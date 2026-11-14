Καστοριά: Απόπειρα απάτης σε ηλικιωμένο ζευγάρι με απομίμηση της φωνής της κόρης τους – Πώς απέτρεψαν την κλοπή

Στόχος απόπειρας τηλεφωνικής απάτης έγινε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι στην Ασπροκλησιά του Δήμου Άργους Ορεστικού, στην Καστοριά, το μεσημέρι της Πέμπτης (12/11). Οι δράστες επιχείρησαν να αποσπάσουν χρήματα, χρυσαφικά και άλλα αντικείμενα αξίας, χρησιμοποιώντας φωνή που έμοιαζε με εκείνη της κόρης του ζευγαριού, ενώ ένας συνεργός τους επισκέφθηκε την κατοικία προσποιούμενος τον ασφαλιστή.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, για την αναπαραγωγή της φωνής ενδέχεται να χρησιμοποιήθηκε τεχνητή νοημοσύνη (AI). Η απόπειρα περιλάμβανε επίσης συνεχή τηλεφωνική επικοινωνία με τους ηλικιωμένους και τη χρήση συσκευής μέσω της οποίας ο άνδρας που βρισκόταν στο σπίτι μετέδιδε, σύμφωνα με την περιγραφή του ζευγαριού, ζωντανή εικόνα στους συνεργούς του. Τελικά, οι δράστες αποχώρησαν χωρίς να καταφέρουν να αποσπάσουν χρήματα ή αντικείμενα αξίας.

Το τηλεφώνημα με τη φωνή της κόρης τους

Το περιστατικό ξεκίνησε όταν η πραγματική κόρη του ηλικιωμένου ζευγαριού τηλεφώνησε στο σταθερό της κατοικίας των γονιών της, ενημερώνοντάς τους ότι δεν θα μπορούσε να τους επισκεφθεί εκείνη την ημέρα λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων.

Περίπου μισή ώρα αργότερα, η ηλικιωμένη γυναίκα πήγε για καφέ στο σπίτι της αδελφής της. Όσο βρισκόταν εκεί, χτύπησε το σταθερό τηλέφωνο και απάντησε η γυναίκα. Στην άλλη άκρη της γραμμής άκουσε μια φωνή που έμοιαζε με εκείνη της κόρης της και η οποία, σύμφωνα με τις πληροφορίες του ERTnews, ενδέχεται να είχε δημιουργηθεί ή αναπαραχθεί με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης.

«Μαμά, εγώ είμαι. Τι κάνεις; Ήθελα να σου πω ότι θα έρθει ο φίλος μου ο Δημήτρης σήμερα, για να ασφαλίσει τα χρυσαφικά, το σπίτι και τα ηλεκτρικά. Θα περάσει από το σπίτι, οπότε πήγαινε κι εσύ εκεί σε λίγο, γιατί πρέπει να ασφαλίσουμε το σπίτι».

Πιστεύοντας ότι είχε συνομιλήσει με την κόρη της, η ηλικιωμένη επέστρεψε στην κατοικία της. Λίγο αργότερα, εμφανίστηκε ένας άγνωστος άνδρας, ο οποίος συστήθηκε ως Δημήτρης και υποστήριξε ότι ήταν φίλος της κόρης της και εργαζόταν ως ασφαλιστής.

«Καλησπέρα σας, ήρθα να ασφαλίσω τα ηλεκτρικά του σπιτιού», είπε αρχικά, σύμφωνα με την περιγραφή του περιστατικού.

Στη συνέχεια, ο άνδρας άρχισε να ρωτά για τα χρυσαφικά και τα μετρητά που υπήρχαν στην κατοικία. Μάλιστα, ζήτησε από το ζευγάρι να του αναφέρει αναλυτικά τα χρήματα που διέθετε, ενδιαφερόμενος ακόμη και για τον αριθμό των χαρτονομισμάτων των 50 και των 100 ευρώ, καθώς και των υπόλοιπων ονομαστικών αξιών.

Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι ένα drone πετούσε πάνω από το σπίτι και κατέγραφε τον χώρο στο πλαίσιο της διαδικασίας ασφάλισης.

Το ζευγάρι περιέγραψε τον επισκέπτη ως ιδιαίτερα ψυχρό και αγέλαστο. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των ηλικιωμένων, κρατούσε εμφανώς μια συσκευή, μέσω της οποίας μετέδιδε ζωντανή εικόνα από το εσωτερικό της κατοικίας στους συνεργούς του, επιτρέποντάς τους να παρακολουθούν όσα συνέβαιναν.

