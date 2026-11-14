Το 1960 επιστήμονες προέβλεψαν ότι το τέλος του κόσμου θα ερχόταν μία συγκεκριμένη ημερομηνία – Τι υπολόγισαν λάθος

Το 1960, τρεις ερευνητές δημοσίευσαν μια επιστημονική μελέτη που έκανε μια εντυπωσιακή πρόβλεψη: με βάση τις ιστορικές πληθυσμιακές τάσεις, η ανθρωπότητα βρισκόταν σε μια μαθηματική τροχιά προς μια «πληθυσμιακή ιδιομορφία» (singularity) την Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2026.

Δημοσιευμένη στο επιστημονικό περιοδικό Science, η μελέτη με τον απειλητικό τίτλο «Ημέρα της Κρίσης: Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2026 μ.Χ.» (Doomsday: Friday, 13 November, A.D. 2026) χρησιμοποίησε ένα μαθηματικό μοντέλο επιταχυνόμενης πληθυσμιακής αύξησης, προκειμένου να υπολογίσει πότε ο παγκόσμιος πληθυσμός θα προσέγγιζε θεωρητικά το άπειρο.

Η πρόβλεψη δεν σήμαινε ότι η ανθρωπότητα θα αντιμετώπιζε κυριολεκτικά την καταστροφή εκείνη την ημερομηνία· ανέδειξε, ωστόσο, τις συνέπειες που θα είχε η επ’ αόριστον προέκταση των ιστορικών ρυθμών ανάπτυξης.

Αντί να προβλέπει ένα πραγματικό γεγονός συντέλειας, η μελέτη ανέδειξε τις ανησυχίες γύρω από την ανεξέλεγκτη αύξηση του πληθυσμού, την τεχνολογική πρόοδο και την ικανότητα της ανθρωπότητας να διαχειριστεί το μέλλον της.

Το φάντασμα του υπερπληθυσμού και το «πλεόνασμα»

Καλύπτοντας μια περίοδο άνω των 2.000 ετών, η μελέτη εξετάζει ιστορικές εκτιμήσεις, εφαρμόζει συμβατικά μοντέλα ανάπτυξης και προτείνει μια μαθηματική σχέση για την αύξηση του πληθυσμού που λαμβάνει υπόψη και το ίδιο το μέγεθός του. Οι ερευνητές δημιούργησαν μια εξίσωση η οποία προέβαλλε την πληθυσμιακή αύξηση προς μια μαθηματική ιδιομορφία: Ένα σημείο στο οποίο ο πληθυσμός θα προσέγγιζε το άπειρο μέσα σε ένα πεπερασμένο χρονικό διάστημα. Η ημερομηνία: Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2026.

Η μελέτη υπολόγισε την ημερομηνία στο 2026,87, με περιθώριο αβεβαιότητας περίπου 5,5 ετών. Οι συγγραφείς ανέφεραν επίσης ότι το μαθηματικό τους μοντέλο ταυτιζόταν στενά με τις ιστορικές εκτιμήσεις για τον πληθυσμό, παρουσιάζοντας μέση τετραγωνική απόκλιση περίπου 7%. Ωστόσο, οι ερευνητές αναγνώρισαν ότι η μελλοντική τους πρόβλεψη, η οποία βασιζόταν σε μαθηματικά μοτίβα, ενδέχεται να είχε περιορισμούς.

Όταν η τεχνολογία δεν αρκεί για να λύσει τα πάντα

Η μελέτη εστιάζει επίσης στη διαμάχη μεταξύ όσων αντιμετωπίζουν αισιόδοξα την αύξηση του πληθυσμού και όσων την προσεγγίζουν με απαισιοδοξία. Ενώ οι αισιόδοξοι πιστεύουν ότι η τεχνολογική καινοτομία στην κοινωνία και τη γεωργία θα φέρει θετικά αποτελέσματα σε διάφορους κλάδους και ότι οι αλλαγές αυτές είναι απαραίτητες για τη στήριξη ενός αυξανόμενου πληθυσμού, οι απαισιόδοξοι προειδοποιούν πως, όταν ο πληθυσμός αυξάνεται ραγδαία, εντείνεται η περιβαλλοντική καταστροφή και υποβαθμίζονται οι συνθήκες διαβίωσης.

Οι συγγραφείς συμφωνούν ότι η ικανότητα της ανθρωπότητας να ελέγξει την πληθυσμιακή αύξηση εξαρτάται από τη διαχείριση των δεικτών γονιμότητας και, ευρύτερα, από τις επιστημονικές εξελίξεις. Για ακόμη μία φορά, πρόκειται για έναν ολισθηρό δρόμο όταν οι μαθηματικές θεωρίες για την αύξηση του πληθυσμού αρχίζουν να διασταυρώνονται με βαθιά προσωπικά ζητήματα, όπως τα αναπαραγωγικά δικαιώματα. Η μελέτη διερεύνησε μάλιστα έναν μηχανισμό ελέγχου του πληθυσμού, τον οποίο οι συγγραφείς αποκάλεσαν χαριτολογώντας «πληθυσμοστάτη» (peoplo-stat).

Από τον φόβο της έκρηξης στην πραγματικότητα της μείωσης

Τι προέβλεψε σωστά, λοιπόν, η μελέτη του 1960 και πού έπεσε έξω; «Τα μαθηματικά στάθηκαν, αλλά όχι και η βασική παραδοχή», δήλωσε μέσω email στο The Debrief ο δρ. Ίλια Νικίτιν (Ilya Nikitin), ανεξάρτητος ερευνητής, ιδρυτής του Ινστιτούτου Null (The Null Institute) και συντάκτης του Mike’s Balance.

