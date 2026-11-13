Ο πλανήτης που αψηφά τους κανόνες του σύμπαντος: Είναι 11 φορές μεγαλύτερος από τον Δία και «μπερδεύει» τους αστρονόμους

Για τους αστρονόμους, η ατμόσφαιρα ενός εξωπλανήτη λειτουργεί σαν ένα κοσμικό «διαβατήριο», γεμάτο χημικά στοιχεία που μαρτυρούν τον τόπο γέννησης και το ταξίδι του στο διάστημα. Τι συμβαίνει όμως όταν ένα κολοσσιαίο ουράνιο σώμα έρχεται να ανατρέψει τους κανόνες ανάγνωσης αυτών των στοιχείων; Νέες παρατηρήσεις του γιγάντιου εξωπλανήτη Βήτα Οκρίβαντος b (Beta Pictoris b) αμφισβητούν όσα θεωρούσαμε δεδομένα για το πώς και πού σχηματίζονται οι πλανήτες τεράστιας μάζας.

Οι νέες παρατηρήσεις του Βήτα Οκρίβαντος b, ενός τεράστιου πλανήτη που περιφέρεται γύρω από ένα νεαρό άστρο, θέτουν υπό αμφισβήτηση μια μέθοδο με την οποία οι αστρονόμοι ήλπιζαν ότι θα μπορούσαν να αποκαλύψουν πού γεννιούνται οι γιγάντιοι πλανήτες. Ακριβέστερες μετρήσεις της ατμόσφαιρας του πλανήτη ανέτρεψαν ένα προηγούμενο συμπέρασμα, εγείροντας αμφιβολίες για το κατά πόσο μια συγκεκριμένη χημική «υπογραφή» μπορεί να ανιχνεύσει αξιόπιστα τη γενέτειρα ενός πλανήτη.

Ο Βήτα Οκρίβαντος b βρίσκεται σε ένα πλανητικό σύστημα ηλικίας 23 εκατομμυρίων ετών και έχει μάζα περίπου 11 φορές μεγαλύτερη από εκείνη του Δία. Περιφέρεται σε απόσταση περίπου 10 αστρονομικών μονάδων (περίπου 1,5 δισεκατομμύριο χιλιόμετρα) από το άστρο του, ολοκληρώνοντας μία περιστροφή κάθε 23 χρόνια.

Προηγούμενες ατμοσφαιρικές μετρήσεις υποδείκνυαν ότι ο πλανήτης ενδέχεται να είχε σχηματιστεί πολύ πιο μακριά προτού μεταναστεύσει προς το εσωτερικό, όμως τα νεότερα στοιχεία δείχνουν προς μια διαφορετική κατεύθυνση.

Τα χημικά ίχνη που προδίδουν τη «γενέτειρα» ενός πλανήτη

Οι αστρονόμοι έχουν προτείνει τη χρήση της σχετικής αφθονίας δύο μορφών μονοξειδίου του άνθρακα (CO) για να προσδιορίσουν πού ακριβώς σχηματίστηκαν οι γιγάντιοι πλανήτες μέσα στους αρχικούς τους δίσκους αερίου και σκόνης.

Αυτά τα μόρια περιέχουν διαφορετικά ισότοπα άνθρακα, τον άνθρακα-12 (¹²C) και τον άνθρακα-13 (¹³C), τα οποία έχουν τον ίδιο αριθμό πρωτονίων αλλά διαφορετικό αριθμό νετρονίων. Οι ελαφρώς διαφορετικές μάζες τους μπορούν να επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονται κατά τη διάρκεια χημικών διεργασιών.

Η μέθοδος βασίζεται στη «γραμμή χιονιού» του μονοξειδίου του άνθρακα, δηλαδή την απόσταση από ένα νεαρό άστρο πέρα από την οποία οι θερμοκρασίες γίνονται αρκετά χαμηλές ώστε το αέριο CO να παγώνει πάνω σε κόκκους σκόνης.