Ενώ ο άγνωστος βρισκόταν μέσα στο σπίτι, οι συνεργοί του τηλεφώνησαν ξανά στην ηλικιωμένη, αυτή τη φορά στο σταθερό της κατοικίας της. Η γυναίκα άκουσε και πάλι τη φωνή που αναγνώριζε ως εκείνη της κόρης της.

«Μαμά, να, ο Δημήτρης, εδώ είναι ο φίλος μου. Δείξε του τα ηλεκτρικά του σπιτιού και τα πράγματα αξίας που έχουμε, γιατί πρέπει να τα πάρει για να τα ασφαλίσει».

Καθ’ όλη τη διάρκεια της απόπειρας, οι δράστες διατηρούσαν σχεδόν αδιάκοπη τηλεφωνική επικοινωνία, δίνοντας οδηγίες στο ζευγάρι και στον άνδρα που είχε εισέλθει στην κατοικία.

Πώς η ηλικιωμένη αντιλήφθηκε την απάτη

Οι υποψίες της γυναίκας άρχισαν όταν ο άγνωστος μπήκε μαζί με τον σύζυγό της σε ένα δωμάτιο, προκειμένου να καταμετρήσουν τα χρήματα και να ελέγξουν τα αντικείμενα αξίας.

Εκείνη τη στιγμή, η ηλικιωμένη άκουσε από το τηλέφωνο τη φωνή που υποτίθεται ότι ανήκε στην κόρη της να επαναλαμβάνει επίμονα, σε έντονο ύφος:

«Μαμά, δώσ’ τα όλα! Δώσ’ τα όλα! Δώσ’ τα όλα!».

Η συμπεριφορά αυτή προκάλεσε την καχυποψία της, καθώς γνώριζε ότι η κόρη της ήταν ήρεμος άνθρωπος και δεν θα απαιτούσε με τέτοιον τρόπο από τους γονείς της να παραδώσουν τα χρήματά τους.

Αντιλαμβανόμενη ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, η γυναίκα κλείδωσε στο δωμάτιο τον άγνωστο μαζί με τον σύζυγό της, επιχειρώντας να εμποδίσει τη διαφυγή του και να κερδίσει χρόνο.

Ακολούθησαν νέες πιέσεις από τους συνεργούς του άνδρα, οι οποίοι, όπως προκύπτει από την περιγραφή του περιστατικού, παρακολουθούσαν όσα συνέβαιναν μέσω της συσκευής που κρατούσε.

«Γιατί απομακρυνθήκατε; Γιατί κλείσατε την πόρτα; Γιατί ασφαλίσατε το δωμάτιο;», τη ρωτούσαν επίμονα.

Η ηλικιωμένη κατάφερε να επικοινωνήσει από άλλη τηλεφωνική συσκευή με την αδελφή της, να της εξηγήσει τι συνέβαινε και να της ζητήσει να ειδοποιήσει την Αστυνομία.

Στο μεταξύ, οι άγνωστοι συνέχιζαν να τηλεφωνούν επανειλημμένα, ενώ πιέσεις ασκούσε και ο άνδρας που παρέμενε κλειδωμένος στο δωμάτιο μαζί με τον σύζυγό της.

Τελικά, η γυναίκα αποφάσισε να ανοίξει την πόρτα, καθώς ανησυχούσε για την ασφάλεια του συζύγου της. Ο άγνωστος αποχώρησε από την κατοικία, χωρίς να καταφέρει να πάρει τα χρήματα ή τα αντικείμενα αξίας του ζευγαριού.

Η συγκεκριμένη απόπειρα εξαπάτησης συνδύαζε την πιθανή χρήση τεχνητής νοημοσύνης για την απομίμηση φωνής οικείου προσώπου, την παρουσία συνεργού μέσα στην κατοικία, τη ζωντανή μετάδοση εικόνας και τη συνεχή τηλεφωνική καθοδήγηση.

Με αφορμή το περιστατικό, επισημαίνεται η ανάγκη να μην παραδίδονται χρήματα, χρυσαφικά ή άλλα αντικείμενα αξίας σε αγνώστους που εμφανίζονται σε κατοικίες επικαλούμενοι διάφορες ιδιότητες. Σε περίπτωση ύποπτου τηλεφωνήματος, συνιστάται η διακοπή της επικοινωνίας και η απευθείας επιβεβαίωση με τον συγγενή, μέσω γνωστού τηλεφωνικού αριθμού.