτη σκουπίδια και φωτιά. Πάτησαν πάνω στη σκάλα οι συνάδελφοι και έπεσαν στο κενό. Αυτά μου έχουν πει. Δεν ξέρω σε ποιο σημείο και κατά πόσο μπορεί να ισχύει. Αυτό μου είπαν οι περισσότεροι συνάδελφοι που ρώτησα», ανέφερε.

Ο Κωνσταντίνος Παπαντώνης διευκρίνισε ότι δεν μπορούσε να επιβεβαιώσει πλήρως όσα του είχαν μεταφέρει οι συνάδελφοί του.

Περιγράφοντας στη συνέχεια τις συνθήκες στο υπόγειο, σημείωσε:

«Στο υπόγειο, κάτω από τα σκουπίδια που ήταν στην περιστρεφόμενη σκάλα. Ήταν πολύ μικρός ο χώρος και δεν μπορούσαν να ξαναβγούν. Ήταν όλα μέσα στη φωτιά».

Η μαρτυρία κατοίκου: «Δεν είδαμε πολύ μεγάλη φωτιά, καπνούς είδαμε»

Κάτοικος της περιοχής περιέγραψε την κινητοποίηση των πυροσβεστικών και αστυνομικών δυνάμεων, καθώς και την άφιξη των ασθενοφόρων, επισημαίνοντας ότι οι παρευρισκόμενοι δεν είχαν τη δυνατότητα να πλησιάσουν στο κτίριο.

«Γύρω στις 11:30 ακούσαμε σειρήνες. Βγήκαμε έξω και είδαμε φωτιά σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο. Ήρθαν οι πυροσβέστες και στη συνέχεια είδαμε να καταφθάνουν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρα. Έκλαιγαν οι πυροσβέστες… Κάτι έγινε μέσα, αλλά δεν γνωρίζουμε λεπτομέρειες, γιατί δεν μας άφησαν να πλησιάσουμε. Ευχόμαστε να είναι καλά τα παιδιά. Δεν είδαμε πολύ μεγάλη φωτιά. Καπνούς είδαμε. Παλιά ήταν αλουμινάδικο, ένα εργαστήριο που κατασκεύαζε αλουμίνια και πόρτες», ανέφερε.

Η ανακοίνωση του Πυροσβεστικού Σώματος

Το Πυροσβεστικό Σώμα εξέφρασε τη θλίψη του για τον θάνατο των δύο στελεχών του και ανακοίνωσε ότι, με εντολή του Αρχηγού, οι σημαίες όλων των υπηρεσιών του θα κυματίζουν μεσίστιες, ως ένδειξη πένθους.

Στην ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:

«Σήμερα είναι μια εξαιρετικά δύσκολη ημέρα για το Πυροσβεστικό Σώμα.

Δύο ακόμη στελέχη μας χάθηκαν, όταν επιχειρούσαν στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε κτίριο επί της οδού Κατσαντώνη, στην περιοχή της Φυλής, στην Αττική.

Οι δύο πυροσβέστες έπεσαν ηρωικά στον βωμό του καθήκοντος, όταν επιχειρούσαν, πιστοί στο καθήκον, για τη διαφύλαξη της ζωής και των αγαθών των πολιτών, αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος.

Σύσσωμη η φυσική ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος εκφράζει τη βαθιά της θλίψη και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες και στους οικείους των εκλιπόντων συναδέλφων μας.

Για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος θα διενεργηθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση.

Με εντολή του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, όλες οι σημαίες των υπηρεσιών μας θα κυματίζουν μεσίστιες ως ένδειξη πένθους.

Η σκέψη όλων μας είναι μαζί τους».

Τα συλλυπητήρια του Ευάγγελου Τουρνά

Τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των δύο πυροσβεστών εξέφρασε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, ο οποίος ευχήθηκε παράλληλα ταχεία ανάρρωση στον τραυματισμένο συνάδελφό τους.

Στη δήλωσή του ανέφερε:

«Σήμερα η οικογένεια του Πυροσβεστικού Σώματος θρηνεί δύο δικούς της ανθρώπους, που έχασαν τη ζωή τους την ώρα του καθήκοντος.

Η σκέψη μου βρίσκεται στις οικογένειες και στους αγαπημένους τους ανθρώπους. Τους εκφράζω από καρδιάς τα βαθύτερα και ειλικρινή μου συλλυπητήρια.

Στον συνάδελφό τους που διακομίστηκε στο νοσοκομείο εύχομαι γρήγορη και πλήρη ανάρρωση».

Η δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες, στους οικείους και στους συναδέλφους των δύο πυροσβεστών.

«Με θλίψη πληροφορήθηκα τον θάνατο δύο νέων πυροσβεστών εν ώρα υπηρεσίας, καθώς επιτελούσαν το καθήκον τους με αυταπάρνηση. Εκφράζω τα ειλικρινή συλλυπητήριά μου στις οικογένειες και στους οικείους τους, στους συναδέλφους τους και σε ολόκληρη την οικογένεια του Πυροσβεστικού Σώματος», δήλωσε.