Οι πλανήτες που σχηματίζονται πέρα από αυτό το όριο ενδέχεται να συσσωρεύουν πάγο μονοξειδίου του άνθρακα, αφήνοντας ενδεχομένως μια διαφορετική ισοτοπική υπογραφή σε σύγκριση με τους πλανήτες που αναπτύσσονται σε θερμότερες περιοχές, όπου το CO παραμένει σε αέρια μορφή.

Προηγούμενες παρατηρήσεις του Βήτα Οκρίβαντος b με τη χρήση του αρχικού οργάνου GRAVITY είχαν δώσει μια σχετικά χαμηλή αναλογία ¹²CO προς ¹³CO. Το αποτέλεσμα αυτό φαινόταν να συνάδει με τον σχηματισμό του πλανήτη πέρα από τη γραμμή χιονιού, ο οποίος ακολουθήθηκε από μετανάστευση προς τα μέσα, στη σημερινή του τροχιά. Ωστόσο, οι ερευνητές είχαν προειδοποιήσει ότι οι περιορισμοί των οργάνων ενδέχεται να είχαν επηρεάσει τη μέτρηση.

Οι πιο ευκρινείς παρατηρήσεις αλλάζουν την εικόνα

Μια ερευνητική ομάδα με επικεφαλής την Αντόνια φον Στάουφενμπεργκ, υποψήφια διδάκτορα στο Ινστιτούτο Αστρονομίας Μαξ Πλανκ (MPIA) στη Χαϊδελβέργη της Γερμανίας, παρατήρησε εκ νέου τον πλανήτη χρησιμοποιώντας το GRAVITY+.

Το αναβαθμισμένο όργανο λειτουργεί στο Συμβολόμετρο του Πολύ Μεγάλου Τηλεσκοπίου (VLTI), το οποίο διαχειρίζεται το Ευρωπαϊκό Νότιο Αστεροσκοπείο (ESO) στη Χιλή. Οι νέες παρατηρήσεις αποκαλύπτουν μια σημαντικά υψηλότερη αναλογία ¹²CO/¹³CO σε σχέση με ό,τι είχε αναφερθεί στο παρελθόν.

Ενώ το ¹²CO παράγει ένα σήμα που ανιχνεύεται εύκολα, το λιγότερο άφθονο «αδελφάκι» του, το ¹³CO, είναι πολύ πιο δύσκολο να μετρηθεί με ακρίβεια. Το GRAVITY+ διαθέτει βελτιωμένη προσαρμοστική οπτική και μεγαλύτερη ακρίβεια παρατήρησης, επιτρέποντας στους ερευνητές να διακρίνουν καλύτερα τα δύο μόρια.

«Το συμβολομετρικό όργανο GRAVITY+ είναι εξαιρετικά σταθερό, γεγονός που το καθιστά μοναδικά ικανό για τον υψηλής πιστότητας χαρακτηρισμό εξωπλανητών που απεικονίζονται άμεσα», αναφέρει ο συν-συγγραφέας της μελέτης και επιστήμονας του MPIA, Γιόνας Σάουτερ. Η αναθεωρημένη αναλογία συμφωνεί με ανεξάρτητες μετρήσεις που δημοσιεύθηκαν από τους González Picos κ.ά. (2026) με τη χρήση διαφορετικού οργάνου. Αυτή η σύγκλιση ενισχύει το νέο αποτέλεσμα και δείχνει ότι συστηματικές αβεβαιότητες είχαν επηρεάσει τις παλαιότερες μετρήσεις του GRAVITY.

Πιθανές ατμοσφαιρικές μεταβολές στον Βήτα Οκρίβαντος b

Οι ερευνητές εντόπισαν επίσης ενδείξεις διακυμάνσεων στη φωτεινότητα του πλανήτη. Οι μεταβολές αυτές φαίνεται να ακολουθούν έναν κύκλο περίπου 8,7 ωρών, διάστημα που βρίσκεται πολύ κοντά στην περίοδο περιστροφής του πλανήτη γύρω από τον άξονά του.

