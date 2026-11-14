Ολυμπιακός: Εκτός με Άρη και Μακάμπι ο Μιλουτίνοφ λόγω κατάγματος στο δεξί χέρι

Ο Ολυμπιακός θα στερηθεί τον Νίκολα Μιλουτίνοφ στις αναμετρήσεις με Άρη (15/11) και Μακάμπι (17/11), λόγω κατάγματος στο δεξί χέρι. Ο Κώστας Παπανικολάου αναμένεται να επιστρέψει στον αγώνα με τον Άρη.

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Αθλητισμός

Νίκολα Μιλουτίνοφ, Ολυμπιακός
Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ και ο Εβάν Φουρνιέ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Χωρίς τον Νίκολα Μιλουτίνοφ θα αγωνιστεί ο Ολυμπιακός στις αναμετρήσεις με τον Άρη και τη Μακάμπι, καθώς ο Σέρβος σέντερ υπέστη κάταγμα στην ονυχοφόρο φάλαγγα του δείκτη του δεξιού χεριού.
  • Όπως ενημέρωσε η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ, ο Μιλουτίνοφ θα απουσιάσει από τον αγώνα με τον Άρη την Κυριακή (15/11, 17:30), καθώς και από την αναμέτρηση της Τρίτης (17/11, 19:00) με τη Μακάμπι για τη EuroLeague.
  • Στον αντίποδα, ο Κώστας Παπανικολάου αναμένεται να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση στο παιχνίδι με τον Άρη.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Χωρίς τον Νίκολα Μιλουτίνοφ θα αγωνιστεί ο Ολυμπιακός στις αναμετρήσεις με τον Άρη και τη Μακάμπι, καθώς ο Σέρβος σέντερ υπέστη κάταγμα στην ονυχοφόρο φάλαγγα του δείκτη του δεξιού χεριού.

Όπως ενημέρωσε η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ, ο Μιλουτίνοφ θα απουσιάσει από τον αγώνα με τον Άρη την Κυριακή (15/11, 17:30), καθώς και από την αναμέτρηση της Τρίτης (17/11, 19:00) με τη Μακάμπι για τη EuroLeague.

Στον αντίποδα, ο Κώστας Παπανικολάου αναμένεται να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση στο παιχνίδι με τον Άρη.

Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού για τον αγώνα με τον Άρη

  • McIntyre
  • Ward
  • Papas
  • Πλώτας
  • Βεζένκοφ
  • Παπανικολάου
  • Νετζηπόγλου
  • N’Diaye
  • Καραγιαννίδης
  • Joseph
  • Hall
  • Fournier
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