Το μήνυμα του Γιάννη Κεφαλογιάννη

Συλλυπητήριο μήνυμα δημοσίευσε και ο βουλευτής Ρεθύμνου και πρώην υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης.

Στην ανάρτησή του ανέφερε:

«Εκφράζω τη βαθιά μου θλίψη για την απώλεια των δύο πυροσβεστών μας, που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος στο Ζεφύρι. Τα ειλικρινή και θερμά μου συλλυπητήρια στις οικογένειές τους, στους συναδέλφους τους και σε ολόκληρη την οικογένεια του Πυροσβεστικού Σώματος. Η προσφορά και η αυτοθυσία τους στην προστασία της ανθρώπινης ζωής και της κοινωνίας δεν θα ξεχαστούν. Στον συνάδελφό τους που τραυματίστηκε, εύχομαι από καρδιάς ταχεία και πλήρη ανάρρωση».

ΠΑΣΟΚ: Έξι πυροσβέστες έχουν χάσει τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος το 2026

Τη θεσμοθέτηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία για το επιχειρησιακό προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος ζητεί το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, με αφορμή τον θάνατο των δύο πυροσβεστών στο Ζεφύρι.

Στην ανακοίνωσή του, το κόμμα επισημαίνει ότι, με τους δύο θανάτους του Σαββάτου, έξι πυροσβέστες έχουν χάσει τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος μέσα στο 2026. Παράλληλα, αναφέρεται στις νομοθετικές προβλέψεις για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας του προσωπικού, υποστηρίζοντας ότι παραμένει εκκρεμής η διαμόρφωση του αναγκαίου κανονιστικού πλαισίου.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση αναφέρει:

«Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για τον τραγικό θάνατο των δύο πυροσβεστών, ηλικίας 23 και 44 ετών, που έχασαν σήμερα τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, κατά την επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς σε κτίριο στο Ζεφύρι.

Τρεις πυροσβέστες καταπλακώθηκαν όταν κατέρρευσε τμήμα στο εσωτερικό του κτιρίου. Δύο δεν επέστρεψαν ποτέ στις οικογένειές τους. Ο τρίτος τραυματίστηκε και νοσηλεύεται. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται με Ένορκη Διοικητική Εξέταση.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες και στους οικείους των δύο πυροσβεστών και σε ολόκληρη την οικογένεια του Πυροσβεστικού Σώματος. Στον τραυματία συνάδελφό τους ευχόμαστε ταχεία και πλήρη ανάρρωση.

Ο φετινός απολογισμός είναι βαρύς. Με τους δύο σημερινούς θανάτους, έξι πυροσβέστες έχουν χάσει τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος μέσα στο 2026. Τρεις μόνο στις επιχειρήσεις της 29ης Ιουλίου, ένας ακόμη σε επιχείρηση διάσωσης στη Ρόδο τον Σεπτέμβριο και δύο σήμερα στο Ζεφύρι.

Κάθε περιστατικό έχει τα δικά του ιδιαίτερα αίτια και αυτά πρέπει να διερευνηθούν πλήρως. Ο συνολικός απολογισμός, όμως, επιβάλλει πλέον να κλείσει μια θεσμική εκκρεμότητα άνω των δύο δεκαετιών.

Ήδη από το 2003, με το άρθρο 9 παρ. 4 του ν. 3144/2003, η νομοθεσία για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία (ΥΑΕ) επεκτάθηκε στο ένστολο προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας, με ειδική πρόβλεψη για τις επιχειρησιακές δραστηριότητες που παρουσιάζουν εγγενείς ιδιαιτερότητες. Η πρόβλεψη αυτή κωδικοποιήθηκε στον ν. 3850/2010, εξειδικεύθηκε περαιτέρω με τον ν. 4249/2014 και επανήλθε ρητά στον ν. 4662/2020, ο οποίος προβλέπει ότι τα θέματα προστασίας της υγείας και ασφάλειας του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος ρυθμίζονται με προεδρικά διατάγματα.

Το ειδικό κανονιστικό πλαίσιο που απαιτείται για το επιχειρησιακό πεδίο δεν μπορεί να παραμένει εκκρεμές.

Έχει έρθει το πλήρωμα του χρόνου για τη θεσμοθέτηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος ΥΑΕ για το επιχειρησιακό προσωπικό του Π.Σ., με σύγχρονη εκτίμηση επιχειρησιακού κινδύνου, κανόνες ασφαλούς επέμβασης, κατάλληλο εξοπλισμό, συνεχή εκπαίδευση, συστηματική διερεύνηση ατυχημάτων και παρ’ ολίγον ατυχημάτων και υποχρεωτική άντληση επιχειρησιακών διδαγμάτων.

Οι πυροσβέστες γνωρίζουν ότι το επάγγελμά τους εμπεριέχει κίνδυνο.

Η Πολιτεία, όμως, έχει υποχρέωση να κάνει ό,τι είναι ανθρωπίνως, επιστημονικά και θεσμικά δυνατό για να μειώνει αυτόν τον κίνδυνο.

Η γενναιότητα δεν μπορεί να υποκαθιστά την πρόληψη».