Εάν επιβεβαιωθούν, οι διακυμάνσεις αυτές θα μπορούσαν να προέρχονται από ατμοσφαιρικά νέφη ή χημικές διαφοροποιήσεις που εμφανίζονται και εξαφανίζονται από το οπτικό μας πεδίο καθώς ο πλανήτης περιστρέφεται. Ωστόσο, τα στοιχεία παραμένουν στατιστικά αδύναμα και θα χρειαστούν πιο ευαίσθητες παρατηρήσεις για να εξακριβωθεί αν οι αλλαγές αυτές είναι πραγματικές.

«Η ικανότητα να προσδιορίζουμε με ακρίβεια τόσο τα ισοτοπολόγια όσο και την πιθανή μεταβλητότητα λόγω περιστροφής, χρησιμοποιώντας επίγειες παρατηρήσεις ενός αυθεντικού πλανήτη όπως ο Βήτα Οκρίβαντος b, αποδεικνύει την εξαιρετική ποιότητα δεδομένων που επιτυγχάνεται με το αναβαθμισμένο όργανο GRAVITY+», δήλωσε η φον Στάουφενμπεργκ.

Το μυστήριο γύρω από τον τόπο γέννησης του γίγαντα συνεχίζεται

Σύμφωνα με το προτεινόμενο μοντέλο σχηματισμού, η αναθεωρημένη αναλογία μονοξειδίου του άνθρακα ευνοεί την προέλευση του πλανήτη εντός της γραμμής χιονιού, κάτι που συνάδει με τη σημερινή τροχιακή απόσταση του Βήτα Οκρίβαντος b.

Ωστόσο, η μέτρηση αυτή μοιάζει επίσης πολύ με τις αναλογίες που παρατηρούνται σε ολόκληρο το Ηλιακό Σύστημα, καθώς και στο διαστρικό μέσο — δηλαδή το αέριο και τη σκόνη που καταλαμβάνουν τον χώρο ανάμεσα στα άστρα. Παρόμοιες τιμές έχουν μετρηθεί στους περισσότερους από τους περίπου δώδεκα νεαρούς γιγάντιους πλανήτες που έχουν μελετηθεί με αυτή την τεχνική.

Αυτή η ευρεία ομοιομορφία υποδηλώνει ότι οι διαφορές στην αφθονία των ισοτόπων άνθρακα στα διάφορα περιβάλλοντα σχηματισμού πλανητών ενδέχεται να είναι υπερβολικά μικρές για να διακριθούν με αξιοπιστία, περιορίζοντας έτσι τη χρησιμότητα της μεθόδου για την ανασύνθεση της ιστορίας κάθε μεμονωμένου πλανήτη.

«Εξακολουθεί να είναι δύσκολο να χρησιμοποιηθεί το ¹³CO ως ιχνηθέτης σχηματισμού γιγάντιων πλανητών, λόγω των αβεβαιοτήτων που εξακολουθούν να υφίστανται στα μοντέλα και τις μετρήσεις», εξηγεί η φον Στάουφενμπεργκ. Από τα σημερινά μοντέλα ενδέχεται να λείπουν σημαντικές λεπτομέρειες σχετικά με τη χημεία του πάγου μονοξειδίου του άνθρακα στους δίσκους όπου γεννιούνται οι πλανήτες.

Μέχρι να κατανοηθούν καλύτερα αυτές οι διεργασίες, οι αναλογίες των ισοτόπων άνθρακα στην ατμόσφαιρα δεν μπορούν από μόνες τους να αποδείξουν αν ένας γιγάντιος πλανήτης σχηματίστηκε σε μια θερμή, πλούσια σε αέρια περιοχή ή πιο μακριά, ανάμεσα σε παγωμένα υλικά. Θα χρειαστούν πιο ακριβείς παρατηρήσεις και πρόσθετοι χημικοί δείκτες για να ανασυντεθεί η προέλευση αυτών των πλανητών, με το GRAVITY+ να προσφέρει ένα πανίσχυρο εργαλείο για τη διερεύνηση τόσο του σχηματισμού όσο και της ατμοσφαιρικής τους συμπεριφοράς.