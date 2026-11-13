Κι όμως πέρασαν 11 χρόνια: Μπατακλάν 2015 – Η μέρα που η Ευρώπη «πάγωσε» από τον τρόμο

Σήμερα, Παρασκευή και 13 Νοεμβρίου, συμπληρώνονται 11 χρόνια από τη σφαγή στο Μπατακλάν. Τη δεύτερη ουσιαστικά πολύνεκρη επίθεση ισλαμιστών στην Ευρώπη, κομβικό σημείο γι’ αυτό που ονομάζεται πια τρομοκρατική απειλή και δη ισλαμιστική, στη “Γηραιά Ήπειρο“. Από εκείνη τη “μαύρη” ημέρα, ακολούθησαν οι επιθέσεις σε Βρυξέλλες, Νίκαια, Βερολίνο και το Μάντσεστερ. Όλες τους άφησαν πίσω τους εκατοντάδες νεκρούς.

Βέβαια, για να είμαστε ακριβείς, είχε προηγηθεί το μακελειό στην Ισπανία, τον Μάρτιο του 2004 όταν πυρήνας που συνδεόταν με την Αλ Κάιντα προχώρησε σε εκρήξεις σε τέσσερις συρμούς τρένων στη Μαδρίτη. Ήταν η πλέον πολύνεκρη επίθεση ως σήμερα.

Όμως, ως τις 13 Νοεμβρίου του 2015 Η Ευρώπη είχε “ξεχάσει” και δεν ένιωθε τον κίνδυνο. Εκείνη την ημέρα, τρεις ομάδες τζιχαντιστών του Ισλαμικού Κράτους εξαπέλυσαν συντονισμένες επιθέσεις στο Παρίσι και στο γειτονικό Σεν Ντενί, σκοτώνοντας 130 ανθρώπους και τραυματίζοντας εκατοντάδες άλλους.

Γιατί όμως η επίθεση στο Μπατακλάν αποτέλεσε ορόσημο; Ειδικά αφού η τρομοκρατία είχε επισκεφθεί ξανά την ήπειρο;

🇫🇷 Fluctuat nec mergitur : nous sommes le vendredi #13Novembre et il y a 11 ans, jour pour jour, les attentats en terrasses parisiennes, au Bataclan et au stade de France faisaient 133 morts et plus de 400 blessés. #13Novembre2015 https://t.co/VKNthAONDD — Infos Françaises (@InfosFrancaises) November 13, 2026

Ο πρώτος λόγος είναι ότι ήταν ξεχωριστό γεγονός για αυτό που ονομάζεται τζιχαντιστική απειλή. Όλες οι επιθέσεις που ακολούθησαν είχαν διαφορετικούς δράστες και μεθόδους, με τις περισσότερες να συνδέονται με το Ισλαμικό Κράτος.

Δεύτερον, υπήρχαν “προειδοποιητικά σημάδια”, καθώς σε όλη τη Γαλλία έλαβαν χώρα τρομοκρατικές επιθέσεις. Ενδεικτικά αναφέρονται:

7 Ιανουαρίου: επίθεση στη σατιρική εφημερίδα Charlie Hebdo , με 12 νεκρούς, μεταξύ αυτών οι σκιτσογράφοι Cabu, Charb, Honoré, Tignous και Wolinski

, με 12 νεκρούς, μεταξύ αυτών οι σκιτσογράφοι Cabu, Charb, Honoré, Tignous και Wolinski 8 Ιανουαρίου: δολοφονία δημοτικής αστυνομικού σε προάστιο του Παρισιού

9 Ιανουαρίου: ομηρία σε εβραϊκό κατάστημα, με 4 νεκρούς

19 Απριλίου: δολοφονία 32χρονης μητέρας σε χώρο στάθμευσης κοντά στο Παρίσι

26 Ιουνίου: αποκεφαλισμός επιχειρηματία στο Σεντ Κεντάν Φαλαβιέ

Τρίτον, επειδή ήταν η φονικότερη επίθεση στη Γαλλία.

Ne jamais oublier la barbarie.

Ne jamais oublier de vivre.

Ne jamais oublier de faire la fête.