Ο Νικίτιν, το έργο του οποίου αξιοποιεί δημόσια σύνολα δεδομένων, στατιστική ανάλυση και αναπαραγώγιμες ερευνητικές μεθόδους για τη διερεύνηση σύνθετων ζητημάτων στην υγεία, την επιστήμη και την κοινωνία, επισημαίνει επίσης τις παραδοχές της αρχικής μελέτης οι οποίες, ευτυχώς, οδήγησαν στην απόκλιση της δυσοίωνης αρχικής πρόβλεψης. «Η εξίσωσή τους δίνει περίπου 96 δισεκατομμύρια ανθρώπους για το 2025, ενώ ο πραγματικός αριθμός ήταν 8,2 δισεκατομμύρια», ανέφερε ο Νικίτιν στο The Debrief.

«Υπέθεσαν ότι η ανάπτυξη θα συνέχιζε να επιταχύνεται επ’ αόριστον. Δεν προέβλεψαν τη δημογραφική μετάβαση: καθώς οι κοινωνίες αλλάζουν, η γονιμότητα μειώνεται. Το δίδαγμα είναι πως το να προσαρμόζεις καλά ένα μοντέλο στο παρελθόν δεν αποδεικνύει ότι ο ίδιος μηχανισμός θα συνεχίσει να λειτουργεί». Ο Άρνολντ Πλατς (Arnold Platz), διευθύνων σύμβουλος της General Future Holding —μιας εταιρείας φυσικής τεχνητής νοημοσύνης (physical AI) που ανακτά κρίσιμα μέταλλα από ηλεκτρονικά απόβλητα— δήλωσε ότι, παρόλο που το μοντέλο της μελέτης αποτύπωνε με ακρίβεια τα δεδομένα του παρελθόντος, αυτό ακριβώς αποτελούσε μέρος του προβλήματος όσον αφορά τις μελλοντικές προβλέψεις.

«Το μοντέλο του Φον Φέρστερ ταίριαζε αξιοσημείωτα καλά στο παρελθόν, και αυτή ακριβώς είναι η παγίδα», δήλωσε μέσω email στο The Debrief ο Πλατς. «Μια υπερβολική καμπύλη που οδεύει προς το άπειρο σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία δεν αποτελεί πρόβλεψη, αλλά μια προειδοποίηση ότι η βασική παραδοχή του μοντέλου —μια ανάπτυξη που τροφοδοτεί τον εαυτό της χωρίς όριο— πρέπει να σπάσει πριν φτάσει εκείνη η ημερομηνία. Και όντως έσπασε: από τα τέλη της δεκαετίας του 1960, η πτώση των ποσοστών γεννητικότητας “λύγισε” την καμπύλη».

Για τον Πλατς, αυτό το ζήτημα εξηγεί γιατί οι προβλέψεις εκείνης της εποχής απέτυχαν να αποτυπώσουν με ακρίβεια την κατεύθυνση προς την οποία κινούνταν τα πράγματα. «Η ιδιομορφία μάς λέει λιγότερα για την ίδια την ανθρωπότητα και περισσότερα για την έννοια της προέκτασης», εξήγησε ο Πλατς. «Κάθε τάση που επιταχύνεται λόγω του ίδιου της του μεγέθους θα φαίνεται ασταμάτητη μέχρι τη στιγμή που θα αναλάβει δράση ένα φυσικό όριο, όπως οι πόροι, η ενέργεια ή η ανθρώπινη συμπεριφορά».

«Βλέπουμε το ίδιο μοτίβο σήμερα στις προβλέψεις ζήτησης για τα κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης (AI data centers): οι καμπύλες είναι απότομες, αλλά η ενέργεια, τα υλικά και οι αδειοδοτήσεις θα καθορίσουν την πραγματική πορεία, και όχι η απλή προέκταση των αριθμών», δήλωσε ο Πλατς.

Επαληθεύτηκε τελικά η πρόβλεψη;

Επιπλέον, ο Νικίτιν υποστηρίζει ότι το μέγεθος του πληθυσμού από μόνο του δεν μπορεί να προβλέψει το οικονομικό μέλλον μιας κοινωνίας. Παράγοντες όπως η συμμετοχή στο εργατικό δυναμικό, η παραγωγικότητα και η μετανάστευση διαμορφώνουν επίσης την οικονομική ισχύ.

«Ένας συρρικνούμενος πληθυσμός δεν σημαίνει αυτόματα και ασθενέστερη οικονομία. Το ποσοστό των ανθρώπων σε παραγωγική ηλικία, η παραγωγικότητα και η μετανάστευση μετρούν εξίσου με τον συνολικό αριθμό των κατοίκων. Αυτό ακριβώς είναι που δεν μπορείς να δεις όταν κάνεις προβολές βασισμένες μόνο σε συνολικά μεγέθη, όπως έκανε ο Φον Φέρστερ», αναφέρει ο Νικίτιν.

Περισσότερες από έξι δεκαετίες αργότερα, η μελέτη υπενθυμίζει στους αναγνώστες ότι δεν είναι όλα τα μαθηματικά μοντέλα αξιόπιστα, ειδικά όταν βασίζονται σε μελλοντικές προβλέψεις. Παρότι τα ιστορικά δεδομένα μπορούν να βοηθήσουν τους επιστήμονες και τους μαθηματικούς να ορίσουν και να κατανοήσουν ορισμένα μοτίβα, δεν μπορούν να συνυπολογίσουν κάθε κοινωνική, τεχνολογική ή συμπεριφορική αλλαγή που διαμορφώνει το μέλλον.