Χίθροου: Αεροσκάφος της British Airways χτύπησε με την ουρά στον διάδρομο προσγείωσης – ΒΙΝΤΕΟ

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Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στο αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου, όταν επιβατικό αεροσκάφος της British Airways ακούμπησε με την ουρά του στον διάδρομο κατά την προσπάθεια προσγείωσης, αναγκάζοντας τους πιλότους να απογειωθούν ξανά και να πραγματοποιήσουν δεύτερη προσέγγιση. Το περιστατικό, που συνέβη το πρωί της Πέμπτης (12/11), καταγράφηκε σε βίντεο, ενώ οι βρετανικές Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε.

Πρόκειται για την πτήση BA431, που εκτελούσε το δρομολόγιο Άμστερνταμ – Λονδίνο με αεροσκάφος Airbus A321neo, αριθμού νηολογίου G-TNEB.

Σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο αεροπορικών συμβάντων Aviation Herald, το αεροσκάφος προσέγγιζε τον διάδρομο 27L του Χίθροου περίπου στις 10:35 το πρωί, τοπική ώρα.

Μετά την επαφή των τροχών με τον διάδρομο, το πλήρωμα ξεκίνησε διαδικασία ματαίωσης της προσγείωσης, κατά την οποία το πίσω μέρος της ατράκτου ήρθε σε επαφή με την επιφάνεια του διαδρόμου.

Η στιγμή που η ουρά του αεροσκάφους χτυπά στον διάδρομο

Το περιστατικό καταγράφηκε από την κάμερα του Big Jet TV, που μεταδίδει ζωντανά τις κινήσεις αεροσκαφών στο αεροδρόμιο.

Στο βίντεο φαίνεται το Airbus να προσεγγίζει τον διάδρομο και, κατά την προσπάθεια προσγείωσης, να αναπηδά πριν απογειωθεί ξανά. Σύμφωνα με το Big Jet TV και δημοσιεύματα διεθνών μέσων, η ουρά του αεροσκάφους φαίνεται να χτυπά δύο φορές στον διάδρομο, στοιχείο που δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί επισήμως από τους ερευνητές.

Οι πιλότοι πραγματοποίησαν τη διαδικασία που είναι γνωστή ως «go-around», δηλαδή ματαίωσαν την προσγείωση και επανέφεραν το αεροσκάφος σε πτήση, προκειμένου να επιχειρήσουν νέα προσέγγιση.

Το Airbus ανέβηκε σε ύψος περίπου 4.000 ποδιών, προτού επιστρέψει στον ίδιο διάδρομο και προσγειωθεί με ασφάλεια στη δεύτερη προσπάθεια.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ οι επιβάτες αποβιβάστηκαν κανονικά.

Έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού

Η British Airways επιβεβαίωσε ότι συνεργάζεται με τη βρετανική Υπηρεσία Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων (AAIB), η οποία εξετάζει τις συνθήκες του συμβάντος.

«Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια και συνδράμουμε την AAIB στην έρευνά της. Για νομικούς λόγους δεν μπορούμε να κάνουμε περαιτέρω σχόλια σε αυτό το στάδιο», ανέφερε εκπρόσωπος της αεροπορικής εταιρείας, σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο Paddle Your Own Kanoo.

Το αεροσκάφος αποσύρθηκε προσωρινά από τις προγραμματισμένες πτήσεις του, προκειμένου να πραγματοποιηθούν τεχνικοί έλεγχοι. Η επιστροφή του σε υπηρεσία εξαρτάται από τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων.

Η επαφή της ουράς ενός αεροσκάφους με τον διάδρομο, γνωστή ως «tail strike», μπορεί να προκαλέσει φθορές στο πίσω μέρος της ατράκτου, οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτούν εκτεταμένες επισκευές.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί τι προκάλεσε το περιστατικό στο Χίθροου ούτε αν το συγκεκριμένο Airbus υπέστη δομικές ζημιές. Τα ακριβή αίτια αναμένεται να αποτελέσουν αντικείμενο της έρευνας των βρετανικών Αρχών.