Ολυμπιακός: Εκτός με Άρη και Μακάμπι ο Μιλουτίνοφ λόγω κατάγματος στο δεξί χέρι

Χωρίς τον Νίκολα Μιλουτίνοφ θα αγωνιστεί ο Ολυμπιακός στις αναμετρήσεις με τον Άρη και τη Μακάμπι, καθώς ο Σέρβος σέντερ υπέστη κάταγμα στην ονυχοφόρο φάλαγγα του δείκτη του δεξιού χεριού.
Όπως ενημέρωσε η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ, ο Μιλουτίνοφ θα απουσιάσει από τον αγώνα με τον Άρη την Κυριακή (15/11, 17:30), καθώς και από την αναμέτρηση της Τρίτης (17/11, 19:00) με τη Μακάμπι για τη EuroLeague.
Στον αντίποδα, ο Κώστας Παπανικολάου αναμένεται να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση στο παιχνίδι με τον Άρη.
Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού για τον αγώνα με τον Άρη
- McIntyre
- Ward
- Papas
- Πλώτας
- Βεζένκοφ
- Παπανικολάου
- Νετζηπόγλου
- N’Diaye
- Καραγιαννίδης
- Joseph
- Hall
- Fournier