Ne jamais oublier ceux qui sont partis à cause de l’horreur islamiste. #13novembre #Bataclan #NeJamaisOublier #ParisAttacks #13Novembre2015 #AttentatsParis #FluctuatNecMergitur #ParisSeSouvient — Seathiell 🇨🇵 (@Seathiell) November 13, 2026

Το χρονικό του τρόμου

Γύρω στις 21:30 τρεις βομβιστές-καμικάζι ανατινάχθηκαν κοντά στο Stade de France, στο Σεν Ντενί, όπου διεξαγόταν φιλικός αγώνας Γαλλίας-Γερμανίας. Οι δράστες δεν είχαν καταφέρει να μπουν στο γήπεδο, καθώς δεν διέθεταν εισιτήρια.

Λίγο αργότερα, ένοπλοι άνοιξαν πυρ εναντίον μπαρ και εστιατορίων σε πολυσύχναστες συνοικίες του Παρισιού, μεταξύ άλλων στα Le Petit-Cambodge, Le Carillon, La Bonne Bière, Le Comptoir Voltaire και La Belle Equipe.

Στις 21:40, ομάδα τζιχαντιστών έφτασε στο θέατρο Μπατακλάν, όπου έδινε συναυλία το αμερικανικό ροκ συγκρότημα Eagles of Death Metal. Τα πρώτα θύματα έπεσαν στο πεζοδρόμιο και στη συνέχεια οι δράστες εισέβαλαν στον χώρο και άρχισαν να πυροβολούν το κοινό. Ο εφιάλτης κράτησε σχεδόν τρεις ώρες, μέχρι την επέμβαση των ειδικών δυνάμεων.

Την ευθύνη για τις επιθέσεις ανέλαβε το Ισλαμικό Κράτος. Αρχικά 130 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, οι 90 από αυτούς στο Μπατακλάν. Δύο επιζώντες του Μπατακλάν αυτοκτόνησαν αργότερα, με αποτέλεσμα ο επίσημος απολογισμός να φτάσει τους 132 νεκρούς.

Ένα από τα πλέον κρίσιμα ερωτήματα, που ακόμα δεν έχει απαντηθεί με σαφήνεια, είναι το γιατί οι ισλαμιστές χτύπησαν τόσο ανελέητα, ειδικά τη Γαλλία; Πρόκειται για ένα ερώτημα που απασχολεί ακόμα τους αναλυτές.

Στην ανακοίνωσή του το Ισλαμικό Κράτος (ISIS) δεν ήταν πολύ ξεκάθαρο. Παρουσίαζε το Παρίσι σαν «την πρωτεύουσα της διαστροφής», ως ιδεολογικό μπαμπούλα. Παράλληλα, ανέφερε πως η Γαλλία είχε στοχοποιηθεί τόσο επειδή «τόλμησε να προσβάλει τον Προφήτη» όσο και επειδή «καυχήθηκε ότι πολεμούσε το Ισλάμ στη Γαλλία», αλλά και διότι χτύπησε «μουσουλμάνους στη γη του χαλιφάτου με τα αεροπλάνα του».

Η αλήθεια όμως μάλλον είναι αλλού. Ότι η χώρα φιλοξενεί τη μεγαλύτερη μουσουλμανική κοινότητα στην Ευρώπη, επομένως υπήρχε η τέλεια δεξαμενή στρατολόγησης. Επιπλέον, σύμφωνα με κάποιους αναλυτές, η κοινωνιολογία του ιρακινο-συριακού τζιχάντ, έπεισαν την οργάνωση να εμπλακεί σε άμεση αντιπαράθεση με τη Γαλλία, ανέφερε γαλλική εφημερίδα.

11 χρόνια μετά: Το Παρίσι θυμάται

Σήμερα, 11 χρόνια μετά, η γαλλική πρωτεύουσα τιμά τη μνήμη των θυμάτων με σειρά εκδηλώσεων σε όλα τα σημεία που έγιναν στόχοι των τρομοκρατών.

Οι τελετές μνήμης ξεκινούν από το Stade de France και συνεχίζονται στα καφέ και τα εστιατόρια όπου έχασαν τη ζωή τους αθώοι πολίτες, ενώ κορυφώνονται έξω από το Bataclan, εκεί όπου σημειώθηκε η μεγαλύτερη σφαγή.

Στις εκδηλώσεις συμμετέχουν συγγενείς των θυμάτων, επιζώντες, εκπρόσωποι συλλόγων και αξιωματούχοι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την ανάγνωση των ονομάτων των νεκρών, καταθέσεις στεφάνων και ενός λεπτού σιγή.