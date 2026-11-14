Φωτιά στο Ζεφύρι: Διατάχθηκε ΕΔΕ για τον θάνατο των δύο πυροσβεστών

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (14/11) σε εγκαταλελειμμένο κτήριο, επί της οδού Κατσαντώνη, στο Ζεφύρι του Δήμου Φυλής. Από το περιστατικό τραυματίστηκε ακόμη ένας πυροσβέστης, ο οποίος μεταφέρθηκε στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας.

Οι δύο πυροσβέστες ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους από το φλεγόμενο κτήριο και παραλήφθηκαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Στη συνέχεια, διακομίστηκαν στο Αττικό Νοσοκομείο, όπου υπέκυψαν στα τραύματά τους, παρά τις προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού.

Η ανακοίνωση του Πυροσβεστικού Σώματος

Το Πυροσβεστικό Σώμα, με ανακοίνωσή του, εξέφρασε τη θλίψη του για τον θάνατο των δύο στελεχών του, γνωστοποιώντας παράλληλα ότι θα διενεργηθεί ένορκη διοικητική εξέταση για τη διερεύνηση των αιτίων και των συνθηκών του δυστυχήματος.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση αναφέρει:

«Σήμερα είναι μια εξαιρετικά δύσκολη ημέρα για το Πυροσβεστικό Σώμα.

Δύο ακόμη στελέχη μας χάθηκαν, όταν επιχειρούσαν στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε κτήριο επί της οδού Κατσαντώνη, στην περιοχή της Φυλής, στην Αττική.

Οι δύο πυροσβέστες έπεσαν ηρωικά στον βωμό του καθήκοντος, όταν επιχειρούσαν, πιστοί στο καθήκον, για τη διαφύλαξη της ζωής και των αγαθών των πολιτών, αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος.

Σύσσωμη η φυσική ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος εκφράζει τη βαθιά της θλίψη και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες και στους οικείους των εκλιπόντων συναδέλφων μας.

Για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος θα διενεργηθεί ένορκη διοικητική εξέταση.

Με εντολή του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, όλες οι σημαίες των Υπηρεσιών μας θα κυματίζουν μεσίστιες ως ένδειξη πένθους.

Η σκέψη όλων μας είναι μαζί τους».